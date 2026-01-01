Hé lộ bí mật bên trong phòng VIP câu lạc bộ thoát y ở Mỹ

Trong đơn kiện nộp lên Tòa án Tối cao bang New York tại Manhattan tuần trước, ban quản lý câu lạc bộ thoát y Gossip Restaurant & Cigar Bar ở Melville bị cáo buộc đã vận hành một "đường dây môi giới ngầm", trong đó các khách VIP sẵn sàng chi hàng nghìn USD để mua dâm ở các phòng riêng, còn nhân viên an ninh đứng canh bên ngoài.

"Nếu một khách hàng muốn cưỡng hiếp hay giết bạn, họ hoàn toàn có thể làm điều đó bên trong những căn phòng này", đơn kiện dẫn lời một nữ vũ công.

Nguyên đơn là Christine DeMaria - cựu vũ công của câu lạc bộ, nay là luật sư. DeMaria cho biết hai phòng VIP của cơ sở này được thiết kế có chủ đích nhằm cô lập phụ nữ để phục vụ mục đích tình dục, với tường cách âm và khóa cửa từ bên ngoài.

Đơn kiện cáo buộc ban quản lý Gossip đã "chủ động gây sức ép" buộc DeMaria và các vũ công tham gia các hoạt động vượt ngoài khuôn khổ biểu diễn hợp pháp để hoạt động mại dâm trái phép.

DeMaria cho biết cô đã bị trả đũa và cho thôi việc bằng một cáo buộc bịa đặt về hành vi trộm cắp, sau khi nhiều lần lên tiếng tố cáo điều mà cô gọi là "việc khai thác nỗi đau để trục lợi" tại câu lạc bộ.

"Tôi liên tục được nói đó chỉ là một phần của công việc", cô cho biết. "Nhưng không phải vậy. Tôi không đồng ý bị xâm hại chỉ vì mình làm nghề vũ công. Không ai phải chấp nhận điều đó. Chúng tôi không phải đánh đổi thân thể mình để được làm việc hay giữ được công việc đó".

Christine DeMaria khi là vũ công thoát y của câu lạc bộ Gossip Restaurant & Cigar Bar năm 2022. Ảnh: Switch Cares

Khi bắt đầu làm việc tại câu lạc bộ ở Long Island năm 2016, DeMaria tin rằng các khoản phí cao và sự hiện diện dày đặc của nhân viên nam là để bảo vệ vũ công khỏi "nguy cơ bị tấn công tình dục". Tuy nhiên, theo đơn kiện, cô sớm nhận ra hệ thống này thực chất để đẩy các vũ công vào những công việc sinh lợi hơn trong các phòng riêng dưới tầng hầm.

Chỉ ít tuần sau khi bắt đầu công việc, DeMaria cho biết đã tận mắt chứng kiến các đồng nghiệp thực hiện những hành vi tình dục mà theo cô là "do ban quản lý dàn xếp và thu lợi". Một số diễn viên phim người lớn thậm chí còn công khai thực hiện các hành vi này ngay trên sân khấu, có trường hợp khách hàng cũng trực tiếp tham gia.

Theo đơn kiện, nhiều vũ công nói với DeMaria rằng họ đã bị khách hàng tấn công tình dục sau những màn biểu diễn gợi cảm trên sân khấu, khiến các đối tượng này trở nên liều lĩnh và vượt giới hạn.

Tình hình càng trở nên nghiêm trọng vào năm 2022, khi phòng thay đồ của vũ công được cải tạo, bổ sung hai khu vực VIP riêng biệt có cách âm và khóa cửa từ bên ngoài.

Câu lạc bộ thu 2.000 USD cho mỗi lượt sử dụng các "phòng hạng sang" này - nơi mà theo đơn kiện, "sự giám sát gần như biến mất và các ranh giới đạo đức trở nên mờ nhạt, không thể thương lượng".

Theo đơn kiện, vào đầu năm 2022, một quản lý của Gossip đã ép hai nữ vũ công vào phòng VIP cùng một khách hàng, người sau đó "tấn công và cưỡng hiếp cả hai" trong khi quản lý và một nhân viên bảo vệ đứng bên ngoài.

Vài tháng sau, DeMaria cho biết cô bị một khách hàng túm chặt và sàm sỡ thô bạo trong một phòng VIP, gây đau đớn nghiêm trọng. Cô đã lập tức đuổi người này ra khỏi phòng.

Sau hàng loạt vụ việc mang tính bạo lực tương tự trong năm đó, cùng áp lực ngày càng lớn buộc các vũ công phải tham gia quan hệ tình dục để thu về khoản tiền cao hơn từ khách, DeMaria tìm đến ban quản lý câu lạc bộ để khiếu nại, theo nội dung đơn kiện. Tuy nhiên, họ quay sang buộc tội cô ăn cắp 40 USD của một vũ công khác và sa thải cô.

Sau đó, DeMaria tốt nghiệp trường luật, thành lập một tổ chức phi lợi nhuận hỗ trợ người lao động trong ngành tình dục và được trao Giải thưởng David trị giá 200.000 USD vào năm 2023.

DeMaria, hiện là luật sư, đòi câu lạc bô Gossip bồi thường 2,5 triệu USD. Ảnh: Instagram Christine DeMaria

Cô hiện yêu cầu được bồi thường ít nhất 2,5 triệu USD vì các hành vi phân biệt giới tính, quấy rối tình dục, trả đũa và vi phạm tiền lương tại Gossip Restaurant & Cigar Bar. Luật sư đại diện cho phía Gossip hiện chưa phản hồi yêu cầu bình luận.

Trong năm nay, DeMaria cũng đã khởi kiện ít nhất 4 câu lạc bộ thoát y khác với các cáo buộc tương tự, trong đó có Sapphire 60 ở khu Upper East Side.

Luật sư của DeMaria, bà Megan Goddard, cho biết: "Dù mỗi câu lạc bộ có những tình tiết khác nhau, mô hình chung thì rất rõ ràng: một số cơ sở đã kiếm lợi bằng cách dung túng, thậm chí khuyến khích một môi trường nơi phụ nữ bị xâm hại hoặc bị ép buộc tham gia mại dâm. Có một điều cần làm rõ: tấn công tình dục là hành vi phạm pháp ở bất kỳ đâu, kể cả bên trong một câu lạc bộ thoát y".