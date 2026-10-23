Nữ diễn viên quê Thanh Hóa gây chú ý với màn chặn xe “cưa” Duy Hưng

“Căn nhà không mái che” của đạo diễn Bùi Tiến Huy đang nhận được sự chú ý với câu chuyện xoay quanh những mối quan hệ gia đình, tình cảm cùng dàn diễn viên như Doãn Quốc Đam, Phan Minh Huyền, Duy Hưng... Bên cạnh tuyến nhân vật chính, vai Tươi - người phụ nữ bán bánh rán có tính cách tưng tửng, chủ động theo đuổi Toản (Duy Hưng) - cũng bất ngờ trở thành điểm nhấn khi nhiều đoạn trích về nhân vật được chia sẻ trên mạng xã hội.

Trong một đoạn phim gây chú ý, Tươi mặc áo hồng, đội mũ tím, đứng giữa đường vẫy xe tải rồi nhoài người vào cửa xe đưa bánh rán cho Toản. Tạo hình nổi bật, chất giọng địa phương cùng cách “cưa cẩm” có phần liều lĩnh khiến nhiều khán giả tò mò về nữ diễn viên đảm nhận vai này.

Người vào vai Tươi là Trang Moon. Cô từng được khán giả biết đến qua vai Thảo trong “Sống chung với mẹ chồng”, sau đó xuất hiện trong “Thương ngày nắng về”. Tuy nhiên, nhiều năm qua nữ diễn viên ít xuất hiện trên màn ảnh. “Căn nhà không mái che” đánh dấu sự trở lại của cô sau hơn 4 năm, quãng thời gian Trang Moon sinh hai con gái và hoàn thành chương trình thạc sĩ.

Trang Moon cho biết khi nhận vai Tươi, điều khiến cô lo lắng nhất không phải chuyện vai diễn có được chú ý hay không, mà là liệu mình còn đủ tự nhiên sau thời gian dài rời trường quay. Cô cũng thừa nhận từng lo mình sẽ bị “khớp” vì lâu không làm nghề. Bởi vậy, khi những đoạn phim về Tươi được chia sẻ rộng rãi, phản ứng của khán giả khiến cô bất ngờ. “Tôi rất bất ngờ và hạnh phúc, không nghĩ khán giả lại thích đến thế”, Trang Moon nói.

Chất giọng Thanh Hóa cũng trở thành một nét riêng của nhân vật. Trang Moon vốn là người Thanh Hóa nhưng khu vực cô sinh sống không có giọng quá nặng. Để Tươi mang đậm màu sắc thôn quê hơn, nữ diễn viên chủ động điều chỉnh cách nói theo giọng của vùng gần quê mình. Theo Trang Moon, việc đưa giọng vùng miền vào phim cũng giúp nhân vật có màu sắc riêng thay vì sử dụng hoàn toàn giọng phổ thông.

Nữ diễn viên chia sẻ, trên phim Duy Hưng lạnh lùng nhưng ngoài đời nhây lắm, suốt ngày trêu bạn diễn. Nhiều đoạn hai anh em nghĩ ra được gì thì anh lại góp ý bảo cô thử làm thế này.

Trang Moon từng được khán giả biết đến với vai Thảo - cô em chồng ghê gớm, nhiều lần gây căng thẳng với chị dâu trong phim “Sống chung với mẹ chồng”. Vai diễn này từng giúp nữ diễn viên để lại dấu ấn khá rõ trên màn ảnh nhỏ.

Quãng thời gian rời phim trường của Trang Moon gắn với nhiều thay đổi trong cuộc sống cá nhân. Nữ diễn viên sinh hai con trong vòng ba năm và từng tăng gần 30 kg khi mang thai. Sau sinh, cô phải dành nhiều thời gian để lấy lại vóc dáng.

Trang Moon cho biết việc giảm cân không xuất phát hoàn toàn từ áp lực trở lại màn ảnh. “Tôi quyết tâm giảm cân để bản thân tự tin hơn và tốt cho sức khỏe, đó mới là lý do giúp tôi làm được, chứ không đơn thuần để quay lại làm nghề”, cô chia sẻ.

Cùng thời gian chăm con nhỏ, nữ diễn viên theo học cao học. Cô bắt đầu học sau khi sinh con đầu lòng và bảo vệ luận văn khi chuẩn bị sinh bé thứ hai. Chỉ 9 ngày sau buổi bảo vệ, Trang Moon lên bàn mổ sinh con.

Việc nhận bằng thạc sĩ cũng kéo dài hơn dự kiến vì cô chưa hoàn thành chứng chỉ tiếng Anh B2. Trang Moon cho biết mình mất gần một năm để thi đủ điều kiện ra trường. Đến tháng 6 năm nay, cô mới chính thức nhận bằng, trong khoảnh khắc có cả con gái nhỏ đồng hành.

Ở tuổi 35, Trang Moon nhìn việc trở lại diễn xuất thực tế hơn so với thời điểm mới vào nghề. Cô thừa nhận khó cạnh tranh với lớp diễn viên trẻ có ngoại hình sáng và diễn xuất tốt, vì vậy không đặt toàn bộ cuộc sống vào chuyện phải liên tục xuất hiện trên phim.

Sau quãng nghỉ dài để làm mẹ và hoàn thành việc học, Trang Moon trở lại màn ảnh với một nhân vật không đẹp theo cách thông thường, ăn mặc lòe loẹt, nói giọng Thanh Hóa và có phần “tưng tửng”.

Nhưng chính vai Tươi lại giúp nữ diễn viên được khán giả nhắc đến nhiều sau nhiều năm vắng bóng.