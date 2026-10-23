Xếp hàng từ 2h sáng chờ mua vật phẩm của Big Bang

Trong gần một tuần mở bán, hàng dài khán giả liên tục nối nhau hàng trăm mét, chờ từ tờ mờ sáng để chờ tới lượt mua vật phẩm cổ vũ thần tượng.

Một ngày trước khi Big Bang đến Việt Nam, cửa hàng ghi nhận lượng khách đông từ khoảng 8h. Hai chị em Khánh Mai, Khánh Linh cho biết vừa đáp chuyến bay từ TPHCM ra Hà Nội đã vội di chuyển tới địa điểm xếp hàng. Khánh Linh vẫn cầm theo vali, chưa kịp về khách sạn nhận phòng.

Khách hàng chờ tới lượt. Không gian cửa hàng được bố trí với nhiều khu vực trưng bày, từ áo, mũ, bình nước đến các món phụ kiện và đồ lưu niệm.

Hàng dài chờ đợi bất chấp thời tiết nắng nóng.

Đặng Bá Đạt - sinh viên Đại học Bách Khoa (Hà Nội) - có mặt ở khu vực bán hàng từ 2h sáng để mua light stick (gậy phát sáng) cổ vũ Big Bang.

Một khán giả chi gần 10 triệu đồng cho các vật phẩm.

Light stick có giá 1,7 triệu đồng, được săn lùng nhiều nhất. Vật phẩm này cũng cháy hàng ngay trong ngày đầu mở bán và liên tục được vận chuyển bổ sung về cửa hàng. Đơn vị cung cấp cho biết hàng hóa được vận chuyển về theo từng đợt. Số lượng và mẫu mã mở bán mỗi ngày khác nhau và có giới hạn số lượng theo từng ngày.

Chị Thanh Yến di chuyển quãng đường hơn 20 km từ Thường Tín đến Láng Hạ để được cầm trên tay những món đồ ủng hộ nhóm nhạc yêu thích. Chị Yến cho biết đã xếp hàng bên ngoài từ gần 5h sáng, chờ khoảng 5 tiếng đồng hồ để được vào cửa hàng.

Các sản phẩm được sắp xếp để người hâm mộ dễ dàng quan sát, lựa chọn. Theo bảng giá được công bố, các sản phẩm lưu niệm của Big Bang có giá từ 150.000 đồng đến 5,3 triệu đồng. Áo khoác là mặt hàng có giá cao nhất.