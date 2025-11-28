Lần đầu tiên, Việt Nam có 6 bạn trẻ tham gia SEA games 33 ở bộ môn này!

Sáng 28/11 tại Hà Nội, đội tuyển Esports Audition Việt Nam đã chính thức giới thiệu 6 gương mặt trẻ tài năng, đại diện cho Việt Nam tham dự SEA Games 33, diễn ra từ ngày 9 - 20/12 tại Thái Lan.

6 thành viên được tuyển chọn từ các giải đấu trong nước

Đây là cột mốc quan trọng, đánh dấu hành trình vươn mình của Audition, từ một trò chơi quen thuộc chính thức trở thành bộ môn thể thao điện tử (esports) trình diễn, được trao huy chương riêng biệt trên đấu trường khu vực.

Đội tuyển Esports Audition Việt Nam gồm 6 thành viên, được tuyển chọn khắt khe từ các giải đấu trong nước, gồm: VN_Elina (Lê Thị Hoài Phương), VN_Demo (Lê Ngọc Trường Giang), VN_Hare (Roãn Công Thành), VN_Linhh (Tô Ý Linh), VN_Giyu (Nguyễn Văn Huy), VN_NguyenNgoc (Nguyễn Hồng Ngọc).

Tại SEA Games 33, Audition sẽ tranh tài ở 3 nội dung: cá nhân nam, cá nhân nữ và đồng đội nam - nữ phối hợp. Các đối thủ lần này đến từ những quốc gia trong khu vực gồm: Thái Lan, Lào và Philippines.

Đội tuyển Việt Nam quyết tâm giành giải cao tại SEA Games 33

Đặc biệt hơn, trang phục thi đấu dành riêng cho đội tuyển tại Sea Games 33 lấy cảm hứng từ trang phục truyền thống: nam mặc áo tấc, nữ diện áo yếm và áo tứ thân cách điệu, tông màu hồng - xanh chủ đạo từ hoa sen Việt Nam. Điều này không chỉ là niềm tự hào của cộng đồng esports Việt Nam mà còn khẳng định sự chuyên nghiệp hóa của bộ môn, cũng như sự lan tỏa văn hóa Việt ra quốc tế.

Ông Đỗ Anh Tú (Giám đốc công ty VTC Intecom) nhấn mạnh: "Năm 2026, chúng tôi đặt mục tiêu đưa Audition trở thành hệ sinh thái giải trí - thể thao điện tử hàng đầu, gắn liền với phong cách sống lành mạnh của giới trẻ. Audition không chỉ là game vũ đạo - âm nhạc, mà là không gian kết nối cộng đồng, nơi học sinh, sinh viên giao lưu, rèn luyện sự tự tin và tinh thần đồng đội”.

Trong buổi họp báo ra mắt đội tuyển còn có sự tham gia của cộng đồng fan Audition với màn trình diễn thời trang ấn tượng.

Sắp tới, ban tổ chức sẽ tiếp tục nâng cấp nội dung, âm nhạc, thời trang mang đậm bản sắc Việt Nam; mở rộng hệ thống giải đấu từ cấp trường học đến chuyên nghiệp; tạo thêm nhiều sân chơi esports lành mạnh, từng bước đưa Audition trở thành bộ môn thành tích cao mang huy chương quốc tế cho Việt Nam.