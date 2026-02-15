Giờ đẹp cúng tất niên tết Nguyên Đán 2026

Tất niên là ngày cuối cùng của năm, tức là ngày 30 tháng Chạp (với năm đủ) hoặc 29 tháng Chạp (với năm thiếu).

Nhà nghiên cứu văn hóa, chuyên gia phong thủy Phạm Đình Hải (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam), cho biết theo truyền thống, vào ngày này, các gia đình Việt thường làm lễ cúng tất niên, hay còn gọi là “bữa cơm đoàn viên”. Các thành viên trong gia đình thường có mặt đầy đủ.

Khi cúng lễ, gia chủ sẽ đọc văn khấn mời các vị gia thần, anh linh tổ tiên cùng về “vui Tết, đón xuân cùng con cháu”.

Lễ cúng tất niên không cần cầu kỳ "mâm cao cỗ đầy" nhưng phải chỉn chu, thể hiện được lòng thành của gia chủ. Ảnh: Trần Uyên

Theo lịch Vạn niên, tất niên năm nay (tức 29 Tết, do năm thiếu) rơi vào thứ Hai, ngày 16/2/2026 dương lịch. Trong ngày này có một số khung giờ hoàng đạo đẹp gồm: giờ Thìn (7h-9h); giờ Tỵ (9h-11h); giờ Thân (15h-17h); giờ Dậu (17h-19h).

Trong đó, theo quan niệm phong thủy, khung giờ đẹp nhất để thực hiện các công việc quan trọng như cúng khấn là giờ Dậu (17h-19h).

Đây là khoảng thời gian âm dương hài hòa, thích hợp để thỉnh mời các vị thần và gia tiên về sum họp cùng con cháu, tạo nên không khí ấm cúng, gắn kết trong những giờ phút cuối năm.

“Người ta chọn ngày cuối cùng của năm để cúng tất niên, trước hết là với ý nghĩa một năm trọn vẹn. Đồng thời, do anh em, con cháu có thể đoàn viên trước ngày 30 Tết nhưng các vị thần và anh linh gia tiên thì có thể 'bận công việc', phải đến ngày này mới được nghỉ.

Cho nên cúng vào chiều tối ngày cuối cùng của năm thì sẽ đảm bảo người và thần đều có mặt đầy đủ, đúng ý nghĩa đoàn viên”, chuyên gia Phạm Đình Hải cho hay.

(*) Thông tin chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo