Người anh kín tiếng của Haaland: Thạc sĩ tài chính, làm việc tại 'quỹ đầu tư lớn nhất Na Uy'

Erling Haaland đang là một trong những cái tên được nhắc đến nhiều nhất tại World Cup 2026. Tiền đạo 25 tuổi ghi bảy bàn, góp công lớn đưa Na Uy lần đầu tiên trong lịch sử vào tứ kết World Cup, đồng thời cùng Kylian Mbappé cạnh tranh danh hiệu Vua phá lưới.

Màn trình diễn bùng nổ của chân sút Manchester City khiến sự quan tâm của người hâm mộ không chỉ dừng ở sân cỏ mà còn mở rộng sang gia đình anh, đặc biệt là người anh trai kín tiếng Astor Haaland.

Ba anh em nhà Haaland có mối quan hệ thân thiết. Ảnh: Instagram Erling Braut Haaland

Khác với cha và em trai đều theo đuổi bóng đá chuyên nghiệp, Astor Haaland lựa chọn con đường tài chính. Anh là con cả của cựu tuyển thủ Na Uy Alf-Inge Haaland và cựu vận động viên điền kinh Gry Marita Braut, lớn hơn Erling khoảng 5 tuổi nhưng gần như không xuất hiện trước truyền thông hay các sự kiện thể thao.

Theo hồ sơ LinkedIn, Astor tốt nghiệp chuyên ngành Khởi nghiệp trước khi hoàn thành chương trình Thạc sĩ Khoa học (MSc) chuyên ngành Tài chính tại BI Norwegian Business School ở Oslo. Đây là một trong những trường kinh doanh lớn nhất Na Uy. Chương trình Thạc sĩ Tài chính của trường nhiều năm được Financial Times xếp số một Na Uy và thuộc nhóm dẫn đầu khu vực Bắc Âu.

Sau khi tốt nghiệp, Astor gia nhập DNB Private Equity, bộ phận đầu tư vốn cổ phần tư nhân thuộc DNB Asset Management, với vị trí Associate, theo thông tin giới thiệu trên website của đơn vị. Trong lĩnh vực đầu tư, Associate thường đảm nhiệm việc phân tích doanh nghiệp, thẩm định cơ hội đầu tư, đánh giá hiệu quả tài chính và hỗ trợ triển khai các thương vụ cùng đội ngũ quản lý quỹ.

Astor Haaland. Ảnh: DNB Asset Management

DNB Private Equity tự giới thiệu là một trong những nhà đầu tư private equity lớn nhất Bắc Âu với hơn 25 năm hoạt động. Đến nay, quỹ đã đầu tư hơn 2 tỷ euro vào trên 150 quỹ đầu tư, qua đó gián tiếp rót vốn vào hơn 1.500 doanh nghiệp. DNB Private Equity quản lý danh mục đầu tư cho DNB Bank, DNB Life Insurance cùng nhiều quỹ hưu trí, quỹ tín thác và nhà đầu tư tổ chức tại Na Uy.

Trái ngược với sức ảnh hưởng của người em trên sân cỏ, Astor gần như giữ kín hoàn toàn đời sống cá nhân. Ngoài hồ sơ nghề nghiệp trên LinkedIn, hầu như không có thông tin công khai về chuyện tình cảm, hôn nhân hay các hoạt động ngoài công việc. Những bài đăng hiếm hoi trên tài khoản cá nhân chủ yếu liên quan đến hội nghị đầu tư, hoạt động của DNB Private Equity hoặc các thương vụ trên thị trường vốn.

Một số trang như TheCityCeleb hoặc Terra cho biết anh hẹn hò Thea Vigre từ năm 2020. Tuy nhiên, thông tin này chủ yếu dựa trên mạng xã hội và chưa được Astor hay gia đình xác nhận chính thức.

Thea Vigre thường xuất hiện cùng Astor Haaland tại các trận đấu của Erling Haaland. Ảnh: Instagram Thea Vigre

Gia đình Haaland vốn có truyền thống thành công ở nhiều lĩnh vực. Bố của hai anh em, Alf-Inge Haaland, từng thi đấu cho Nottingham Forest, Leeds United và Manchester City, đồng thời có 34 lần khoác áo đội tuyển Na Uy. Mẹ của họ, Gry Marita Braut, từng là nhà vô địch Na Uy nội dung bảy môn phối hợp trong thập niên 1990.. Chị gái Gabrielle hiện làm việc trong lĩnh vực y tế.