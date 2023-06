Hành trình trở thành thực tập sinh tại Boeing của hai nam sinh viên Bách khoa

Thành tích học tập nổi bật của Lê Minh Triết Chứng chỉ tiếng Anh IELTS 7.5.

Tham dự diễn đàn 2021 STEP Aviation Forum.

Đạt Huy chương Đồng cấp Quốc gia Cuộc thi Robot Thế giới (WRO).

Đại sứ cuộc thi và diễn đàn RMIT FinTech Blockchain

Tham dự Model of United Nations Saigon.

Giải Ba THPT cấp Thành phố tại Intel International Science. and Engineering Fair (ISEF). Thành tích học tập nổi bật của Nguyễn Đăng Khoa GPA: 3.7/4.

Chứng chỉ tiếng Anh IELTS 7.0.

Giải Nhất cuộc thi đua xe tự hành BUILD-IT AWS DeepRacer League 2023.

Giải Nhất phần thi thuyết trình nhóm thuộc khuôn khổ Chương trình Trao đổi sinh viên Step Aviation Forum 2021, Temasek Foundation, Singapore.

Giải Ba cuộc thi Science-A-Thon 2022 do Viện Nghiên cứu cao cấp về toán tổ chức.