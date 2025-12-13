Vũ Cát Tường, B Ray, Karik tăng tốc trước chung kết 'Anh trai say hi'

Trong 18 gương mặt bước vào đêm thi cuối, ca sĩ Vũ Cát Tường, rapper B Ray và Karik là ba cái tên được người hâm mộ kỳ vọng chạm tay đến ngôi vị quán quân. Theo format mới, kết quả cuộc thi sẽ do khán giả quyết định thông qua lượt bình chọn. "Anh trai" có lượng phiếu bầu cao nhất đoạt quán quân, bốn người tiếp theo vào đội hình Best5.

Tính đến thời điểm ban tổ chức ngừng cập nhật số lượt bình chọn, hôm 10/12, hai ca sĩ dẫn đầu là Negav, buitruonglinh. Dù phải cạnh tranh vị trí trên bảng xếp hạng với nhiều nhân tố trẻ, Vũ Cát Tường, B Ray và Karik vẫn chứng tỏ bản lĩnh đàn anh khi tăng tốc trong chặng cuối, khiến cuộc đua thứ hạng trở nên gay cấn.

Vũ Cát Tường hai lần nhất bảng, bứt phá mạnh ở tập 11

Tính tới ngày 10/12, Vũ Cát Tường có 2.194.057 bình chọn, vươn lên vị trí thứ 4 sau nhiều ngày đứng ngoài top 5. Trong tập 11, ca sĩ thắng cả hai vòng thi, mỗi vòng nhận 1.073 phiếu từ khán giả trường quay, giúp toàn bộ thí sinh đội Tường an toàn.

Ở vòng trình diễn chính, Vũ Cát Tường thể hiện Illusion - ca khúc tiếng Anh sáng tác trong giai đoạn "90 ngày trước tuổi 30", khai thác hành trình tìm bản thể và vượt qua những "ảo ảnh" tuổi trẻ. Sân khấu được dàn dựng tối giản với đàn piano, luồng sáng trắng chiếu xuyên qua chiếc lá trắng bị khuyết, tượng trưng cho con đường tìm lại chính mình.

Kết thúc tiết mục, nhiều nghệ sĩ tại trường quay hô vang "quán quân". Trước đó, bài hát Người như anh xứng đáng cô đơn do Vũ Cát Tường dàn dựng ở tập 2 từng giữ Top 1 thịnh hành YouTube Việt Nam, Top 9 thế giới, hiện đạt 8,8 triệu lượt xem.

Chia sẻ trong chương trình, Karik nói Vũ Cát Tường là "chuyên gia ballad", song cho rằng ca sĩ có thể bị xem là "một màu" nếu tiếp tục khai thác thế mạnh này.

Vũ Cát Tường sinh năm 1992 tại An Giang, được biết đến từ vị trí á quân The Voice 2013, hoạt động với vai trò ca - nhạc sĩ.

Nhiều khán giả và đồng nghiệp nhận xét Cát Tường xứng đáng chiến thắng ngôi vị cao nhất.

B Ray tăng tốc với Chờ anh về, bám sát nhóm dẫn đầu

Thu về 2.218.892 lượt bình chọn, B Ray tạm giữ hạng ba - vị trí trước đó thuộc về CongB - trên bảng xếp hạng, tính đến 10/12. Rapper tăng tốc rõ rệt nhờ hiệu ứng từ ca khúc Chờ anh về, hiện ở Top 7 YouTube Charts.

Bài hát mang màu sắc R&B, kể về người đàn ông mải mê theo đuổi thành công và vô tình quên đi người vẫn luôn chờ đợi phía sau. Anh kết hợp cùng Amee - cộng sự quen thuộc trong nhiều bản hit trước đó.

B Ray được đánh giá giữ vững cá tính rap nhưng vẫn thích ứng tốt với sân khấu trực tiếp, giúp anh ghi điểm trong mắt khán giả.

Trước đó, Chill guys ngon zai do Liên Quân 1 trình diễn trên sân khấu live, dưới sự dẫn dắt của B Ray, tạo hiệu ứng mạnh với 4,9 triệu lượt xem. Ở Live Stage 4, tiết mục Cũng may là ế mang màu sắc "retro", được dàn dựng như một vở nhạc kịch hiện đại, được đánh giá vượt trội so với nhiều đội khác.

B Ray tên đầy đủ Trần Thiện Thanh Bảo, sinh năm 1993, từng sống tại Mỹ, có nhiều bản hit và là huấn luyện viên Rap Việt.

B Ray có màn trình diễn ấn tượng cùng Amee.

Karik giữ phong độ, khác biệt với dân gian đương đại

Karik có 427.349 lượt bình chọn, tăng hơn 5 bậc so với giai đoạn đầu bình chọn. Anh thuộc nhóm giữa bảng xếp hạng nhưng tạo hiệu ứng mạnh với màn trình diễn Vạn lý độc hành, vào Top 8 YouTube Charts.

Tiết mục mở đầu bằng tiếng đàn nguyệt của nghệ sĩ Trung Lương, kết hợp múa côn và chất liệu ngũ cung - dân gian đương đại. Karik truyền tải thông điệp về danh vọng và giới hạn bản thân. Anh cho biết hành trình tại chương trình giúp mình từ "con sói cô độc" trở thành người dám thử nghiệm phong cách mới.

Ngoài ra, Độc nhất vô nhị - phần trình diễn của Liên Quân 2 do Karik dẫn dắt - từng giữ Top 1 YouTube Charts, Top 1 iTunes Việt Nam và thắng Live Stage 1, hiện đạt 6,1 triệu lượt xem.

Karik sinh năm 1989, nổi tiếng qua nhiều ca khúc như Hai thế giới, Anh không đòi quà.

Karik được khán giả chú ý trong hành trình Anh trai say hi 2025.

Mùa hai chương trình Anh trai say hi phát sóng từ cuối tháng 9, quy tụ nghệ sĩ nhiều thế hệ. Các thí sinh đồng thời phải hát, vũ đạo, trình diễn và sáng tác để tranh suất vào đội hình toàn năng. Kết quả từng vòng được quyết định bởi khán giả trường quay.

Chung kết diễn ra lúc 18h ngày 13/12 và công bố quán quân ngay trong đêm.