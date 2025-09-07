Kẻ lạ 'đột nhập' vào phòng khách sạn 5 sao khi khách nữ đang ngủ khỏa thân

Truyền thông địa phương đưa tin, sự việc xảy ra vào sáng ngày 30/8 ở khách sạn Pullman Shanghai South, Thượng Hải.

Theo đó, khi nữ du khách đang ngủ trong phòng thì bất ngờ một người đàn ông lạ mặt quẹt thẻ phòng, bước vào rồi đi thẳng về phía giường.

Hình ảnh được camera giám sát của khách sạn ghi lại. Ảnh: Red Star News

"Tôi bừng tỉnh và hỏi anh ta đang làm gì ở đây thì nhận được câu trả lời rằng anh ta đến bảo trì thiết bị trong phòng.

Giày của tôi để ngay ngoài cửa nhưng anh ta nói không để ý nên tưởng phòng không có người', vị khách kể lại tình huống trớ trêu. Cô cho biết, thời điểm bị người lạ vào phòng, cô đang ngủ trong tình trạng khỏa thân, song rất may là vẫn đắp kín chăn trên người.

Sau khi báo lại sự việc với ban quản lý khách sạn, nữ du khách nhận được lời giải thích rằng người đàn ông trên đúng là kỹ thuật viên bảo trì, nhưng do bị cấp nhầm thẻ phòng mới dẫn tới tình huống đáng tiếc.

Pullman Shanghai South là khách sạn thương mại cao cấp tọa lạc tại khu thương mại Nam Từ Hối, Thượng Hải. Ảnh: Tripadvisor

Phía khách sạn ban đầu chỉ đề nghị bồi thường cho vị khách nữ bị ảnh hưởng một phiếu buffet ăn trưa miễn phí. Điều này càng khiến cô bức xúc, yêu cầu trả phòng và hoàn tiền ngay lập tức.

Đại diện khách sạn sau đó cho biết vẫn đang tiếp tục "trao đổi trên tinh thần cầu thị" với phía khách hàng để giải quyết sự việc.

Tuy nhiên, phía khách sạn vẫn vấp phải chỉ trích gay gắt trên mạng xã hội. Nhiều ý kiến bày tỏ sự phẫn nộ, cho rằng đây là lỗi an ninh không thể chấp nhận đối với một khách sạn hạng sang, nơi khách hàng chấp nhận chi trả mức phí cao để đổi lấy sự riêng tư và an toàn tuyệt đối. Một số người còn chỉ ra rằng nếu nam nhân viên kia có ý đồ xấu, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng.

Các chuyên gia trong lĩnh vực dịch vụ khách sạn cũng lên tiếng, nhấn mạnh rằng việc quản lý thẻ phòng là một trong những nguyên tắc cơ bản nhất, bất kỳ sai sót nào cũng có thể dẫn đến rủi ro lớn cho khách lưu trú.

Phía khách sạn cần tăng cường đào tạo nhân viên, siết chặt quy trình kiểm soát, đồng thời áp dụng công nghệ an ninh hiện đại hơn để ngăn chặn sự cố tương tự.