Quán quân Olympia Thu Hằng nay đã thành tân sinh viên, còn là Đảng viên ở tuổi 18

Thứ Hai, ngày 20/09/2021 12:10 PM (GMT+7)

Sau một năm giành vòng nguyệt quế, trở thành Quán quân cuộc thi chung kết Năm thứ 20 của "Đường Lên Đỉnh Olympia", cô bạn Thu Hằng giờ đã là tân sinh viên của một trường đại học quốc tế, lại vừa vinh dự được kết nạp Đảng viên ở tuổi 18.

Các khán giả yêu mến Olympia chắc hẳn vẫn chưa quên Thu Hằng - thí sinh Đường Lên Đỉnh Olympia đến từ trường THPT Kim Sơn A (Ninh Bình). Năm 2020, nữ sinh này đã mang cầu truyền hình về cho ngôi trường của mình và trở thành nhà leo núi xuất sắc nhất khi giành vòng nguyệt quế.

Thu Hằng từng chia sẻ rằng, Olympia là tuổi thơ và cũng là ước mơ của cô bạn. "Đó là một chương trình mà cả nhà mình đều yêu thích. Mình nhớ cứ 13 giờ Chủ nhật hàng tuần, mình và bố mẹ lại cùng nhau ngồi xem chương trình này. Khoảnh khắc khiến Olympia thực sự trở thành mục tiêu đó là khi mình được thấy anh Nguyễn Cao Ngọc Vũ - thí sinh Olympia mùa thứ 15 đem được cầu truyền hình về cho tỉnh Ninh Bình. Mình như được truyền cảm hứng và ước mơ một lần có thể làm nên kì diệu ấy" - Hằng chia sẻ.

Chia sẻ về bản thân, Hằng tự nhận mình là một người khó tính, ưa sự chỉn chu, nhưng luôn có trách nhiệm với những mục tiêu mình đã đặt ra. Có một câu nói mà cô bạn rất thích và coi đó là kim chỉ nam cuộc sống, đó là: "You are 100% responsible for your life, you are a leader" (tạm dịch: Nếu bạn có trách nhiệm 100% với cuộc sống của mình, bạn chính là một nhà lãnh đạo).

Trải qua kì thi Tốt nghiệp THPT vừa qua với kết quả tương đối trọn vẹn, Thu Hằng được 9,2 điểm Toán; 8,25 điểm Văn; 8,25 điểm Vật lý; 8,25 điểm Hóa học; 8,00 điểm Sinh và 9,8 điểm tiếng Anh. Quán Quân Olympia quyết định chọn ngành Kinh doanh tại Swinburne Việt Nam. Với Thu Hằng, đây là cơ hội để bạn được trau dồi những kỹ năng và kiến thức của một công dân toàn cầu, nhằm chuẩn bị cho hành trình du học tại nước Úc.

Mới đây, cô nàng cũng vui mừng chia sẻ hình ảnh của mình trong buổi lễ kết nạp Đảng viên tại địa phương ngày 18/9. Trong hình ảnh được đăng trên Facebook, Thu Hằng cười tươi rạng rỡ cầm trên tay quyết định Kết nạp Đảng viên kèm dòng trạng thái: "Nhiệm vụ mới, quyết tâm hoàn thành xuất sắc. Xin thề!". Có thể thấy, cô bạn rất phấn khởi và vui mừng khi trở thành Đảng viên ở tuổi 18.

Thu Hằng vui mừng chia sẻ hình ảnh của mình trong buổi Lễ kết nạp Đảng viên.

Nguồn: https://hoahoctro.tienphong.vn/quan-quan-olympia-thu-hang-nay-da-thanh-tan-sinh-vien-con-la-dang...Nguồn: https://hoahoctro.tienphong.vn/quan-quan-olympia-thu-hang-nay-da-thanh-tan-sinh-vien-con-la-dang-vien-o-tuoi-18-post1377715.tpo