Trở thành đồng nghiệp của bác sĩ đã cứu mình sau 19 năm

Huang Hongxin, 23 tuổi, vừa trở thành học viên cao học tại khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Xiangya thuộc Đại học Trung Nam, thuộc Trường Sa, tỉnh Hồ Nam.

Gần 20 năm trước, Huang từng được phẫu thuật tim tại chính bệnh viện này để điều trị bệnh tim bẩm sinh. Anh bị hẹp động mạch phổi và còn lỗ bầu dục, những bệnh lý khó điều trị tại nhiều bệnh viện.

Thời điểm đó, gia đình Huang từ tỉnh Giang Tây đã đưa anh đến Bệnh viện Xiangya để khám bệnh. Tại đây, giáo sư Long Long cùng ê-kíp giáo sư Hu Qinghua đã phẫu thuật thành công cho Huang. Nhờ vậy, Huang có thể lớn lên khỏe mạnh như bao đứa trẻ khác.

Sau này, Huang dần hiểu được ý nghĩa của ca phẫu thuật đã cứu sống mình. "Bác sĩ đã cho tôi một cuộc sống mới", anh nói. Lòng biết ơn dành cho các bác sĩ dần trở thành động lực để Huang theo đuổi ngành y.

Huang Hongxin nỗ lực trở thành bác sĩ sau khi được truyền cảm hứng từ ca phẫu thuật tim ngày nhỏ. Ảnh: CCTV

Năm 2024, bà của Huang cũng nhập viện tại khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Xiangya do phình động mạch não. Bà được ê-kíp giáo sư Huang Jun điều trị. Các bác sĩ kỹ lưỡng phân tích hình ảnh, nhiều lần thảo luận phương án phẫu thuật nhằm đảm bảo ca mổ thành công và ngăn nguy cơ xuất huyết não đe dọa tính mạng.

Trải nghiệm này càng thôi thúc Huang theo học tại Bệnh viện Xiangya. Anh miệt mài ôn thi cao học và vừa trúng tuyển. Hiện chàng trai 23 tuổi là học trò của chính giáo sư Huang, người đã cứu sống bà anh.

Nhưng câu chuyện kỳ diệu của số phận vẫn chưa dừng lại. Trong quá trình đào tạo lâm sàng, khi phải luân chuyển qua nhiều chuyên khoa, Huang bất ngờ được phân công vào khoa Phẫu thuật Tim mạch. Đặc biệt, người hướng dẫn đầu tiên của Huang chính là giáo sư Long Long - bác sĩ từng cứu sống anh 19 năm trước.

Huang cho biết sẽ không ngừng trau dồi chuyên môn, nỗ lực hết mình để sau này có thể chăm sóc sức khỏe cho nhiều bệnh nhân hơn.

Anh đã chụp một bức ảnh đáng nhớ cùng bác sĩ từng cứu mạng mình, cả hai cùng mặc áo phẫu thuật. Câu chuyện của Huang và khoảnh khắc đặc biệt này nhận được nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội.

Huang Hongxin (trái) chụp cùng bác sĩ Long Long - người phẫu thuật tim cho anh 19 năm trước. Ảnh: Beijing Daily

"Cách tuyệt vời để bày tỏ lòng biết ơn là trở thành người như chính ân nhân của mình", một người bình luận. "Sự sống được tiếp nối, tình yêu nghề y cũng vậy", một người khác viết.