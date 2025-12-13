Đừng để ngày cưới kém vui vì gánh nặng tài chính

Trong chương trình Chuyện cuộc sống tuần này, các chuyên gia và nhân vật đã chia sẻ góc nhìn xoay quanh ba chủ đề: áp lực kinh tế trong ngày cưới, sự phụ thuộc vào công nghệ và giao tiếp đa thế hệ.

Ngày cưới: Đừng biến hạnh phúc thành gánh nặng

Ngày cưới là khoảnh khắc hạnh phúc, không phải cuộc chạy đua chi phí.

Nhiều đôi uyên ương thừa nhận họ đầu tư quá nhiều vào ngày trọng đại, để rồi sau đó cảm thấy mệt mỏi với khoản chi phí vượt khả năng.

Anh Nguyễn Hoàng Tâm chia sẻ: “Chúng tôi muốn có một đám cưới thật đủ đầy nên đầu tư nhiều vào khâu tổ chức. Nhưng sau khi xong xuôi mới thấy lẽ ra phải cân nhắc kỹ hơn vì chi phí lớn và mất nhiều thời gian xoay xở”.

Theo TS Nguyễn Duy Quang (Khoa Kinh tế – Trường Đại học Kinh tế – Tài chính TP.HCM) bốn nguyên nhân chính đẩy chi phí cưới tăng cao gồm: Tâm lý so sánh và kỳ vọng giữa các gia đình; Giá dịch vụ cưới liên tục leo thang; Các cặp đôi chỉ tìm hiểu dịch vụ sát ngày cưới, thiếu thông tin giá cả; Yếu tố văn hoá – truyền thống khiến chi phí phát sinh thêm.

Chị Lê Hải Yến cho biết vợ chồng chị chọn cách “chỉn chu trong khả năng”: “Điều quan trọng nhất của ngày cưới là tình cảm, không phải sự hoành tráng. Khi hai bên thống nhất, lễ cưới của chúng tôi diễn ra ấm cúng và trọn vẹn”.

Ở góc độ tâm lý, TS Nguyễn Thị Bích Phượng cho rằng xu hướng hiện nay là các cặp đôi vẫn giữ nét truyền thống nhưng linh hoạt điều chỉnh theo điều kiện thực tế, tạo dấu ấn riêng mà không tốn kém quá mức.

TS Nguyễn Duy Phương khuyến nghị các cặp đôi cần chuẩn bị ngân sách từ sớm, lập danh sách khách mời phù hợp và trao đổi rõ ràng giữa hai gia đình để kiểm soát chi tiêu. “Khi có kế hoạch cụ thể và tiếng nói chung, đám cưới sẽ trọn vẹn mà vẫn tối ưu được chi phí”, ông nói.

Công nghệ: Tiện lợi nhưng đừng đánh mất sáng tạo

Đừng để sự phụ thuộc vào công nghệ làm mất sự sáng tạo.

Trong bối cảnh công nghệ phủ sóng đời sống, đặc biệt là AI, nhiều người ngày càng dựa dẫm vào công cụ số để hoàn thành nhiệm vụ. Điều này đặt ra nỗi lo về khả năng tư duy độc lập và sáng tạo bị thui chột.

Sinh viên Lê Quỳnh Anh thừa nhận: “Em ứng dụng AI rất nhiều trong học tập, đôi khi cũng bị phụ thuộc”.

PGS.TS Nguyễn Thanh Phong (Trưởng khoa Tài chính – Ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế – Luật TP.HCM) cảnh báo: “AI chỉ nên là công cụ hỗ trợ. Việc dùng AI để viết báo cáo hay làm bài thay là vi phạm liêm chính học thuật”.

Sinh viên Trần Tử Văn Khôi cho rằng AI nên được xem là nền tảng để hỗ trợ sáng tạo thay vì thay thế con người: “Sự sáng tạo thật sự xuất phát từ chính con người. Nếu không rèn luyện thường xuyên, khả năng này dễ bị mai một”.

Theo anh Trần Huyền Dinh (Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam) trong thời điểm AI trở thành kỹ năng phổ biến, giá trị cá nhân nằm ở khả năng kết hợp giữa công nghệ và sự sáng tạo để nâng cao hiệu quả công việc.

Giao tiếp đa thế hệ: Khoảng cách chỉ thu hẹp khi có lắng nghe

Việc chung sống và hợp tác giữa nhiều thế hệ luôn tạo nên sự đa dạng nhưng cũng không ít thách thức.

Gia đình và công sở ngày càng xuất hiện nhiều thế hệ cùng sinh hoạt và làm việc. Sự khác biệt về tư duy, thói quen và cách bày tỏ khiến giao tiếp dễ rơi vào hiểu lầm nếu thiếu sự thấu cảm.

Chị Lý Trần Thanh Thảo chia sẻ: “Khi tôi ít nói, ba mẹ nghĩ tôi xa cách, đồng nghiệp lại nghĩ tôi thiếu nhiệt tình. Khi thử chia sẻ nhiều hơn, mọi thứ trở nên thuận lợi”.

Anh Phạm Quốc Huy nhận định giao tiếp không khó nếu mỗi người chủ động bày tỏ nhu cầu, cảm xúc rõ ràng và có sự lắng nghe chân thành.

Ông Nguyễn Quang Trường (Phó Giám đốc Trung tâm Hướng nghiệp TP.HCM) cho rằng khác biệt thế hệ là điều tự nhiên. Hiểu được bối cảnh mỗi người trưởng thành và chủ động trao đổi sẽ giúp thu hẹp khoảng cách.

Trong khi đó, ThS Võ Thị Mỹ Duyên (Giám đốc Đào tạo Học viện Kỹ năng VTALK) nhấn mạnh: “Trong môi trường công sở, mỗi người giống như một mảnh ghép. Nếu tôn trọng sự khác biệt và biết tận dụng thế mạnh của nhau, tập thể sẽ phát triển tích cực và giao tiếp hiệu quả hơn”.