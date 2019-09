Giới tỷ phú đang đốt tiền cho các siêu du thuyền như thế nào?

Chủ Nhật, ngày 29/09/2019 08:14 AM (GMT+7)

Những biệt thự cao cấp, đắt tiền của các tỷ phú USD không còn là điều đặc biệt. Giới siêu giàu toàn cầu đang chi đậm để biến du thuyền thành nhà ở sang trọng cho mình.

Giới trẻ ngày nay Sự kiện:

Giới siêu giàu trên thế giới đang chi hàng triệu USD để tận hưởng những kỳ nghỉ xa hoa trên những du thuyền sang trọng và đồ sộ. Ảnh: Reuters Những du thuyền cỡ lớn này thường có chiều dài ít nhất là 27 m. Một số du thuyền đắt nhất thế giới có độ dài từ 61 m đến 152 m. Ảnh: Getty. Những chủ nhân của các chiếc du thuyền đã chu du nhiều nơi, từ Mỹ cho đến Địa Trung Hải bằng đường thủy, để tận hưởng những tiệc xa hoa trên biển. Ảnh: Reuters. Theo New York Times, nhiều người đã biến du thuyền của mình thành nhà nơi sinh hoạt và nghỉ dưỡng chính thức cho bản thân. Do đó, họ thường chọn du thuyền có kích cỡ lớn. Ảnh: Getty. Nhiều siêu du thuyền được trang bị bể bơi, sân bóng rổ, khán phòng hòa nhạc, phòng tắm Thổ Nhĩ Kỳ, máy bay trực thăng, phòng thu âm, rạp chiếu phim, và nhiều tiện nghi ưa thích khác của giới thượng lưu. Ảnh: Reuters. Chiếc du thuyền Octopus của nhà đồng sáng lập Microsoft Paul Allen dài hơn 126 m, có 41 phòng, bể bơi bên trong, 2 bãi đáp trực thăng, và 2 tàu ngầm. Allen đã chi đến 200 triệu USD để cải tạo và nâng cấp Octopus. Hiện du thuyền được rao bán với giá 325 triệu USD . Ảnh: Getty. Ông chủ CLB bóng đá Chelsea - tỷ phú dầu mỏ người Nga Roman Abramovich - chi 500 triệu USD cho chiếc du thuyền có tên Eclipse dài hơn 162 m. Những tiện ích xa xỉ nổi bật nhất tại đây là những khu spa và sàn nhảy. Ảnh: Reuters. Chiếc du thuyền Venus dài 78 m được Feadship làm cho cố CEO Apple Steve Jobs. Nó được điều khiển bởi 7 chiếc máy tính iMac. Sau khi Jobs qua đời, Venus được rao bán với giá 129 triệu USD . Ảnh: Reuters. Du thuyền Rising Sun dài hơn 138 m của ông trùm giải trí David Geffen từng là nơi mà tỷ phú Jeff Bezos và bạn gái Lauren Sanchez đến tiệc tùng trong mùa hè 2019. Hiện Rising Sun được định giá 590 triệu USD . Bezos được đồn rằng đang sở hữu du thuyền Flying Fox giá 400 triệu USD , nhưng phía Amazon đã phủ nhận thông tin này. Ảnh: Reuters. Du thuyền Maltese Falcon dài gần 88 m được nhà đầu tư Elena Ambrosiadou mua với giá 86 triệu USD vào năm 2009. Ba cánh buồm cao lớn là điểm nhấn độc đáo cho du thuyền này, bên cạnh những tiện nghi cao cấp khác. Ảnh: Reuters. Tranquility là một trong những du thuyền dễ nhận ra nhất thế giới. Nó từng thuộc về Low Taek Jho, người bị chính phủ Mỹ cáo buộc đứng sau vụ lừa đảo 4,5 tỷ USD từ một quỹ nhà nước của Malaysia. Sau khi tịch thu du thuyền vào đầu năm 2019, The Guardian cho biết chính phủ Malaysia đã bán nó với giá 126 triệu USD . Ảnh: Reuters. Tỷ phú mỹ phẩm Kylie Jenner đã thuê Tranquility để tổ chức tiệc sinh nhật tuổi 22 cho mình. Du thuyền này có giá thuê 1,2 triệu USD mỗi tuần. Ảnh: Reuters. Giới siêu giàu cũng khoe đời đời sống hào nhoáng của mình ở Triển lãm Du thuyền Monaco. Sự kiện hàng năm này trưng bày những siêu du thuyền tốt nhất hành tinh. Ảnh: Reuters. Liên hoan Phim Cannes thường niên ở Pháp cũng là dịp để các tỷ phú hàng đầu thế giới đến với nhau để cùng tận hưởng những bữa tiệc tùng trên các du thuyền xa xỉ. Ảnh: Getty. Theo chuyên gia marketing Mark Duncan, sở hữu một chiếc du thuyền không phải là khoản đầu tư hay là một điều cần thiết, đó chỉ là một thú vui thuần túy của giới siêu giàu sau giờ làm việc. Ảnh: Getty. Giới siêu giàu cũng thường xuyên đổi du thuyền. Nhiều người chỉ sử dụng du thuyền của mình trong 3 năm rồi bán để mua một chiếc mới. Ảnh: Reuters. Một số nguyên thủ quốc gia cũng sở hữu du thuyền cho riêng mình. Chiếc Al Mirqab trị giá 250 triệu USD thuộc về cựu Thủ tướng Qatar Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani. Ảnh: Getty. Tổng thống UAE Khalifa bin Zayed Al-Nahyan sở hữu du thuyền Azzam dài gần 180 m, trị giá 600 triệu USD . Ảnh: Getty. Việc sở hữu du thuyền đồng nghĩa với việc chủ nhân của nó mỗi năm phải chịu thêm nhiều khoản phí đắt đỏ khác bảo trì, sửa chữa, bảo hiểm, nhiên liệu, và tiền lương cho nhân viên. Ảnh: Getty. Lương của đội ngũ nhân viên trên du thuyền xa xỉ có thể lên đến 1,4 triệu USD /năm. Ảnh: Getty.