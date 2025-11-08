Hành trình “chinh phục” hạnh phúc của cặp đôi lệch 11 tuổi

Không chỉ vượt qua rào cản tuổi tác, vợ chồng Văn Bảo – Ngọc Bích còn cùng nhau đối mặt với khó khăn kinh tế.

Tập 19 của chương trình “Thuận vợ thuận chồng” mang đến cho khán giả câu chuyện tình đầy xúc động của cặp đôi Văn Bảo – Ngọc Bích, với chủ đề “Chinh phục” – hành trình vượt qua những thử thách trong đời sống hôn nhân lệch tuổi.

Cơ duyên giữa họ bắt đầu từ một lần gặp gỡ tình cờ, khi chị Ngọc Bích đến cửa hàng sửa điện thoại của anh Văn Bảo. Ấn tượng bởi sự chững chạc của người đàn ông hơn mình 11 tuổi, chị Bích ban đầu còn dè dặt, trong khi anh Bảo lại tự ti về hoàn cảnh xuất thân và khoảng cách tuổi tác. Tuy nhiên, qua những lần trò chuyện, cả hai dần tìm được sự đồng điệu và quyết định gắn bó bên nhau.

Khi bước vào hôn nhân, cặp đôi không tránh khỏi những thử thách. Chị Ngọc Bích chia sẻ: “Có nhiều người bàn ra tán vào, thậm chí nghi ngờ tình cảm của chúng tôi…”, cho thấy áp lực từ dư luận và sự khác biệt trong lối sống, suy nghĩ giữa hai thế hệ. Dù vậy, cả hai luôn chọn cách thấu hiểu và nhường nhịn để giữ gìn hạnh phúc.

Anh Văn Bảo tâm sự, trong mỗi lần vợ chồng mâu thuẫn, anh thường là người chủ động làm hòa: “Mỗi lần cãi nhau, tôi đều thấy mình có lỗi và năn nỉ vợ trước, vì vợ mình thì mình thương.” Còn chị Ngọc Bích thừa nhận, sau khi lập gia đình và làm mẹ, chị trở nên trưởng thành hơn, biết kiên nhẫn và lắng nghe hơn trong cuộc sống hôn nhân.

Không chỉ vượt qua rào cản tuổi tác, vợ chồng Văn Bảo – Ngọc Bích còn cùng nhau đối mặt với khó khăn kinh tế. Từ công việc sửa điện thoại, anh Bảo mạnh dạn chuyển hướng sang kinh doanh thời trang online. Anh phụ trách phần ngoại giao và khách hàng, trong khi chị Bích tận dụng lợi thế tuổi trẻ, am hiểu công nghệ để phát triển mảng bán hàng trực tuyến.

“Từ hai bàn tay trắng, tôi nỗ lực xây dựng sự nghiệp không chỉ cho bản thân mà còn để lo cho vợ con,” anh Bảo chia sẻ.

Sự đồng lòng, sẻ chia và niềm tin vào nhau đã giúp họ từng bước “chinh phục” những thử thách – từ áp lực dư luận, khó khăn kinh tế đến những khác biệt trong quan điểm sống – để cùng nhau viết tiếp hành trình hạnh phúc của một cuộc hôn nhân đặc biệt: lệch tuổi nhưng trọn vẹn yêu thương.