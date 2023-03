Học Thạc sĩ từ năm 4, nữ sinh xuất sắc trường Nhân văn từng bị hiểu nhầm lêu lổng vì đam mê xe 67

Thành tích học tập và hoạt động ngoại khóa của Kiều Nhi

- Giải Nhất Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh môn Lịch sử lớp 9.

- Thủ khoa đầu vào lớp chuyên Lịch sử, khóa 2016-2019.

- Huy chương bạc Kỳ thi Olympic Truyền thống 30/4 khu vực phía Nam, môn Lịch sử lớp 10.

- Giải thưởng Hoa Trạng Nguyên 2019 (dành cho học sinh có điểm thi THPT cao trên toàn quốc)

- Sinh viên 5 tốt cấp liên chi hội khoa Ngữ văn Anh năm 2021.

- Chi hội trưởng xuất sắc khoa Ngữ văn Anh năm 2021.

- Chứng chỉ TESOL (Teaching English of Speakers of Other Languages) loại Giỏi.

- Giáo viên tiếng Anh tại Simple English.

- Trưởng ban Piano (Gen 1) CLB Âm nhạc Lalaband (THPT chuyên Nguyễn Tất Thành); thành viên CLB Guitar Nhân văn (ĐH KHXH&NV); nhạc công keyboard tại nhiều chương trình ca nhạc.

- Khách mời tư vấn hướng nghiệp tại CKT Connection Day - Ngày hội tư vấn hướng nghiệp đại học trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành năm 2023.

Cảm hứng từ những chuyến đi xa

Trái với vẻ ngoài xinh xắn, nữ tính, dịu dàng, ngay từ những năm cấp 3, Kiều Nhi đã bén duyên với một niềm đam mê thường thấy hơn ở nam giới: Chơi xe Honda 67.

“Ba mình là Hội trưởng CLB Honda 67 ở Kon Tum. Mặc dù nhà Nhi gần trường, nhưng do đi học vào buổi chiều nắng nóng nên không muốn đi bộ; ngoài ra mình còn phải đi học thêm buổi tối nữa. Thời điểm đó, bạn bè ai cũng có xe máy hết nên mình xin ba mẹ mua xe. Lúc đó, mẹ bảo nhà nhiều xe lắm rồi, lấy một chiếc mà đi. Ban đầu mình cũng hơi ngại, tại vì con gái chạy xe 67, ai cũng nhìn mình hết, còn không dám ra đường. Nhưng mà về sau thì quen dần, đi chơi nhiều hơn và mình thấy hứng thú với sở thích này”, Nhi nhớ lại.

Kiều Nhi đã bén duyên với một niềm đam mê thường thấy hơn ở nam giới: Chơi xe Honda 67.

Cộng đồng những người chơi dòng xe Honda 67 thường có vẻ ngoài phóng khoáng, phong trần, “bụi bặm”. Chính vì vậy, đôi lúc Nhi bị hiểu nhầm là không lo học hành, chỉ biết ăn chơi, hoặc bị nghi ngờ về giới tính. Mặc dù vậy, những chuyến đi xa cùng ba và các cô chú, anh chị trong Hội như thiện nguyện, hội ngộ toàn quốc đã mang đến cho cô gái trẻ những trải nghiệm và bài học cuộc sống không thể nào quên.

“Hằng năm, thường vào 30/4 sẽ có hội ngộ toàn quốc để những người chơi xe 67 từ khắp mọi nơi gặp gỡ, chia sẻ đam mê của nhau. Trong những dịp này mình được gặp rất nhiều thành viên và cực kỳ ấn tượng với những người phụ nữ 40-50 tuổi. Khi đó mình tự hỏi người ta làm nghề gì mà có thể đi phượt nhiều chuyến xuyên Việt như vậy.

Sau này mới biết đây đều là những người làm kinh doanh, rất giỏi ngoại ngữ và đã tự do tài chính rồi nên có thể dùng tiền để nuôi đam mê của bản thân. Những câu chuyện này truyền cho mình rất nhiều cảm hứng rằng còn trẻ thì phải nỗ lực để về sau có thể tận hưởng cuộc sống như vậy; chứ không phải ỷ rằng tuổi mình còn nhỏ mà đã muốn nhàn hạ.

Các chuyến thiện nguyện chương trình ‘Mùa đông cho em’ cùng Hội ở các làng vùng sâu vùng xa của tỉnh.

Những lần khác, mình được đi thiện nguyện chương trình "Mùa đông cho em" cùng Hội ở các làng vùng sâu vùng xa của tỉnh. Những chỗ này nhìn đâu cũng thấy toàn là màu xanh của núi rừng, nguyên một quả đồi chỉ có mười mấy cái nhà sàn.

Các cô chú ở đó kể những đêm Hội ở lại trao quà là lần duy nhất ở đó có điện vào buổi tối. Trẻ em ở mấy vùng này đều phải tự đến trường mà đi bộ 3 tiếng mới tới nơi, vì ba mẹ 4-5 giờ sáng đã phải ra đồng. Có nơi mình đến rồi mới biết nhiều người lớn thậm chí lần đầu tiên được ăn bún, được chơi xích đu; nhìn họ rất hạnh phúc với những điều nhỏ nhặt như vậy.

Thường ngày ở trường lớp đã có rất nhiều người giỏi nên mình luôn thấy tồi tệ, kém cỏi. Những chuyến đi này giúp Nhi nhận ra bản thân hạnh phúc và đang có một cuộc sống hơn rất nhiều người. Khi giúp được người khác, mình không còn tâm lý phải hơn thua với ai mà chỉ muốn giúp họ nhiều hơn nữa để bớt đi một phần khó khăn trong cuộc sống.”

Cô nàng đa tài

Bên cạnh niềm đam mê xê dịch và thành tích học tập đáng nể, Kiều Nhi còn bạn bè, thầy cô được biết đến là một nhạc công keyboard tại các hoạt động văn nghệ ngoại khóa.

“Hồi cấp 3, có một người bạn rủ thành lập CLB âm nhạc và mình được làm trưởng ban Piano. Khi đi học, mình chỉ làm việc độc lập thôi. Nhưng khi phối hợp tổ chức liveshow, với vai trò trưởng ban, mình sẽ góp ý, giúp đỡ các bạn chơi tốt lên. Với mình, một ban nhạc tốt là khi mọi người có thể chơi hòa hợp với nhau. Có thể rất nhiều bạn nhạc công giỏi muốn thể hiện kỹ năng, nhưng vai trò của chúng mình là phải giúp cho những ca sĩ bùng nổ trên sân khấu. Chính vì vậy, chúng mình đã học được cách tiết chế, nhường nhịn nhau để có được màn trình diễn tốt nhất”, Kiều Nhi chia sẻ.

Chính việc bắt đầu hoạt động âm nhạc từ những năm cấp ba đã hỗ trợ Kiều Nhi tích lũy kinh nghiệm đứng trên sân khấu, rèn luyện sự tự tin. Nhờ đó, cô bạn tiếp tục để lại nhiều dấu ấn tại CLB Guitar Nhân văn cùng nhiều liveshow trong và ngoài trường học. Những cơ hội này giúp Nhi mở rộng mối quan hệ, học hỏi thêm nhiều kiến thức về âm nhạc và cả nhiều lời khuyên hữu ích trong quá trình đi học.

Ngoài âm nhạc, ngoại ngữ cũng là một thế mạnh của Nhi. Bên cạnh tiếng Anh là ngôn ngữ của chuyên ngành đại học, cô bạn còn đạt chứng chỉ HSK 3 tiếng Trung và có thể giao tiếp tiếng Thái cơ bản.

Nhớ lại động lực học ngoại ngữ, Nhi chia sẻ: “Bởi vì có sở thích du lịch, mình lựa chọn ngành Ngôn ngữ Anh với mơ ước trở thành hướng dẫn viên du lịch. Để ra trường, mỗi sinh viên bắt buộc phải có thêm một ngoại ngữ nữa, nên mình đã lựa chọn tiếng Trung.

Trong giai đoạn giãn cách Covid-19, mình thường giải trí bằng việc coi phim Thái Lan. Do ba mẹ là người tin theo và dạy con theo Phật Giáo nên nội dung phim rất hợp, mình hiểu được ý của các diễn viên đang truyền đạt. Tuy nhiên, các bộ phim hot ở thời điểm ra mắt thường không có Vietsub mà chỉ có Engsub. Không chỉ đợi lâu mà phim dịch qua nhiều ngôn ngữ còn làm nội dung bị sai lệch. Chính vì mong muốn xem phim không cần sub mà mình bỏ công học thêm tiếng Thái.

Không những vậy, mình học tiếng Thái còn để "đu idol". Hầu hết các ca sĩ, diễn viên người Thái đa số đều là những Thạc sĩ, Tiến sĩ, nhiều người còn làm kinh doanh rất thành công. Đó chính nguồn động lực để mình nỗ lực cải thiện bản thân mỗi ngày và là một trong các lý do làm mình quyết định học cao hơn.

Khi tìm được động lực, mình quyết tâm tập trung hơn cho chuyên ngành. Chính vì vậy, suốt giai đoạn giãn cách, Nhi vẫn duy trì thói quen dậy lúc 6 giờ sáng học bài, làm đề IELTS, luyện nói, luyện nghe. Sau một tháng, mình cảm thấy các kỹ năng tiếng Anh được cải thiện đáng kể.”

Một hành trình “tôi đi tìm tôi” bền bỉ

Với đam mê, thế mạnh cùng những trải nghiệm quý giá, Kiều Nhi hiện là giáo viên tiếng Anh giao tiếp của hệ thống Simple English và lớp năng khiếu tại trường Tiểu học An Bình B (tỉnh Bình Dương). Trước đó, Nhi cũng đã có kinh nghiệm làm việc . Bên cạnh đó, ngay từ đầu năm tư, Nhi đã hoàn thành chương trình đại học Ngôn ngữ Anh và tiếp tục học liên thông Thạc sĩ Lý luận và phương pháp giảng dạy tiếng Anh.

Sự vững vàng Kiều Nhi có được ở thời điểm hiện tại là kết quả cuộc một hành trình liên tục vượt qua những mặc cảm, tìm kiếm, thử sức, thất bại và học hỏi từ những cơ hội đến với bản thân. Thực tế, công việc đầu tiên của Nhi là làm việc văn phòng tại một công ty tư nhân; tuy nhiên do cảm thấy không phù hợp môi trường kinh doanh, cô bạn đã tiếp tục thử sức với nghề giáo.

Nhìn lại quá trình phát triển của bản thân, Nhi nhớ lại: “Hồi học lớp 9, lớp của mình có tận bảy bạn đạt giải Nhất học sinh giỏi cấp tỉnh; mình thấy ai cũng cố gắng để phát triển trong khi bản thân cứ bình thường như vậy. Lên cấp ba, mình thi chuyên Sử; khi đó cũng có nhiều ý kiến khuyên suy nghĩ lại khiến bản thân cảm giác không bằng các bạn học môn chuyên tự nhiên như Toán, Lý, Hóa,... Khi đó mình còn nhỏ, chưa hiểu bản thân nên dễ bị tác động tiêu cực.

Lúc mới lên đại học, nhiều môn học dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh làm mình không hiểu gì; đã vậy các bạn còn xung phong thuyết trình và giao tiếp bằng Tiếng Anh rất tự tin. Cảm giác khi đó rất hoang mang và cực kỳ tự ti luôn.”

Phải sau một thời gian thích nghi và tìm thấy động lực phấn đấu, Nhi mới dần hiểu những điều phù hợp nhất cho bản thân để thay đổi. Để những thiệt thòi bản thân đã trải qua thời đi học không lặp lại, khi lên lớp, Nhi luôn tập trung tạo ra các hoạt động tương tác, khuyến khích học sinh cởi mở trao đổi với cô giáo. Thành quả của phương pháp này là những giờ học luôn đầy ắp tiếng cười và sự tôn trọng của học sinh dành cho Kiều Nhi.

Nhận ra tầm quan trọng của giáo dục khi đã trở thành giáo viên, Nhi càng nhớ về những chuyến đi xa thời THPT và những cảnh người vẫn còn khó khăn trên quê hương mình. Với mong muốn truyền đạt lại những kinh nghiệm bản thân để thế hệ hậu bối được định hướng phát triển đúng đắn, đầu năm 2023, Nhi đã nhận lời trở về trường cấp 3 để tư vấn hướng nghiệp cho các học sinh năm cuối: “Sau buổi tư vấn, có rất nhiều em liên hệ xin lời khuyên của Nhi về chọn ngành, chọn trường. Điều này làm mình rất vui vì đem lại được giá trị cho nhiều người. Sắp tới mình sẽ triển khai một blog về tư vấn hướng nghiệp để lan tỏa những giá trị này đến nhiều bạn học sinh, sinh viên hơn nữa. Nhi cũng sẽ trau dồi thật tốt tiếng Anh hơn nữa để câu chuyện của mình có thể truyền cảm hứng cho những người nước ngoài.”

“Với những gì đã trải qua, mình tin rằng ai cũng có những giá trị riêng của bản thân và nếu nỗ lực mỗi ngày, sự tự ti sẽ dần biến mất và chắc chắn thành công sẽ đến.”

Nguồn: https://svvn.tienphong.vn/hoc-thac-si-tu-nam-4-nu-sinh-xuat-sac-truong-nhan-van-tung-bi-hieu-nha...Nguồn: https://svvn.tienphong.vn/hoc-thac-si-tu-nam-4-nu-sinh-xuat-sac-truong-nhan-van-tung-bi-hieu-nham-leu-long-vi-dam-me-xe-67-post1516579.tpo