Hai chàng trai làm đám cưới linh đình, bố mẹ mừng như bắt được vàng

Đám cưới của cặp đôi đồng tính nam An Thuyên (quê Hải Dương) và Anh Nghĩa (quê Hà Tĩnh) được tổ chức ngày 16/12 vừa qua, thu hút sự quan tâm của đông đảo dân mạng. Loạt ảnh trong ngày vui của cặp đôi được Fanpage Nghệ An đăng tải nhận được 15 nghìn lượt “thích” cùng gần 5000 lượt bình luận quan tâm.

Dân mạng đưa ra nhiều ý kiến trái chiều về đám cưới độc lạ. Rất nhiều người gửi đến cặp đôi lời chúc phúc chân thành, khẳng định giới tính nào cũng có quyền được hạnh phúc. Một số người lại cho rằng, hai chàng trai không nên tổ chức đám cưới quá linh đình, sẽ nhận phải nhiều lời lẽ gièm pha từ xã hội.

An Thuyên – nhân vật chính trong đám cưới đặc biệt ở Hà Tĩnh chia sẻ, anh không bận tâm quá nhiều đến những ý kiến tiêu cực trên mạng xã hội. Bởi lẽ, sự ủng hộ nhiệt tình từ hai bên gia đình là lời khẳng định rõ ràng nhất cho lựa chọn đúng đắn của cặp đôi.

“Chúng tôi hạnh phúc vô cùng vì đám cưới diễn ra trọn vẹn, viên mãn. Hai bên gia đình, dòng họ, bạn bè đều có mặt gửi lời chúc phúc chân thành. Chúng tôi rất biết ơn sự ủng hộ của mọi người”, An Thuyên chia sẻ.

An Thuyên và Anh Nghĩa có 5 năm gắn bó trước khi “về chung một nhà”. Năm 2018, cặp đôi gặp nhau lần đầu tiên tại một quàn cà phê. Anh Nghĩa tinh tế, nhận ra ngay đối phương là người “cùng tần số” với mình nên bắt chuyện làm quen. Do công việc và khoảng cách địa lý, cặp đôi không có nhiều thời gian gặp gỡ trực tiếp. Phải một năm sau lần gặp đầu tiên, họ mới chính thức thành đôi.

“Nghĩa có ngoại hình sáng sủa, ưa nhìn, thoạt trông an nhàn nhưng thực tế cuộc sống lại rất vất vả. Mẹ Nghĩa mất sớm, từ nhỏ Nghĩa ở với dì ruột, sau này một mình vào TP.HCM làm ăn. Mình rất cảm mến sự chăm chỉ, chịu khó, chất phác ở Nghĩa nhưng cũng không phải vì thế mà yêu. Tình yêu lạ lắm, yêu là yêu thôi, chẳng có lý do cụ thể nào”, An Thuyên kể.

An Thuyên thừa nhận, cặp đôi không để tâm quá nhiều đến lời xì xào, bàn tán của xã hội. Thế nhưng, gia đình lại là rào cản rất lớn với tình yêu của hai người.

Thời gian đầu, cặp đôi bị gia đình phản đối dữ dội, điều tiếng, thị phi xuất hiện từ chính những người họ yêu thương nhất. Dẫu vậy, họ không nản lòng, từng bước dùng sự chân thành thuyết phục mọi người.

“May mắn là bên nhà Nghĩa có một cô hết mực vun vén cho tụi mình. Cô thay tụi mình thuyết phục gia đình, rồi dần dần mọi người chấp nhận hết. Mình về thăm gia đình Nghĩa, tìm cách gây chú ý rồi công khai chuyện tình cảm. Bằng sự chân thành, cuối cùng, tụi mình cũng được danh chính ngôn thuận đến với nhau”, An Thuyên nói.

Khoảnh khắc cặp đôi hạnh phúc nhất trong đám cưới là thấy bố mẹ hai bên nở nụ cười hạnh phúc. Đó là lúc họ biết, chuyện tình của mình hoàn toàn được chấp thuận.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]