Mẹ già ngoài 90 vẫn hầu hạ con gái U60: Bi kịch của việc thương con mù quáng

Khi thương con trở thành thói quen lệch lạc

Sinh năm 1967 tại một vùng nông thôn thuộc tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, Hùng Lý là con gái út trong gia đình có sáu anh chị em. Ngay từ nhỏ, cô đã được cha mẹ thương con theo cách đặc biệt hơn các anh chị.

Trong khi những đứa trẻ khác phải phụ giúp việc nhà, mặc lại quần áo cũ, thì Hùng Lý luôn có đồ mới, không phải động tay vào bất cứ việc gì, kể cả những việc đơn giản nhất.

Với cha mẹ cô, thương con đồng nghĩa với việc không để con phải vất vả. Nhưng chính sự bao bọc ấy đã gieo mầm cho một thói quen sống lệ thuộc kéo dài suốt nhiều thập kỷ.

Biến cố xảy ra vào năm 1980, khi Hùng Lý mới 13 tuổi, cha cô đột ngột qua đời. Các anh chị đều đã trưởng thành và rời khỏi nhà, chỉ còn hai mẹ con sống nương tựa vào nhau. Sợ con gái út thiếu thốn tình cảm, người mẹ càng thương con hơn, quyết tâm bù đắp mọi thứ.

Ngay cả khi Hùng Lý bỏ học trước khi tốt nghiệp cấp hai, bất chấp sự phản đối của anh chị, người mẹ vẫn chấp nhận.

Bà không ép con đi làm, không buộc con học nghề, mà để con ở nhà tiêu tiền sinh hoạt do các anh chị chu cấp. Sự thương con lúc này đã trở thành một lớp lá chắn khiến Hùng Lý không cần đối diện với thực tế.

Ở tuổi ngoài 90, người mẹ vẫn dậy sớm đi chợ, nấu ăn cho con gái U60, mang bữa sáng vào tận phòng khi trời lạnh.

"Bé gái khổng lồ" và những cuộc hôn nhân thất bại vì sống dựa dẫm

Theo năm tháng, cách sống của Hùng Lý khiến người trong làng bắt đầu xì xào. Cô bị gọi là "bé gái khổng lồ", một người đã trưởng thành về thể xác nhưng tâm lý vẫn như trẻ con.

Nhiều người khuyên mẹ cô nên dừng việc nuông chiều, song bà cho rằng đó là cách mình thương con.

Năm 20 tuổi, Hùng Lý được gả cho một doanh nhân giàu có với hy vọng con có chỗ dựa vững chắc. Thế nhưng cuộc hôn nhân nhanh chóng tan vỡ vì người chồng không thể chịu nổi thói tiêu xài hoang phí và sự thiếu trách nhiệm của vợ.

Sau ly hôn, số tiền 140.000 NDT đủ để bắt đầu lại cuộc sống, nhưng lại bị Hùng Lý tiêu hết trong thời gian ngắn.

Hai cuộc hôn nhân tiếp theo cũng chung kết cục. Người chồng thứ hai rời đi vì không chịu nổi lối sống bám víu.

Người chồng thứ ba hiền lành, sẵn sàng đưa toàn bộ tiền bạc cho vợ, nhưng vẫn không thể giữ được cuộc hôn nhân trước nhu cầu hưởng thụ không điểm dừng của Hùng Lý.

Sau ba lần đổ vỡ hôn nhân, Hùng Lý quay về sống cùng mẹ. Suốt 25 năm, cô không đi làm, không tạo ra bất kỳ nguồn thu nhập nào. Ngày ngày, cô ở nhà lướt điện thoại, ăn chơi, còn mọi sinh hoạt đều do mẹ lo liệu.

Ăn xong, bà lặng lẽ rửa bát, giặt quần áo, dọn dẹp nhà cửa. Với bà, đó vẫn là cách thương con quen thuộc suốt cả đời, dù sức khỏe đã cạn kiệt.

Biến cố nhập viện phơi bày cái giá của việc thương con sai cách

Năm 2019, người mẹ ngã nặng phải nhập viện cấp cứu. Khi bệnh viện yêu cầu nộp viện phí, Hùng Lý mới hoảng hốt nhận ra mình không có lấy một đồng tiết kiệm. Cô buộc phải gọi điện cho các anh chị cầu cứu.

Sự thật khiến cả gia đình sững sờ: người mẹ già không hề có khoản tiền dự phòng nào, bởi suốt nhiều năm, mọi đồng tiền đều đã bị con gái út tiêu hết.

Cuối cùng, năm người con lớn đứng ra chi trả viện phí, với điều kiện Hùng Lý không được tiếp tục sống bám vào mẹ.

Bị buộc phải ra ngoài tìm việc khi đã gần 60 tuổi, Hùng Lý rơi vào cảnh thất nghiệp vì không kỹ năng, không kinh nghiệm, không khả năng thích nghi. Đó là hệ quả tất yếu của một cuộc đời được thương con theo cách chỉ cho nhận mà không dạy làm.

Câu chuyện của Hùng Lý khiến dư luận Trung Quốc tranh luận gay gắt. Nhiều người cho rằng lỗi không chỉ nằm ở người con, mà bắt nguồn từ sự thương con mù quáng của cha mẹ. Khi yêu thương đồng nghĩa với làm thay, che chắn và dung túng, con cái sẽ đánh mất khả năng tự đứng trên đôi chân của mình.

Thương con đúng cách là chuẩn bị cho con tự sống khi cha mẹ không còn

Trong hành trình nuôi dạy con, thương con không phải là gánh hết khó khăn về phía mình, mà là giúp con hình thành tính tự lập, biết chịu trách nhiệm và đối diện với thất bại.

Khi trẻ được khuyến khích tự giải quyết vấn đề, tự lao động, tự quản lý tiền bạc và cảm xúc, các em mới có nền tảng vững vàng cho tương lai.

Cha mẹ rồi sẽ già đi, không thể theo con cả đời. Thương con đúng cách là dạy con cách sống, chứ không phải sống thay con.

Câu chuyện "bé gái khổng lồ" U60 vẫn để mẹ già ngoài 90 phục vụ từng bữa ăn là lời cảnh tỉnh đắt giá cho mọi gia đình đang yêu con bằng sự nuông chiều vô điều kiện.