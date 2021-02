Lời chúc Tết Tân Sửu 2021 hay và ý nghĩa nhất, kéo gần mọi khoảng cách

Thứ Năm, ngày 11/02/2021 07:39 AM (GMT+7)

Tình hình dịch Covid-19 phức tạp, nhiều người phải ăn Tết xa nhà, hạn chế đến nhà chúc Tết đầu năm. Do đó, những lời chúc Tết Tân Sửu 2021 hay và ý nghĩa nhất sẽ sưởi ấm tình cảm, kéo gần lại mọi khoảng cách.

Những lời chúc Tết Tân Sửu 2021 ý nghĩa nhất sẽ giúp bạn xua đi khoảng cách xa xôi khi dịch bệnh không thể đến nhà thăm hỏi nhau.

Lời chúc Tết Tân Sửu 2021 yêu thương dành cho gia đình

1. Năm nay Covid-19

Con ở xa tít

Chúc Tết ông bà

Hỏi thăm mẹ cha

Anh em bè bạn

Qua hết vận hạn

Năm tới bình yên

Chúc hết xóm giềng

Làm ăn tấn tới

Chúc sang năm mới

Trâu khỏe bình an!

2. Trâu mới khỏe mạnh

Sức lực dồi dào

Trẻ thời sẽ cao

Già thời phấn khởi

Học tập tài giỏi

Kinh doanh phát tài

Không có thiên tai

Không lo dịch bệnh

Năm mới Tân Sửu

Mạnh khỏe bình an.

3. Năm nay cô - vít xa nhà

Con chúc ông bà

Sống lâu mạnh khỏe

Chúc mẹ tươi trẻ

Chúc ba thành công

Chúc em rực hồng

Điểm 10 học giỏi

Con mong năm tới

Cô - vít không còn

Con được bon bon

Về nhà sum họp

4. Tân Sửu có cô-rô-na

Mong cho bố mẹ ở nhà bình an

Mong cho cô vít sớm tan

Con được về với xóm làng đón Xuân

5. NĂM MỚI năm mẻ

Chúc ông mạnh khỏe

Chúc bà vui vẻ

Mẹ thì xinh trẻ

Bố thời an khang

Chúc rộn cả làng

Nhà nhà sung túc

Chúc mừng năm mới

4. Năm mới Tân Sửu tới rồi.

Chúc ba vui khỏe, mẹ thời đẹp xinh

Chúc em cùng với chúng mình

Ngày càng khăng khít, chung tình, đắm say

5. NĂM MỚI NĂM MẺ

Chúc mẹ mạnh khỏe

Chúc bố bình an

Chúc em ngập tràn

Niềm vui phơi phới

Cả nhà năm mới

Hạnh phúc an khang

6. NĂM MỚI chúc mẹ vui tươi

Chúc bố bình an, luôn cười thả ga

Chúc anh tấn tới đường xa

Chúc em chăm học, vui ca cả ngày

7. NĂM MỚI chúc cả nhà nhiều sức khỏe, miệng cười vui vẻ, tiền vào mạnh mẽ, cái gì cũng được suôn sẻ, để sống tiếp một cuộc đời thật là đẹp

8. MÙA XUÂN xin chúc – Khúc ca an bình – Năm mới phát tài – Vạn sự như ý – Già trẻ lớn bé – Đầy ắp tiếng cười – Trên mặt ngời ngời – Tràn đầy hạnh phúc – Xuân đến hy vọng – Ấm no mọi nhà – Kính chúc ông bà – Sống lâu trăm tuổi – Kính chúc ba mẹ – Sức khoẻ dồi dào – Đôi lứa yêu nhau – Càng thêm nồng ấm.

9. NĂM MỚI năm mẻ

Chúc em trẻ khỏe

Gặt thóc đầy bồ

Nhận hạnh phúc to

Tình yêu mau đến.

10. NĂM MỚI Tân Sửu xin chúc

Đủ tiền bạc để gia đình sung túc

Đủ hạnh phúc để tâm luôn ngọt ngào

Đủ ồn ào để đời không lặng lẽ

Đủ sức khỏe để có thể rong chơi

Đủ thảnh thơi để tràn đầy sự sống

Đủ hy vọng để giữ mãi niềm tin

11. Mừng năm mới phát tài phát lộc.

Tiền vô xồng xộc, tiền ra từ từ. Sức khoẻ có dư, công danh tấn tới.

Tình duyên phơi phới, hạnh phúc thăng hoa.

Xin chúc anh chị một năm đại thắng.

12. Cung chúc tân xuân phước vĩnh cửu.

Chúc anh chị gia quyến an khương.

Tân niên lai đáo đa phú quý.

Xuân đến an khang vạn thọ tường.

Lời chúc Tết Tân Sửu 2021 ngọt nga dành cho người yêu, vợ chồng

1. Chúc em Tân Sửu bình an

Không còn Cô - vít xóm làng yên vui

Chúc em má đỏ son môi

Gặp anh có thể thảnh thơi mỉm cười

Hẹn hò không phải xa xôi

Tay trong tay nắm tới rồi mùa xuân!

2. Năm Mới Tân Sửu, anh chúc em có tỷ niềm vui, vạn nụ cười, ngàn may mắn nhưng hãy chỉ có nhất anh thôi nhé. Yêu em dào dạt như mùa xuân đang đến.

3. Chúc anh yêu của em một năm mới mạnh khỏe để ôm em thêm chặt, mắt tinh để nhìn em thêm say, chân vững vàng để đến với em mỗi ngày, miệng thêm tươi để nói lời có cánh. Yêu anh. Chúc anh mọi điều may mắn. Và cuộc đời em may mắn nhất khi có anh.

4. Anh luôn trách cuộc đời đối với anh không công bằng. Nhưng đến khi gặp em anh mới biết rằng, anh đã dành cả may mắn của cuộc đời này để có được tình yêu của em. Chúc tình yêu của anh năm mới thành công, xinh trẻ, mạnh khỏe và yêu anh thêm nhiều nữa.

5. Hãy nhớ rằng dù chúng ta xa nhau cả nghìn cây số nhưng em vẫn luôn dõi theo anh từng bước để chúc phúc cho anh mỗi ngày. Em gửi nụ hôn theo gió mây để chúc anh một năm ngập tràn may mắn, thành công. Yêu anh.

6. NĂM MỚI Tân Sửu đối với anh thật buồn chán vì báo trước cho anh một tuổi mới vô vị. Chỉ đến khi có em, anh mới thấy cuộc đời rộn rã sắc màu, ngập tràn âm nhạc. Năm mới trở nên đáng đón đợi hơn bao giờ hết vì anh có thêm một năm để yêu em. Chúc em năm mới trẻ trung, xinh đẹp và mãi yêu anh.

7. NĂM MỚI Tân Sửu, anh chỉ chúc em được nhiều sức khỏe thôi. Còn về hạnh phúc và niềm vui, anh mong rằng chính mình sẽ là người mang những điều đó đến với em. Yêu em nhiều!

8. NĂM MỚI anh muốn gửi tới em tình cảm yêu thương nhất từ sâu thẳm trong trái tim anh. Với anh, em là tất cả, tài sản vô giá của cuộc đời anh. Anh luôn cầu nguyện và hằng mong cho em có sức khoẻ để được bên anh trên cuộc đời này. Anh luôn chúc em thành công trong sự nghiệp, nhưng với anh sức khoẻ của em là quan trọng nhất để anh luôn có em bên cạnh. Anh yêu em nhiều và nhất, chỉ một mình em thôi!.

9. NĂM MỚI Tân Sửu đến rồi một năm qua thật đặc biệt với anh và cả em nữa. Năm mới đến thế là a lại được nối dài năm tháng được yêu thương chăm sóc em. Anh chúc em tràn đầy hạnh phúc ngọt ngào hãy gìn giữ và nuôi dưỡng tình yêu của chúng mình em nhé.

10. Nếu như nói trái đất may mắn vì có được mặt trời, những con thuyền may mắn vì có đại dương để vùng vẫy, cỏ cây có mặt đất để sinh tồn… thì phải nói anh là một người cực kì may mắn vì anh đã có được em trong cuộc đời. Chúc em yêu của anh năm mới mọi sự tốt lành.

11. Chúc em một năm mới với thiệt nhiều niềm vui mới, nhiều may mắn và thành công mới… nhưng "người thương" thì luôn luôn là cũ nha em! Hihi. Chúc em mở mắt ra luôn gặp những điều vui vẻ, còn nhắm mắt lại thì mơ thấy toàn những giấc mơ đẹp… về tụi mình em ha.

12. Năm nay Covid không thể đến bên em. Nhưng dù anh đang ở đâu vẫn luôn nhớ nhung và cầu chúc cho em những điều bình an nhất. Anh cố gắng đánh thắng Cô rô na thật sớm để về với em.

Những câu chúc Tết Tân Sửu 2021 vui tươi gửi đến sếp và đồng nghiệp

1. CHÚC MỪNG NĂM MỚI

Chúc sếp năm nay được an khang

Làm ăn phát đạt, tiền lộc tới

Hạnh phúc tràn đầy, gặt bình an

2. CUNG CHÚC năm nay chị giàu sang

TÂN NIÊN vui vẻ, lộc đầy tràn

XUÂN tới, phúc về, tình chan chứa

TÂN Sửu vui mừng cười râm ran

3. CUNG kính mời anh chén rượu nồng

CHÚC nhau năm mới vạn sự thông

TÂN niên nhiều lộc, thành công đến

XUÂN Tân Sửu này, đón bình an

4. CHÚC MỪNG NĂM MỚI

Làm ăn tấn tới

Đếm tiền mỏi tay

Hạnh phúc tràn đầy

Vợ con khỏe đẹp

5. CHÚC MỪNG NĂM MỚI an khang

Hạnh phúc rộn ràng, tiền tài tấn tới

6. CHÚC MỪNG NĂM MỚI Tân Sửu sức khỏe dẻo dai, công việc thuận lợi thăng tiến dài dài, phi những nước đại tiến tới thành công.

7. CHÚC MỪNG NĂM MỚI trẻ xinh, Gặt được ái tình, tiền tài dư dả

8. Tân Sửu 2021: 2 vợ chồng ấm êm, 0 gặp điều chán phiền, 2 đứa con khỏe xinh, 1 tỷ điều hạnh phúc.

9. CHÚC MỪNG NĂM MỚI cả gia đình bạn vạn sự như ý Tỉ sự như mơ Triệu điều bất ngờ Không chờ cũng đến!

10. CHÚC MỪNG NĂM MỚI! Chúc bạn sức khỏe sung mãn, tiền tài sung túc, tình yêu sung sướng.

11. CHÚC MỪNG NĂM MỚI Tân Sửu 2021: 1 năm hạnh phúc... 12 tháng sung túc... 52 tuần phấn khởi.. 365 ngày vui tươi.. 8760 giờ đầy hy vọng... 525600 phút may mắn... 31536000 giây thành công.

12. NĂM MỚI, chúc các bạn có nhiều người để ý. Tỏ tình nhiều ý. Tiền nhiều nặng ký. Công việc vừa ý. Miệng cười mắt ti hí. Sống Lâu nhiều tí.

13. CHÚC anh chúc ả

Năm mới an khang

Thịnh vượng ngập tràn

Tình yêu phơi phới

14. Tân Sửu năm mới đã về

Chúc bạn trẻ khỏe mọi bề yên vui

Hạnh phúc – tài lộc cả đôi

May mắn, sung túc cả đời ấm no.

15. CHÚC MỪNG NĂM MỚI – Phát tài phát lộc – Tiền vô xồng xộc – Tiền ra từ từ - Sức khỏe có dư – Công danh tấn tới – Tình duyên phơi phới.

16. Năm qua Tết đã đến rồi

Em xin chúc Sếp với đôi câu này

Tiền tài nặng ví, nặng tay

Gia đình thịnh vượng, vui vầy, ấm êm

Đối ngoại thuận dưới, thuận trên

Đánh đâu cũng thắng, cũng bền sức dai.

Nguồn: https://danviet.vn/loi-chuc-tet-tan-suu-2021-hay-va-y-nghia-nhat-keo-gan-moi-khoang-cach-2021020...Nguồn: https://danviet.vn/loi-chuc-tet-tan-suu-2021-hay-va-y-nghia-nhat-keo-gan-moi-khoang-cach-20210209073358325.htm