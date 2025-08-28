Hot girl hầu tòa vì trộm mỹ phẩm ở nước ngoài

Theo Shin Min Daily News, nữ influencer này là Genie Yamaguchi, 30 tuổi. Tài khoản Instagram của cô có 14.800 người theo dõi nhưng hiện không còn hoạt động. Theo thông tin trên tài khoản cá nhân, Genie là game thủ, đồng thời kinh doanh hoa sấy khô và điều hành một phòng khám làm đẹp.

Tại phiên tòa sáng 26/8, bị cáo thừa nhận đã cùng bạn là Li Xuekai, 28 tuổi, trộm đồ tại siêu thị Don Don Donki ở Orchard Central, Nhật Bản, lúc khoảng 2h30 đến 3h sáng 25/8/2024. Cả hai đã cuỗm đi tổng cộng 27 món hàng từ kệ trưng bày, gồm mút trang điểm, son và tinh chất dưỡng da, tổng trị giá 600 USD Singapore (gần 450 USD Mỹ).

Sau khi bỏ hàng vào xe đẩy, cả hai rời đi mà không thanh toán. Họ bị một nhân viên phát hiện và báo cho quản lý. Lúc xem lại hình ảnh từ camera an ninh, quản lý cửa hàng đã nộp đơn trình báo cảnh sát. Genie và bạn bị bắt vào tháng 9 năm ngoái, nhưng cả hai chỉ trả lại 9 món đồ. Sau đó, họ bồi thường cho siêu thị số hàng đã lấy cắp còn lại.

Genie Yamaguchi thừa nhận đã trộm hàng chục món mỹ phẩm ở Nhật Bản hồi năm ngoái. Ảnh: Instagram Genie Yamaguchi

Tại tòa, công tố viên cho biết bị cáo không có tiền án và đề nghị đánh giá để xem xét khả năng áp dụng lệnh báo cáo hằng ngày Đây là hình phạt thay thế ngồi tù, theo đó người phạm tội phải đến một trung tâm chỉ định mỗi ngày để tham gia các chương trình cải tạo, giáo dục hoặc kiểm soát hành vi.

Thẩm phán đã yêu cầu công tố viên nộp báo cáo đánh giá về khả năng áp dụng lệnh này và hoãn phiên tòa, dự kiến sẽ tuyên án vào ngày 23/9.

Đồng phạm Genie, Li Xuekai, ngoài cáo buộc trộm cắp còn đối mặt với ba tội danh trộm cắp khác. Theo cáo trạng, ngày 23/8/2024, cô lấy trộm dép trị giá 90 USD Singapore tại cửa hàng Watsons ở Suntec City Tower 3. Đến ngày 27/8/2024, Li tiếp tục bị tố lấy trộm một bình giữ nhiệt trị giá 45 USD Singapore tại Jurong Point.

Li còn bị cáo buộc lấy trộm nhiều món đồ trị giá hơn 3.200 USD Singapore tại trung tâm mua sắm Mustafa Centre vào ngày 28/4 năm nay. Vụ án này chưa được xét xử và dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 1/9.