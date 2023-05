Hãng hàng không đề nghị cân hành khách xem nặng bao nhiêu trước khi cho lên máy bay

Không hiểu hãng hàng không này có quy định cụ thể về trọng lượng của hành khách không mà để xảy ra sự việc khó chấp nhận này.

Một nữ hành khách tên là Lilian, 24 tuổi, gần đây có di chuyển bằng máy bay và tại sân bay (hiện cô chưa tiết lộ tên sân bay và hãng hàng không) cô đã chứng kiến một việc rất bất ngờ.

Như trong ảnh Lilian chụp lại thì một phụ nữ đang đứng trên thứ gì đó trông có vẻ là cái cân hành lý, vốn dùng để cân những đồ mà hành khách gửi kèm chuyến bay chứ không xách theo người.

Một nữ hành khách phải đứng lên cân hành lý ở sân bay để nhân viên hãng hàng không xem trọng lượng chính xác của cô. Ảnh: Lilian.

Lilian viết chú thích: “Cả sân bay đang cố tự lo việc của mình khi một phụ nữ được đề nghị đứng lên cái cân hành lý vì cô ấy nói cô ấy nặng 59 kg”. Lilian cũng kể thêm rằng theo hãng hàng không, họ cần biết trọng lượng chính xác của hành khách (có lẽ là họ chọn ra những hành khách mà họ cho là có trọng lượng lớn) “vì lý do an toàn”, do chuyến bay đó chỉ dùng máy bay nhỏ.

Gần 2 triệu người đã xem câu chuyện của Lilian. Tất cả đều thông cảm với nữ hành khách và không hài lòng với cách làm việc của hãng hàng không này. Họ viết những bình luận như: “Thật đáng xấu hổ cho hãng hàng không”, “Kể từ khi nào mà chúng ta phải khai cân nặng của mình trước khi lên máy bay?”. Cũng có những người tin rằng việc hãng hàng không đòi hỏi thông tin cá nhân như vậy của khách hàng không vì mục đích y tế là không hợp pháp.

Bình thường, hành khách chỉ phải cân hành lý. Ảnh minh họa: John Amis/ AP.

Một số netizen kể rằng họ có những trải nghiệm tương tự. Ví dụ, một người nói họ rất xấu hổ khi bị cân lúc bay từ sân bay ở Philippines. Cũng có người nói một hành khách to lớn bị mời rời khỏi máy bay do “giới hạn của một máy bay nhỏ”.

Mặc dù việc đảm bảo an toàn cho chuyến bay là quan trọng nhất, nhưng đa số mọi người đều đồng ý rằng các hãng hàng không nên có những quy định rõ từ ban đầu về trọng lượng của khách hàng (nếu thấy thực sự cần thiết) và/ hoặc cách làm phù hợp hơn thay vì cân hành khách ngay trên chiếc cân hành lý ở sân bay như vậy.

Với những máy bay nhỏ, hãng hàng không thường kiểm soát rất chặt chẽ về trọng lượng hành lý, đôi khi là cả trọng lượng của hành khách. Ảnh minh họa: Tortuga.

Ở Mỹ, Cục Hàng không Liên bang khuyến khích các hãng hàng không dùng hướng dẫn của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) về cách tính trọng lượng khi cất cánh của máy bay để cho an toàn.

Nguồn: https://hoahoctro.tienphong.vn/hang-hang-khong-de-nghi-can-hanh-khach-xem-nang-bao-nhieu-truoc-k...Nguồn: https://hoahoctro.tienphong.vn/hang-hang-khong-de-nghi-can-hanh-khach-xem-nang-bao-nhieu-truoc-khi-cho-len-may-bay-post1536648.tpo