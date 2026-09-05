5 'phép lịch sự' công sở người Nhật thấy phiền nhưng vẫn phải làm

Mfro, công ty truyền thông tại Tokyo, khảo sát 493 người đang đi làm về những quy tắc ứng xử nơi công sở mà họ cho là không cần thiết. Khảo sát thực hiện từ ngày 18 đến 20/6, gồm 366 nữ và 127 nam, thuộc các nhóm tuổi từ 20 đến trên 50. Kết quả cho thấy nhiều quy tắc vẫn được duy trì dù người lao động không thực sự thấy cần thiết.

Quy tắc viết email

Đứng đầu danh sách 'phép lịch sự' công sở không cần thiết là các quy tắc về viết email. Ảnh: Canva

Đứng đầu danh sách là các quy tắc về viết email. Nhiều người cho rằng việc phải dùng những câu chào hỏi khuôn mẫu như "cảm ơn vì đã vất vả", "cảm ơn vì đã luôn giúp đỡ"; thêm lời chúc cuối thư hay sắp xếp người nhận theo thứ tự chức vụ khiến việc trao đổi trở nên rườm rà.

Một nam nhân viên ở độ tuổi 40 cho biết anh từng được nhắc phải xếp tên người nhận theo chức vụ vì "có người sẽ để ý". Theo Mfro, email công việc trước hết nhằm truyền đạt thông tin nhanh và chính xác, nên việc quá chú trọng hình thức có thể khiến nhân viên mất thêm thời gian.

Xin lỗi và cảm ơn khi nghỉ phép

15,4% người tham gia cho rằng những quy tắc liên quan đến nghỉ phép là không cần thiết. Tại một số nơi, nhân viên phải báo trước với đồng nghiệp, sau đó cảm ơn hoặc xin lỗi khi trở lại, thậm chí mua bánh kẹo mang đến chia cho mọi người.

Một nữ nhân viên ở độ tuổi 30 nói cô không thoải mái khi thấy đồng nghiệp phải xin lỗi sau khi nghỉ dù họ "chẳng làm gì sai". Tuy nhiên, ở những nơi ít nhân sự, phần việc của người nghỉ có thể dồn sang đồng nghiệp, khiến họ dễ cảm thấy áy náy và muốn bày tỏ sự biết ơn.

Quy tắc khi giao tiếp qua tin nhắn

11% người tham gia cho rằng những quy tắc khi trao đổi công việc qua tin nhắn khiến công cụ vốn nhanh và tiện lợi này trở nên rườm rà. Một số người không hiểu vì sao tin nhắn nội bộ phải bắt đầu bằng câu "Anh/chị đã vất vả rồi", ngay cả khi chỉ là một câu hỏi ngắn. Những người khác mệt mỏi vì phải dùng và đáp lại biểu tượng cảm xúc trong những tình huống không cần thiết.

Một nữ nhân viên ở độ tuổi 20 cho biết cô phải cân nhắc từng câu chữ để giữ đúng phép lịch sự thay vì tập trung vào công việc. Theo Mfro, quá nhiều quy tắc có thể khiến ứng dụng nhắn tin mất đi lợi thế vốn có là giúp nhân viên trao đổi nhanh chóng.

Chào hỏi quá mức

Tại một số nơi làm việc, nhân viên phải đứng dậy hoặc đến tận chỗ ngồi để chào cấp trên khi họ xuất hiện. Ảnh: AsianCustoms.eu

Tại một số nơi làm việc, nhân viên phải lần lượt chào đồng nghiệp khi bắt đầu và kết thúc ngày, đồng thời đứng dậy hoặc đến tận chỗ ngồi để chào cấp trên khi họ xuất hiện.

Một nữ nhân viên ở độ tuổi 20 kể rằng cô phải bắt tay từng người trong ca làm mỗi khi đến và rời công ty. Một số người cho rằng những quy tắc này nhằm thể hiện sự tôn trọng nhưng có thể làm gián đoạn công việc, nhất là khi nhân viên đang bận.

Mua quà sau mỗi chuyến đi

Mua bánh kẹo hoặc đặc sản địa phương về chia cho đồng nghiệp cũng bị xem là một thông lệ gây áp lực. Một số người cho biết họ cảm thấy phải mua quà mỗi khi đi công tác. Khi mọi người đều làm, người không mua dễ ngại hoặc lo bị đánh giá là thiếu quan tâm đến tập thể.

Không chỉ tốn tiền và thời gian lựa chọn, việc tặng quà còn có thể tạo tâm lý phải đáp lễ, khiến một hành động vốn mang tính tự nguyện trở thành thông lệ khó bỏ.

Mua bánh kẹo hoặc đặc sản địa phương về chia cho đồng nghiệp cũng bị xem là một thông lệ gây áp lực. Ảnh: moneypost.jp

Dù cho rằng những quy tắc trên không cần thiết, nhiều người vẫn tiếp tục thực hiện. 36,1% nói họ ngại ánh mắt của người xung quanh, 32,9% cho rằng những quy tắc này đã trở thành thói quen và 14,4% cho rằng người lớn tuổi hoặc cấp trên vẫn duy trì chúng. Chỉ 4,5% thực hiện vì đây là quy định của công ty, trong khi 3,2% nói đồng nghiệp thực sự coi trọng những phép lịch sự này.

Một nữ nhân viên ở độ tuổi 30 cho biết nếu mọi người đều làm mà chỉ mình bỏ qua, cô sợ trở nên khác biệt và khó hòa nhập. Một nam nhân viên ở độ tuổi 40 cũng vẫn chào hỏi đầy đủ vì lo bị đánh giá là thiếu lễ phép.

Theo ông Akio Hosokawa, đại diện Công ty tư vấn nhân sự và phát triển sự nghiệp Unitas, việc nhiều người lo ngại ánh mắt xung quanh cho thấy các quy tắc này có thể được duy trì không hẳn vì còn cần thiết, mà bởi áp lực phải làm giống số đông và giữ hòa khí nơi làm việc. Ông cho rằng doanh nghiệp nên tạo môi trường để nhân viên có thể nói ra những điều bất hợp lý, thay vì mặc nhiên xem chúng là chuẩn mực không thể thay đổi.

Mfro cho rằng xem xét lại các quy tắc không có nghĩa loại bỏ phép lịch sự, mà là giữ lại những cách ứng xử thực sự giúp giao tiếp và làm việc thuận tiện hơn.