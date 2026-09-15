Cậu bé 15 tuổi sống sót nhiều ngày trên thuyền lật giữa biển Alaska

Aghnaanga khi được tìm thấy. Ảnh: NY Post

Aghnaanga được phát hiện hôm 8/9, một mình quỳ trên phần thân chiếc thuyền bị lật gần đảo St. Lawrence, ngoài khơi Alaska. Cậu mặc áo khoác vàng và gần như kiệt sức sau nhiều ngày không có thức ăn, nước uống. Video cuộc giải cứu cho thấy thủy thủ đoàn tàu Northwest Explorer tiến về phía chiếc thuyền nhỏ giữa biển. Họ bấm còi, ném dây rồi kéo Aghnaanga lại gần trước khi đưa cậu lên giỏ cứu hộ.

Thiếu niên có dấu hiệu hạ thân nhiệt khi được đưa lên tàu. Các thủy thủ quấn chăn, đặt túi sưởi và liên tục trò chuyện để giữ cậu tỉnh táo trong hành trình tới Nome.

Trước đó, Aghnaanga đi câu cá bơn cùng anh trai Sidney Kulowiyi, 35 tuổi và anh họ Barton Rookok, 34 tuổi. Ba người rời làng Savoonga trên đảo St. Lawrence hôm 4/9 và dự kiến trở về vào khoảng 3h ngày 6/9. Chiếc thuyền bị lật vào tối 5/9, khi cả ba đang ở xa bờ. Kulowiyi, thuyền trưởng của thuyền, bị mắc kẹt bên dưới. Rookok ban đầu vẫn bám vào thuyền cùng Aghnaanga nhưng sau đó bị nước cuốn mất.

Theo mẹ Aghnaanga, Rookok sống thêm khoảng một ngày trước khi chết đuối. Cậu bé sau đó phải một mình bám trên chiếc thuyền bị lật giữa biển.

Aghnaanga (phải) là người duy nhất sống sót trong ba anh em. Ảnh: NY Post

Khi họ không trở về, cảnh sát bang Alaska báo cho Lực lượng Tuần duyên Mỹ và cuộc tìm kiếm bắt đầu. Máy bay và trực thăng rà soát vùng biển. Khoảng 10h30 ngày 8/9, một máy bay của Tuần duyên phát hiện Aghnaanga. Lực lượng cứu hộ thả bè và đồ dùng khẩn cấp xuống cho cậu, sau đó liên lạc với Northwest Explorer đang ở gần đó.

Northwest Explorer có 13 thành viên thủy thủ đoàn cùng các nhà khoa học của Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ. White kể ban đầu họ chỉ nhìn thấy một vật thể bất thường ở đường chân trời. Khi đến gần, họ nhận ra đó là một cậu bé đang sống sót trên chiếc thuyền bị lật.

Khi được cứu, Aghnaanga kể với thủy thủ đoàn về số phận của hai người thân. Thi thể Kulowiyi và Rookok sau đó được tìm thấy. Cảnh sát bang Alaska chính thức xác nhận danh tính hai người hôm 10/9. "Đó thực sự là một cậu bé rất kiên cường", Adam White, thuyền trưởng Northwest Explorer, nói.

Gia đình Aghnaanga theo dõi cuộc giải cứu qua radio. Khi nghe White thông báo tìm thấy cậu bé còn sống, mọi người òa khóc vì vui mừng. Nhưng niềm vui nhanh chóng chuyển thành đau đớn khi gia đình biết hai người còn lại đã thiệt mạng.

Với thủy thủ đoàn Northwest Explorer, cuộc giải cứu cũng để lại nhiều cảm xúc. Họ đưa một thiếu niên trở về an toàn nhưng biết rằng cậu sắp đối mặt với nỗi mất mát lớn. "Nhìn vào mắt người nhà, bạn thấy sự biết ơn nhưng đồng thời cũng thấy nỗi đau", White nói.

Thủy thủ đoàn Northwest Explorer giải cứu Aghnaanga. Ảnh: NY Post

Aghnaanga thường đi câu cùng anh trai. Sau khi cha qua đời, Kulowiyi trở thành người có vai trò như cha đối với cậu. Kulowiyi là thuyền trưởng đánh cá thương mại, được dì anh, Collen Walker, mô tả là người khiêm nhường, giàu tình cảm và luôn chăm lo cho dân làng.

Đánh bắt cá bơn là một phần quan trọng trong đời sống ở Savoonga, nơi việc làm khan hiếm và ngư dân thường chia sẻ sản phẩm đánh bắt với người thân, hàng xóm. Gia đình Aghnaanga sau đó mở chiến dịch quyên góp để hỗ trợ cậu bé và trang trải chi phí tang lễ, sinh hoạt sau mất mát.