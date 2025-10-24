Làm thủ tục chuyển hộ khẩu cho con, người đàn ông ngã quỵ khi biết bí mật vợ cũ che giấu 20 năm

Trong cuộc sống, có những sự thật bị che giấu suốt hàng chục năm chỉ vì niềm tin và tình cảm. Nhưng khi tấm màn ấy bất ngờ được vén lên, nó có thể làm đảo lộn cả một cuộc đời, thậm chí khiến tình thân, thứ tưởng chừng bền chặt nhất, trở nên mong manh đến khó tin.

Ông Nam (sống ở Phù Dương, Hà Nam, Trung Quốc) kết hôn với vợ vào năm 2003. Sau khi cưới, hai người có một trai một gái, tưởng chừng như có được một gia đình trọn vẹn và hạnh phúc.

Thế nhưng đến năm 2015, cuộc hôn nhân đi vào bế tắc, họ quyết định ly hôn. Khi ly hôn, thái độ của vợ cũ khiến ông Nam không khỏi bối rối vì cô ta nhất quyết đòi mang con gái đi, còn con trai thì để lại cho ông.

Ông Nam là người hiền lành, nghĩ rằng con trai ở với mình cũng tốt, sau này sẽ là chỗ dựa của đời ông. Từ đó, ông vừa làm bố vừa làm mẹ, đi làm xa kiếm tiền, tằn tiện chi tiêu, chỉ mong nuôi con khôn lớn thành người.

Ông Nam chia sẻ câu chuyện của mình.

Trong suốt thời gian đó, hộ khẩu của con trai vẫn ở chỗ mẹ. Mãi đến năm ngoái, khi thấy con đã trưởng thành, ông Nam muốn chuyển hộ khẩu sang tên mình để tiện cho việc học hành, làm việc sau này của con.bí

Không ngờ, việc chuyển hộ khẩu cần làm xét nghiệm ADN bố con, và chính việc xét nghiệm này đã khiến bầu trời của ông sụp đổ. Vì kết quả giám định ghi rõ ràng rằng, đứa con trai ông nuôi suốt 20 năm không có quan hệ huyết thống với ông.

Ông Nam nghẹn ngào kể: “Lúc ly hôn, cô ta không chịu nuôi con trai, cứ khăng khăng đòi mang con gái đi, còn con trai thì nhét lại cho tôi. Giờ lại phát hiện con trai không phải con mình, tôi cảm giác cả cuộc đời đã bị hủy hoại!”

Khi được hỏi con trai trông giống ai, ông Nam tức giận đáp: “Giống bên nhà mẹ nó, còn con gái thì giống tôi hơn”.

20 năm tình cảm, 20 năm hi sinh về kinh tế, 20 năm gửi gắm tinh thần, tất cả bỗng chốc tan thành mây khói. Cú sốc “nuôi con người khác” này, với bất cứ ai, cũng là nỗi đau tột cùng.

Vợ cũ của ông Nam.

Về phía vợ cũ của ông Nam, thái độ của cô ta khiến mọi người càng thêm sững sờ. Cô không hề giải thích vì sao đứa trẻ không phải con ruột của ông Nam, cũng chẳng tỏ ra hối lỗi chút nào, mà chỉ khăng khăng nói: “Giờ cái gì mà chẳng làm giả được! Kết quả đó không đáng tin, đó rõ ràng là con của anh!”

Thậm chí cô còn mắng ngược lại: “Anh còn chẳng chắc là con ruột của bố anh đấy!”, nhưng lại không đưa ra được bất cứ bằng chứng nào để phản bác hay nói về bố ruột thật sự của đứa trẻ.

Sau khi được cơ quan hòa giải can thiệp, hai bên đồng ý làm xét nghiệm ADN lần hai (có sự tham gia của cả 3 người). Nếu kết quả tiếp tục chứng minh đứa trẻ không có quan hệ huyết thống, ông Nam có thể khởi kiện vợ cũ vì hành vi gian dối trong việc nuôi con.

Ông Nam nghẹn ngào nói: “Tôi đã sớm xem nó như con ruột, giờ nhìn nó mà lòng tôi rối bời, không biết phải đối mặt thế nào nữa”.

May thay, lựa chọn của người con trai lại an ủi ông phần nào. Sau khi biết sự thật, cậu không xa lánh bố nuôi, ngược lại còn chủ động an ủi: “Bố mãi mãi là bố của con. Dù thế nào đi nữa, con vẫn sẽ ở bên bố”.

Hiện thân phận người bố ruột của đứa trẻ vẫn là một ẩn số. Ông Nam đã tuyên bố sẽ theo vụ việc bằng pháp lý, yêu cầu vợ cũ hoàn trả 20 năm tiền nuôi dưỡng và bồi thường tổn thất tinh thần.

Diễn biến tiếp theo của vụ việc đang thu hút sự quan tâm rộng rãi của dư luận.