Lý do Erling Haaland 'hút fan'

Tiền đạo Erling Haaland sinh năm 2000, khoác áo CLB Manchester City (Anh) đang tỏa sáng tại World Cup 2026. Anh liên tục ghi bàn, góp công đưa tuyển Na Uy tiến sâu vào vòng knock-out sau 28 năm vắng bóng.

Giáo sư tâm lý học Geir Jordet, Trường Khoa học Thể thao Na Uy lý giải sức hút của Haaland xuất phát từ sự đối lập thú vị trong tính cách. "Trên sân cỏ, cậu ta mang hình ảnh cỗ máy ghi bàn chuyên nghiệp, khát khao chiến thắng tột độ; song ngoài đời lại ấm áp, luôn chân thành chia sẻ niềm vui cùng đồng đội và tỏa ra năng lượng tích cực thu hút mọi người xung quanh", ông Jordet nói.

Theo Geir Jordet những lý do dưới đây khiến Haaland thành cầu thủ được quan tâm ngoài sân cỏ.

Tự quản lý mạng xã hội và tương tác chân thật

Giới siêu sao bóng đá thường xây dựng hình ảnh hoàn hảo, xa cách công chúng. Haaland chọn hướng đi khác biệt khi tự quản lý toàn bộ tài khoản mạng xã hội. Người theo dõi có thể thấy anh thản nhiên ăn uống tại quán Katz's Delicatessen ở New York, thử nói giọng miền Nam nước Mỹ và cư xử hồn nhiên như một thanh niên đang đi du lịch.

Anh lập kênh YouTube nhằm chia sẻ cuộc sống đời thường ngoài sân cỏ. Tiền đạo Na Uy không ngần ngại so sánh ngoại hình bản thân với quái vật Shrek hay nhân vật hoạt hình Majin Buu. Sự khiêm tốn, khiếu hài hước biến anh thành chuyên gia đối đáp ảnh chế mạng. Nhiều người nói họ không hâm mộ bóng đá nhưng theo dõi Haaland đơn thuần do anh quá chân thật, thú vị.

Erling Haaland chia sẻ ảnh ghép hình bản thân với quái vật Shrek trên trang cá nhân. Ảnh: Erling/Instagram

Tận hưởng niềm vui và sẵn sàng kể xấu bản thân

Bước vào môi trường áp lực cao như World Cup, Haaland luôn biết cách tận hưởng cuộc chơi. Ngay lúc giành vé vào vòng loại trực tiếp, anh cùng đồng đội tái hiện màn chèo thuyền Viking ăn mừng cùng cổ động viên. Gặp các câu hỏi phỏng vấn khuôn mẫu, tiền đạo này thường đưa ra câu trả lời ngẫu hứng, hóm hỉnh. Ví dụ trả lời truyền thông về cơ hội đi tiếp của đội nhà, anh đáp gọn lỏn "Na Uy có lẽ thắng, còn Pháp có lẽ vô địch toàn giải".

Anh cũng sẵn sàng tự trào phúng, thoải mái kể chuyện ngủ ôm quả bóng, dán miệng ban đêm đến thói quen xông hơi hồng ngoại.

Kế hoạch nghỉ hưu làm nông dân

Tiền đạo Man City lên kế hoạch làm nông dân sau khi giải nghệ, chối bỏ con đường làm bình luận viên thể thao quen thuộc. Trong video YouTube cá nhân, anh ghi cảnh đến trang trại Greenoaks Farm (Cheshire) mua sữa tươi, thịt bò và mật ong. Anh coi sữa tươi như siêu thực phẩm bồi bổ cơ bắp.

Trả lời đài ESPN, anh tiết lộ dự định mua một trang trại nhỏ ở quê nhà Bryne, tự tay lái máy kéo và cho bò ăn hòng rũ bỏ hoàn toàn tư duy bóng đá.

Haaland có sở thích sưu tập túi xách Hermès Birkin đắt đỏ. Ảnh: Erling/Instagram

Hình tượng chiến binh Viking dũng mãnh

Sở hữu chiều cao 1,95 m, mái tóc vàng bồng bềnh cùng chế độ ăn 6.000 calo mỗi ngày, Haaland toát lên khí chất dũng mãnh. Anh duy trì thói quen chặt gỗ trong rừng để tập thể dục và tiêu thụ lượng lớn tim bò. Giới hâm mộ gọi anh là "Chiến binh Viking Bắc Âu".

Tiền đạo 26 tuổi nhiệt tình hưởng ứng hình tượng này. Ngày 1/7, sau cú sút ấn định chiến thắng 2-1 trước Bờ Biển Ngà, Haaland đội mũ bảo hiểm có sừng, cùng đồng đội xếp hàng mô phỏng động tác chèo thuyền Viking. Cuối năm nay, anh chuẩn bị lồng tiếng cho một nhân vật mang tên chính mình trong phim hoạt hình Viqueens do Harald Zwart đạo diễn.

Trở thành bạn trai ảo của cộng đồng mạng Trung Quốc

Sự đối lập giữa lối đá dũng mãnh và biểu cảm ngốc nghếch ngoài đời giúp Haaland chinh phục cộng đồng mạng Trung Quốc. Nền tảng Weibo và Xiaohongshu ngập tràn ảnh chế của chân sút Na Uy. Khán giả gọi anh bằng biệt danh "Bé Ha" hay "Cyborg Bắc Âu". Người hâm mộ nước này thậm chí ghép mặt anh vào nam chính trong tựa game hẹn hò ảo Love and Deep Space.

Đáp lại tình cảm của fan Trung Quốc, Haaland mở tài khoản Weibo tương tác trực tiếp, vui vẻ đón nhận các biệt danh khán giả gán ghép. Đảm nhận vai trò đại sứ thương hiệu quốc tế WALOVI, anh diễn hài, phun lửa và nói tiếng Quan Thoại trong chiến dịch quảng cáo trước thềm World Cup.

Erling Haaland được người hâm mộ Trung Quốc chế ảnh trên mạng xã hội. Ảnh: Xiaohongshu

Người đàn ông trân trọng giá trị gia đình

Bên ngoài sân cỏ, Haaland giữ lối sống bình dị bên bạn gái Isabel Haugseng Johansen. Cả hai cùng lớn lên tại thị trấn Bryne, từng tập luyện chung ở học viện trẻ Bryne FK. Mối quan hệ nảy nở lúc anh đang khoác áo Borussia Dortmund. Cuối năm 2024, cặp đôi đón con trai đầu lòng.

Lúc rảnh rỗi, hai người thích quây quần ăn bữa cơm nhà và chơi game Minecraft. Bạn gái luôn có mặt trên khán đài cổ vũ Haaland qua từng trận đấu quan trọng. Cuộc sống riêng tư yên bình giúp siêu sao toàn cầu cân bằng áp lực, duy trì hình ảnh chàng trai 26 tuổi chân thật, gần gũi trong mắt công chúng.