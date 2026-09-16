Học sinh đua nhau “ăn bài tập”, tin rằng càng ăn càng thông minh

Gần đây, một loại đồ ăn vặt có tên “bài tập” trở nên phổ biến trên mạng xã hội và được nhiều học sinh tiểu học, THCS yêu thích.

Những món ăn vặt này có hình dạng giống các phiên bản thu nhỏ của sách giáo khoa và vở bài tập, nhưng được quảng cáo là hoàn toàn có thể ăn được.

Trên các sàn thương mại điện tử Trung Quốc, mỗi “quyển bài tập” ăn được có giá chưa đến 0,5 nhân dân tệ (khoảng 1.900 đồng).

Bao bì sản phẩm thường in những câu quảng cáo như “giảm căng thẳng”. Một số người bán thậm chí còn cho biết, những món ăn vặt này có thể giúp “cải thiện thành tích học tập”.

Bên trong mỗi gói là một miếng giấy gạo mỏng, in hình sách giáo khoa, từ điển, giấy khen và đôi khi có cả hình thẻ ngân hàng. Một cửa hàng giải thích đây là hình ảnh tượng trưng cho thẻ học bổng.

Học sinh Trung Quốc “ăn bài tập” để giải tỏa áp lực học hành. Ảnh: SCMP tổng hợp/RedNote

Những công dụng được quảng cáo của “bài tập” ăn được khiến nhiều người liên tưởng đến một bảo bối quen thuộc trong loạt truyện tranh và phim hoạt hình Doraemon, có tên "Bánh mì ghi nhớ" hay "Bánh mì sao chép". Doraemon là chú mèo máy nổi tiếng trong bộ truyện tranh và phim hoạt hình Nhật Bản.

Trong phim, khi ấn chiếc bánh mì thần kỳ lên sách giáo khoa, nội dung trên trang sách sẽ được in lên bánh. Người ăn chiếc bánh sau đó có thể lập tức ghi nhớ nội dung.

Từ xa xưa, người Trung Quốc cũng từng tồn tại quan niệm cho rằng nuốt mực có thể giúp cải thiện khả năng viết chữ và thư pháp.

Trên các trang bán hàng trực tuyến, nhiều phụ huynh để lại bình luận cho biết con họ đòi mua những món ăn vặt này sau khi nhìn thấy trên các video mạng xã hội.

Một người cho rằng sau khi ăn “bài tập” bằng giấy gạo, con mình sẽ “trở nên thông minh”.

Một phụ huynh khác nhận xét thành phần chính của món ăn là tinh bột nên “tốt cho sức khỏe hơn những loại đồ ăn vặt khác”.

Một số trẻ cũng cho biết cảm thấy áp lực học tập nặng nề được giải tỏa phần nào khi ăn chính những “bài tập” vốn khiến các em căng thẳng.

Tuy nhiên, Đài Phát thanh Quốc gia Trung Quốc (CNR) đã đặt câu hỏi về loại phẩm màu được sử dụng để in hình sách giáo khoa trên sản phẩm, cho rằng chất này có thể không đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm quốc gia.

Theo các tiêu chuẩn quốc gia của Trung Quốc, phẩm màu thực phẩm không được phép sử dụng trong các sản phẩm tinh bột nhưng được phép dùng trong kẹo.

Trong khi đó, một nhà sản xuất loại “đồ ăn vặt sách giáo khoa” khẳng định sản phẩm của họ “được sản xuất dưới dạng kẹo”.

Tiến sĩ He Sijun, công tác tại Bệnh viện Mindong thuộc Đại học Y Phúc Kiến, nói rằng giấy gạo và phẩm màu dùng trong thực phẩm là an toàn. Tuy nhiên, nếu sử dụng phẩm màu công nghiệp, sản phẩm có thể gây ảnh hưởng đến chức năng gan và thận của trẻ.

Ông khuyến cáo phụ huynh hạn chế cho trẻ ăn những loại đồ ăn vặt giá rẻ.