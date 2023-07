Hành trình sinh 3 đầy gian nan của cặp vợ chồng Đồng Nai

Gia đình nhỏ hạnh phúc của Nguyễn Hà và Quỳnh Thoa

Sinh đôi, sinh ba là trải nghiệm khó quên của các ông bố, bà mẹ. Cặp đôi Nguyễn Hà (sinh năm 1987, quê Đồng Nai) và Quỳnh Thoa (sinh năm 1989, quê Quảng Ngãi) cũng có trải nghiệm đáng nhớ trong hành trình sinh và nuôi dạy cùng lúc 3 người con khi không hoàn toàn khỏe mạnh như mọi người.

Nguyễn Hà gặp tai nạn giao thông năm 22 tuổi dẫn đến chấn thương cột sống cổ, hai chân đi lại khó khăn, cần có dụng cụ hỗ trợ, hai tay không cầm nắm được vật nặng quá 5kg. Quỳnh Thoa bị teo cơ một chân, khoản vận động cũng bị hạn chế.

Vì lý do sức khỏe nên sau 4 năm kết hôn, cặp đôi quyết định can thiệp y khoa để sinh con. Họ chọn phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) và thực hiện ở một bệnh viện quốc tế ở Bình Dương. Quỳnh Thoa từng nghĩ, hành trình này hẳn có nhiều khó khăn, may rủi bởi cô từng biết nhiều bà mẹ IVF vài lần vẫn thất bại.

Cặp đôi kết hôn vào năm 2018

Thế nhưng, Hà và Thoa gặp may mắn ngay trong lần đầu tiên. Thoa được chuyển 2 phôi vào cơ thể, trong đó có một phôi tự tách ra làm 3, vậy là cùng lúc, cô mang trong mình 4 bào thai.

“Sau khi cấy phôi, mình hồi hộp chờ đợi từng ngày. Thường thì sau 10 ngày chuyển phôi họ mới thử thai nhưng 2 ngày sau mình đã mua một đống que xịn về thử. Ngày thứ 2 lên 1 vạch, này thứ 3 lên 1 vạch đậm 1 vạch mờ, những ngày sau, hai vạch dần đậm lên, niềm hạnh phúc của mình cứ thế nhân đôi, nhân ba. Mình còn sợ que báo thai giả nên đem cả nước tiểu của chồng ra để thử.

Sang tuần thứ 4, vợ chồng mình đi khám thai. Bác sĩ siêu âm trong 30 phút rồi bảo, bao nhiêu cái hy hữu trước nay đều rơi vào vợ chồng mình hết, mình có tới 4 thai. Mình điếng người, hạnh phúc rồi lo lắng, sức khỏe mình vốn yếu, chân lại bị tật, làm sao có thể mang cùng lúc 4 con. Trong lúc mọi người cùng rối rắm, một thai bất ngờ dừng lại ở tuần thứ 6. Bác sĩ nói, có lẽ bé nhường cho ba anh chị còn lại”, Quỳnh Thoa kể.

Bà mẹ trẻ yếu ớt bước vào hành trình mang tam thai. Thoa ốm nghén dữ dội, nôn ói triền miên, không thể ăn uống bình thường, sau 1 tuần, cô sút 9kg. Cả nhà phải tránh nấu nướng vì sợ cô nôn ói khi ngửi thấy mùi thức ăn. Nguyễn Hà phải lắp quạt trần từ hành lang đến buồng tắm vì sợ vợ yếu chân, dễ trượt ngã. Mọi thành viên trong gia đình đều cố gắng bảo vệ Quỳnh Thoa và những đứa trẻ.

Năm 2022, cặp đôi tiến hành thụ tinh trong ống nghiệm

Sau tháng ngày ốm nghén vật vã, Quỳnh Thoa suôn sẻ mang tam thai đến tuần 29. Lúc này, cô lại gặp biến cố là một thai bị tim yếu, mất động mạch, bác sĩ chỉ định nhập viện gấp.

“Đó là thời kỳ khó khăn nhất của mình, bác sĩ yêu cầu mình nhập viện theo dõi và mổ lấy thai khi cần. Họ còn tư vấn, nếu con sinh ra phải mổ tim thì tổng chi phí phải lên tới 2 tỷ đồng. Vợ chồng mình lo lắng nhưng cũng kiên cường lắm, trong những ngày nhập viện theo dõi, tối nào tụi mình cũng nói chuyện với con. Chúng mình gọi tên con, cổ vũ các con cố gắng, yêu thương và nhường nhịn nhau, cùng nhau lớn lên trong bụng mẹ thêm ngày nào hay ngày đó. Nhiều lúc mình tủi thân không cầm được nước mắt vì thương con còn quá nhỏ, mỗi đứa chưa được 1kg, nếu phải chào đời thì nuôi dưỡng thế nào. Cuối cùng, mẹ con mình cũng phấn đấu được đến gần 32 tuần”, Thoa kể lại.

Ngày 28/4/2023, Quỳnh Thoa đi khám thai định kỳ. Nào ngờ, bác sĩ thông báo phải đưa cô vào phòng mổ gấp. Cô hoang mang gọi cho chồng rồi chờ đợi đội ngũ y bác sĩ làm việc. Mọi thứ diễn ra nhanh chóng, chớp mắt cô đã nghe thấy các con lần lượt cất tiếng khóc chào đời. Khoảnh khắc này là điều kỳ diệu nhất trong 34 năm cuộc đời của Quỳnh Thoa.

“Các con lần lượt là Hà My (1,45kg), Minh Vương (1,3kg) và Minh Triết (1,06kg). Mình biết, ba con đã rất cố gắng và kiên cường để có mặt trên cuộc đời này”, Thoa tâm sự.

Ba em bé chào đời sau gần 32 tuần thai nghén

Những ngày nuôi con trong bệnh viện là khoảng thời gian Quỳnh Thoa không bao giờ muốn lặp lại trong đời. Ngay sau ca mổ, các con sinh non của cô được bác sĩ đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt. Hai bé lớn khỏe mạnh hơn nên được ra gặp mẹ trước, một bé còn lại gặp nhiều vấn đề như viêm ruột, tràn dịch… nên phải ở lại lâu hơn. 14 ngày sau ca mổ, bốn mẹ con Quỳnh Thoa mới được đoàn tụ.

“Hành trình 14 ngày nuôi con ở bệnh viện là trải nghiệm mình cầu mong đừng bao giờ lặp lại. Khổ cực vô cùng, đêm đầu tiên mình được ngủ đúng 1 tiếng đồng hồ vì thay phiên cho 2 bé uống sữa, rồi hút sữa đem lên cho bé còn lại đang nằm trong lồng kính… Lúc này, mình có dấu hiệu mệt mỏi quá mức nên chồng thuê luôn hai bà giúp việc vào viện hỗ trợ mình. Vì ba em bé, mọi người đều cố gắng hết công suất", Thoa chia sẻ.

Niềm hạnh phúc của ông bố trẻ khi vợ sinh một lần 3 con

Đến giờ, các con của Quỳnh Thoa đã gần 3 tháng tuổi, cân nặng tăng đáng kể. So với hành trình mang bầu và nuôi con trong bệnh viện, việc nuôi nấng, chăm sóc cùng lúc 3 đứa trẻ không thể làm khó được cô. Thoa vẫn có những đêm mất ngủ, vẫn có những lúc stress vì con quấy khóc nhưng nhờ sự hỗ trợ từ hai bên gia đình, cô không bị quá tải.

“3 ngày đầu tiên sau khi về nhà, mọi thứ còn bất ổn vì mọi người chưa quen với cuộc sống mới, nếp sinh hoạt mới nhưng sau đó ổn hết. Nhờ có hai bên nội ngoại giúp đỡ, mình cũng được nghỉ ngơi khi cần”, Thoa chia sẻ.

Trên tất cả, sự bình an và khỏe mạnh của các con là niềm hạnh phúc vô bờ bến của vợ chồng Nguyễn Hà – Quỳnh Thoa. Ôm các con trong tay, mọi khó khăn, biến cố trước đó phải đối mặt đều trở thành chuyện nhỏ. Hành trình nuôi ba em bé còn nhiều vất vả nhưng cặp vợ chồng trẻ tin rằng, họ sẽ trải qua sự vất vả này với niềm hạnh phúc và sự biết ơn.

