Hé lộ cuộc sống của kiều nữ phát ngôn sốc "thà khóc trên BMW còn hơn cười sau xe đạp”

Thứ Năm, ngày 30/04/2020 12:00 PM (GMT+7)

Nổi rần rần trên mạng xã hội chỉ sau một câu nói, cuộc sống của cô gái này đã có rất nhiều thay đổi sau 10 năm.

Mã Nặc tham gia chương trình truyền hình "If You Are the One".

Cô gái Mã Nặc, hay còn có tên khác là Melissa, sinh năm 1988, là một hot girl và người mẫu tại Trung Quốc. Năm 2010, Mã Nặc nổi như cồn trên mạng xã hội không chỉ tại Trung Quốc mà còn tại nhiều nước khác trên thế giới. Tuy nhiên, điều duy nhất khiến người ta quan tâm không phải bởi cô xinh đẹp thế nào, quyến rũ ra sao mà chỉ bởi một câu nói của cô.

Theo đó, vào năm 2010, Mã Nặc đã tham gia một chương trình truyền hình có tên "If You Are the One". Ngay trên sóng truyền hình, Mã Nặc đã thẳng thừng từ chối lời mời đi chơi bằng xe đạp của một khách mời nam. Sau đó, cô nàng đã phát ngôn một câu nói để đời: "Tôi thà khóc trên xe BMW còn hơn cười sau xe đạp".

Ngay sau đó, câu nói của Mã Nặc đã gây "bão" dân mạng, trở thành đề tài bàn tán suốt nhiều ngày trời và đến tận bây giờ vẫn là một trong những câu nói trending của giới trẻ.

Thời điểm đó, câu nói của Mã Nặc khiến cô được bênh vực thì ít mà bị chỉ trích thì nhiều. Hầu hết mọi người đều cho rằng cô gái này sống quá tham lam, thực dụng, tôn sùng chủ nghĩa vật chất, là đại diện cho những người con gái hám hư vinh, không coi trọng những giá trị khác xung quanh mình. Chỉ một số ít người bênh vực Mã Nặc, cho rằng cô là con người thẳng thắn, nghĩ gì nói đấy và chuyện đam mê vật chất không có gì đáng xấu hổ.

Sau khi chương trình trên phát sóng, Mã Nặc cũng bị một tờ báo gọi là "người tôn thờ tiền bạc tàn nhẫn nhất trong lịch sử". Cảm thấy câu nói này có ý xúc phạm danh dự quá đáng, Mã Nặc đã quyết định khởi kiện. 5 tháng sau, tờ báo trên bị phạt 5.000 nhân dân tệ (hơn 16 triệu đồng). Thắng kiện, danh tiếng của Mã Nặc lại càng trở nên nổi hơn.

Mã Nặc bị chỉ trích và mỉa mai là cô gái thực dụng, chỉ mê hư vinh.

Từ sau đó Mã Nặc liên tiếp nhận được những lời mời chụp ảnh, quảng cáo và đóng phim, thu nhập cũng nhờ thế mà tăng lên. Mặc dù vậy, cô nàng vẫn không thể thoát được sự chỉ trích vì nổi lên từ tai tiếng. Bất cứ bức ảnh nào mà Mã Nặc đăng tải lên mạng xã hội Weibo đều bị dân mạng phẫn nộ và miệt thị về phát ngôn năm nào. Cô bị gán ghép với những biệt danh đáng xấu hổ như "cô gái thực dụng nhất Trung Quốc" hay "kiều nữ thích BMW".

Năm 2012, sự nghiệp của Mã Nặc tụt dốc không phanh sau khi cô bị Tổng cục Phát thanh, Truyền hình, Điện ảnh Trung Quốc cấm xuất hiện trên sóng truyền hình bởi các phát ngôn ảnh hưởng tới giới trẻ.

Người phát ngôn cơ quan này cho biết: "Lời nói của Mã Nặc chỉ mang tính cá nhân nhưng sự nổi tiếng nhanh chóng của cô ấy đã làm cho giới trẻ hiểu nhầm rằng cứ phát ngôn gây sốc là được nổi tiếng. Bởi vậy lệnh cấm sóng phải được đưa ra để mang tính răn đe".

Từ sau đó, Mã Nặc gần như im hơi lặng tiếng trên truyền thông.

Mã Nặc bị bắt gặp đi cùng với một đại gia lớn tuổi.

Cuối năm 2017, Mã Nặc bị bắt gặp đang ngồi trên một chiếc siêu xe Ferrari 612 cùng với một người đàn ông lớn tuổi ở Bắc Kinh. Nhiều người cho rằng Mã Nặc đang qua lại với một đại gia nhưng cô nàng chưa một lần lên tiếng về sự việc này. Tuy nhiên khi đó, nhiều người lại lôi câu chuyện năm xưa ra để mỉa mai, cho rằng Mã Nặc quá thực dụng, bất chấp yêu người hơn mình nhiều tuổi để đổi lấy tiền bạc, càng chứng tỏ câu nói năm xưa là thật lòng chứ không phải nói vu vơ.

Năm 2019, Mã Nặc từng viết lên mạng xã hội Weibo, nói về phát ngôn để đời năm nào và nói rằng đó là kịch bản có sẵn của chương trình, cô chỉ làm theo: "Tôi không nghĩ sự việc lại trở nên nghiêm trọng như thế. Nhiều năm qua tôi phải sống trong sự kỳ thị và trả giá bởi câu nói của mình".

Nàng mẫu giờ đã lui về ở ẩn, không tham gia showbiz.

10 năm sau câu nói "thà khóc trên BMW hơn cười sau xe đạp", cuộc sống của Mã Nặc giờ đây đã thay đổi rất nhiều. Không còn tham gia showbiz, cũng không cố tình tạo chiêu trò trên mạng xã hội nữa, cô nàng giờ đây dường như đã chín chắn hơn trong cách sống và suy nghĩ. Mã Nặc thường xuyên khoe ảnh vẽ tranh, tham gia triển lãm nghệ thuật, thể hiện niềm đam mê lớn với hội họa.

Bên cạnh đó, Mã Nặc cũng thỉnh thoảng khoe ảnh cùng ông nội đi dạo. Cô tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện tại nhà dưỡng lão nơi ông nội mình đang ở.

Mã Nặc và ông nội của mình.

Từ một cô hot girl đam mê phong cách sexy và quyến rũ, Mã Nặc giờ đây đã chuyển sang phong cách nhẹ nhàng, kín đáo và thuần khiết hơn rất nhiều. Tuy vậy, mỗi khi nhắc đến Mã Nặc, người ta vẫn không thể quên câu nói "huyền thoại" năm nào của cô.

