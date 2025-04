Giới trẻ Sài thành "tái sinh" trào lưu của những năm 1970

Trào lưu Punk ra đời vào những năm 1970 tại Anh và Mỹ, với sự xuất hiện của các ban nhạc nổi tiếng như: The Ramones, The Sex Pistols và The Clash. Âm nhạc Punk Rock mang đến một dòng nhạc mạnh mẽ, chân thực và đầy tính cách mạng. Những giai điệu này thể hiện tinh thần nổi loạn, phản kháng lại các chuẩn mực xã hội và lên án những giá trị giả dối.

Punk không chỉ đơn thuần là một thể loại âm nhạc, mà còn là một phong cách sống. Tinh thần "Do It Yourself" (tự làm lấy) của Punk đã trở thành biểu tượng cho sự tự do biểu đạt và khuyến khích sự sáng tạo cá nhân.

Dựa trên tinh thần của Punk, giới trẻ TP.HCM đã có một trải nghiệm đáng nhớ tại chương trình The Punk Culture Fest.

Sự kiện bao gồm 4 khu vực hoạt động chính: Diện Punk (Biến hóa phong cách với eyeliner, nail punk và xăm dán); Làm Punk (Custom áo thun, patch dán và trang trí gốm); Nghe Punk (Thưởng thức những giai điệu punk sôi động) và Punk ID (Lưu giữ dấu ấn Punk qua photobooth độc đáo).

Hội chợ không chỉ tôn vinh tinh thần Punk mà còn lan tỏ năng lượng sáng tạo, tự do biểu đạt và kết nối của cộng đồng.

The Punk Culture Fest là bước đầu tiên để giới trẻ Việt Nam tiếp cận gần hơn với một văn hóa đã tồn tại hàng chục năm trên thế giới. Tinh thần Punk không chỉ dừng lại ở âm nhạc, mà còn thể hiện qua thời trang, nghệ thuật và phong cách sống.

Dự án The Punk là một phần trong đồ án tốt nghiệp của sinh viên ngành Quản trị Truyền thông Đa phương tiện (Trường Đại học FPT Thành phố Hồ Chí Minh), với mục đích nâng cao nhận thức về tiểu văn hoá Punk đối với các bạn trẻ thông qua thời trang và âm nhạc. Dự án tôn vinh và truyền tải những giá trị, tinh thần tự lực và sáng tạo của tiểu văn hoá này cũng như ảnh hưởng tích cực của Punk đến giới trẻ.