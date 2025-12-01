Giới trẻ thích thú khám phá những tuyệt phẩm nghệ thuật ẩn mình trong rừng

Cuối tuần qua, hàng trăm bạn trẻ từ khắp nơi đã đổ về Phú Thọ để tham gia triển lãm tại Bảo tàng Nghệ thuật Art In The Forest (AIF). Chỉ cách Hà Nội khoảng 50 km, AIF nổi bật như một không gian nghệ thuật độc đáo tại Việt Nam, nơi trưng bày nhiều tuyệt tác của các nghệ sĩ, họa sĩ nổi tiếng.

Tác phẩm: “Ở một nơi khác” của nghệ sĩ Đỗ Hiệp. Anh đưa hình ảnh Tiên trong điêu khắc đình làng về với hiện đại. Đôi cánh rộng tương phản thân hình nhỏ bé, biểu tượng của ước vọng, của những mong mỏi giản dị mà mạnh mẽ của con người .

Sự kiện trở thành một cột mốc đặc biệt, nơi nghệ thuật đương đại Việt Nam hiện diện mạnh mẽ giữa thiên nhiên và cũng là lúc những tác phẩm điêu khắc mới, được sáng tác riêng cho dấu mốc AIF tròn 10 năm chính thức bước vào đời sống công chúng.

Tác phẩm: “Trong lòng đất, dưới lớp vỏ” của nhà điêu khắc Lê Anh Vũ. Tác giả Lê Anh Vũ là người đầu tiên đưa gốm, chất liệu sinh ra từ đất vào không gian điêu khắc lớn của FCAM. Tác phẩm đi sâu vào ý niệm về sự chín mọng, về lớp vỏ - lớp lõi, về hành trình con người khám phá bản chất của chính mình. Đây là đối thoại trầm tĩnh giữa thủ công truyền thống và mỹ học đương đại.

Dự án AIF được khởi xướng từ năm 2015, nhằm mục tiêu xây dựng một công viên điêu khắc ngoài trời và bảo tàng nghệ thuật đương đại dành cho những người yêu thích nghệ thuật. AIF không chỉ mong muốn trở thành điểm đến văn hóa, nghệ thuật hàng đầu tại Đông Nam Á, mà còn khẳng định vị thế của nghệ thuật đương đại Việt Nam trên bản đồ thế giới.

Hơn nữa, dự án còn có sứ mệnh đưa nghệ thuật đến gần hơn với công chúng, góp phần nâng cao nhận thức và bồi đắp chiều sâu thẩm mỹ trong cộng đồng.

Tác phẩm: “Con chim sắt trong không gian tĩnh lặng” của nhà điêu khắc Đào Châu Hải. Với tác giả, ngôn ngữ tối giản của hình học được đẩy tới giới hạn. Con chim - biểu tượng của tự do được diễn giải trong dạng của kim tự tháp, tĩnh tại tới mức đặt người xem trước câu hỏi: sức mạnh thật sự đến từ chuyển động hay đến từ chiều sâu nội tại?

10 năm qua, AIF đã mang đến một sân chơi đích thực cho các nghệ sĩ tài hoa. Thông qua các trại lưu trú sáng tác và các mùa triển lãm, AIF trao niềm tin và cơ hội để các nghệ sĩ trẻ thể hiện cá tính nghệ thuật, khơi mở cảm hứng và nuôi dưỡng những khát vọng sáng tạo dài lâu.

Song song với đó, dự án còn vinh dự đón nhiều nghệ sĩ bậc thầy trong nước và quốc tế đến để sáng tạo và chia sẻ trải nghiệm.

Tác phẩm “Sen” của nhà điêu khắc Lê Thị Hiền. Tác phẩm là sự hòa trộn giữa chất liệu thép không gỉ và nhịp gấp của giấy, tạo nên chuyển động nhẹ bẫng giữa rừng thông.

Những triển lãm quốc tế, trại sáng tác cùng các chương trình đối thoại, giao lưu học thuật được tổ chức thường xuyên đã biến nơi đây thành điểm hẹn của nghệ thuật đương đại, nơi ý tưởng được nuôi dưỡng, cảm hứng được lan tỏa và nghệ thuật trở thành sợi dây kết nối không biên giới.

Dự án AIF liên tiếp được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vinh danh trong Top 5 sự kiện mỹ thuật tiêu biểu toàn quốc các năm 2016, 2017 và 2019. Uy tín của AIF cũng được khẳng định và vang xa khi dự án quy tụ được những nghệ sĩ tài danh đến từ hơn 10 quốc gia như: Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ, Ý, Tây Ban Nha, Singapore…

Tác phẩm “Chân dung của Rỗng” của nghệ sĩ Nguyễn Trần Ưu Đàm. Tác phẩm là một pho tượng Phật được “cắt” thành nhiều lớp dọc, khiến hình thể trở nên trong suốt khi nhìn trực diện. Sự rỗng ấy không phải là trống không, mà là tinh thần “tánh không” trong mỹ học phương Đông: khi ánh sáng và bóng tối trôi qua thân tượng, người xem nhìn thấy chính mình. Đây là trải nghiệm mà nghệ sĩ đã theo đuổi suốt 30 năm.

Đến cuối năm 2020, AIF được nâng tầm với sự ra đời của Bảo tàng Nghệ thuật Đương đại (FCAM). Tại đây, mọi người có thể chiêm ngưỡng 54 tác phẩm điêu khắc lớn cùng 70 tác phẩm hội họa, sắp đặt và điều khắc nhỏ sắp đặt tinh tế giữa nắng, gió, dưới những tán thông và trên mặt nước.

Tác phẩm “Nguồn” của nhà điêu khắc Hoàng Mai Thiệp. Từ nhiều năm nay, Hoàng Mai Thiệp theo đuổi mạch sáng tác về cội rễ. Nguồn là lát cắt của Thiên - Địa - Nhân, là nơi mọi dòng chảy bắt đầu. Tác phẩm hòa vào khu rừng như một ký ức khởi nguyên, nhắc con người tìm lại căn cốt của mình.

Năm 2025 đánh dấu cột mốc tròn 10 năm hành trình của Art In The Forest. Chuỗi hoạt động nghệ thuật trọng điểm Lễ kỷ niệm 10 năm AIF giới thiệu 8 tác phẩm điêu khắc mới và ra mắt ấn phẩm đặc biệt “10 Năm Art In The Forest” - cuốn sách ghi lại hành trình suốt một thập kỷ qua.

Tác phẩm “Ok bạn” của nhà điêu khắc Phạm Đình Tiến. Tác phẩm như một “người bạn” đứng giữa thiên nhiên, thì thầm câu nói quen thuộc mà nghệ sĩ lấy cảm hứng từ bạn bè: “Yên tâm đi, mọi việc ổn mà”.

Với sứ mệnh nâng cao giá trị thẩm mỹ và khơi dậy tình yêu nghệ thuật trong cộng đồng, đặc biệt là đối với thế hệ trẻ, AIF tiếp tục mở rộng các tour nghệ thuật dành cho công chúng. Bên cạnh đó, chương trình miễn phí vé tham quan FCAM cũng sẽ được triển khai cho học sinh từ bậc mầm non đến trung học phổ thông.

Tác phẩm “Không giới hạn” của nhà điêu khắc Hoàng Tường Minh. Tác giả sử dụng trụ sắt và dây thép gai để nói về những rào cản vô hình, những giới hạn không chỉ trong đời sống mà cả trong sáng tạo. Tác phẩm giống một “vết cắt” sắc lạnh vào không gian, đại diện cho khát vọng tự do của nghệ sĩ.