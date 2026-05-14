Nhan sắc 'cực phẩm' từ nhỏ của em gái Đặng Văn Lâm

Đặng Thanh Giang là em gái út của thủ môn Đặng Văn Lâm, sinh năm 2007, mang vẻ đẹp lai Việt - Nga. Từ nhỏ, Thanh Giang đã gây chú ý với nhan sắc xinh đẹp, từng được báo Thái Lan dành nhiều lời khen. Năm 12 tuổi, khi đến cổ vũ anh trai thi đấu, Thanh Giang được tờ Siam Sport của Thái đăng ảnh và miêu tả là một cô bé mang dòng máu lai Á - Âu với ngoại hình dễ thương.

Thanh Giang cũng từng có mặt trong player escort (đội hình trẻ em dắt tay các cầu thủ ra sân trước trận đấu), dắt tay anh trai Đặng Văn Lâm ra sân khi còn là thủ môn của Muangthong United.

Ở tuổi 19, Thanh Giang nổi bật với chiều cao gần 1,8 m cùng vóc dáng nuột nà. Cô được nhận xét có gương mặt lai sắc sảo với đôi mắt to cuốn hút, mũi cao, làn da trắng.

Có anh trai là thủ môn nổi tiếng cùng với vẻ ngoài xinh xắn, Thanh Giang nhận nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội khi có hơn 22.000 người theo dõi trang cá nhân.

Nhờ vẻ ngoài thanh tú cùng chiều cao nổi bật, gần đây, Thanh Giang thử sức với vai trò người mẫu. Trước đó, cô theo nghiệp múa của bố mẹ, từng được học ballet.

Đặng Thanh Giang sinh ra tại Nga, hiện đã cùng gia đình trở về Việt Nam sinh sống để dành nhiều thời gian bên Văn Lâm khi anh thi đấu ở quê hương.

Là em út trong nhà nên Thanh Giang được hai anh trai yêu chiều. Cô cũng có mối quan hệ thân thiết với chị dâu Yến Xuân. Trong ảnh, vợ chồng Văn Lâm - Yến Xuân chụp ảnh cùng em trai Đặng Văn Mạnh và Đặng Thanh Giang.