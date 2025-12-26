Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Tiệc cưới 'cánh đồng hoa' của Đoàn Minh Tài - Sunny Đan Ngọc

Đoàn Minh Tài cùng vị hôn thê Sunny Đan Ngọc tái hiện hình ảnh con đường tình yêu giữa cánh đồng hoa đỏ rực, trong tiệc cưới tối 25/12.

Đám cưới Đoàn Minh Tài - Sunny Đan Ngọc diễn ra tại một trung tâm sự kiện ở TP HCM.

Cô dâu và chú rể trang trí khán phòng theo phong cách lãng mạn, bay bổng, với hai gam màu trắng và đỏ làm chủ đạo.

Sân khấu thu hút nhờ những khóm hoa đỏ rực kết hợp nến trang trí, tạo không khí ấm cúng.

Trong bộ ảnh cưới thực hiện tại Nha Trang, cô dâu và chú rể cũng nắm tay nhau bước trên con đường mòn giữa cánh đồng trải dài.

Họ tái hiện hành trình hẹn hò, như lời nhắc luôn nắm chặt tay nhau trên mọi nẻo đường và sát cánh trong những thời khắc khó khăn.

Cô dâu Sunny Đan Ngọc diện đầm ánh bạc nổi bật giữa 'rừng' hoa đỏ.

Chú rể Đoàn Minh Tài trao cho vợ sắp cưới cử chỉ âu yếm.

Anh cho biết bản thân đã chờ đợi giây phút này rất lâu, cảm thấy hạnh phúc ngập tràn giữa không gian lãng mạn, ngọt ngào.

Background chụp ảnh trong đám cưới của cặp sao.

25/12/2025
