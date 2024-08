Cháu ngoại nhà thơ Bút Tre mất tích gần 30 năm, bất ngờ trở về gặp mẹ 85 tuổi

Gần 30 năm tìm con

Cụ Đặng Thị Hiền (ở xã Đồng Lương, huyện Cẩm Khê, Phú Thọ), năm nay 85 tuổi. Cụ là con cả của nhà thơ Đặng Văn Đăng (bút danh: Bút Tre), một nhà thơ dân gian nổi tiếng ở khoảng cuối thế kỷ 20.

Đầu tháng 8, phóng viên VietNamNet có dịp gặp cụ Hiền trong căn nhà nhỏ ở miền quê Đồng Lương để nghe câu chuyện về hành trình gần 30 năm đi tìm con của gia đình và cuộc đoàn tụ vỡ òa hạnh phúc.

Theo lời kể của cụ Hiền, năm 1961, cụ sinh được con gái đầu lòng, đặt tên là Bùi Thị Hoan. Lớn lên, con gái lập gia đình. Hôn nhân đổ vỡ, con gái cụ rời quê đi tìm cuộc sống mới ở Tuyên Quang. Năm 1988, bà Hoan được một gia đình ở huyện Văn Bàn (Lào Cai) nhận nuôi và đặt tên mới là Nguyễn Thị Dung.

Năm 1996, con gái tự tìm về nhà thăm mẹ. Từ lần gặp đó đến tháng 7/2024, cụ Hiền chưa gặp lại cô con gái của mình. Suốt gần 30 năm, cụ cùng các con nhiều lần bắt các chuyến xe khách hoặc tự đi xe máy đến tỉnh Tuyên Quang, Yên Bái, Lào Cai để tìm kiếm thông tin về con gái nhưng vẫn “bặt vô âm tín”.

Sau nhiều lần đi tìm con, cụ bà chợt có suy nghĩ có thể con gái đã mất.

Cụ bà Đặng Thị Hiền kể lại những ký ức về con gái. Ảnh: Đức Hoàng

Ở tuổi "gần đất xa trời", cụ bà tưởng sẽ mang theo nỗi đau về việc không tìm được con khi khuất núi. Thế nhưng, giấc mơ đoàn tụ với con gái của cụ Hiền đã thành hiện thực.

Câu chuyện như "cổ tích" bắt đầu vào tháng 7/2024, Công an xã Đồng Lương nhận được thông tin của chị Hoàng Thị Bích (28 tuổi, trú tại huyện Văn Bàn) đề nghị giúp đỡ mẹ đẻ của mình là bà Nguyễn Thị Dung có quê quán ở xã Đồng Lương bị thất lạc gia đình gần 30 năm.

Ông Bùi Minh Giám, Trưởng Công an xã Đồng Lương cho biết: "Từ một vài thông tin ít ỏi của chị Bích cung cấp, chúng tôi cử 5 cán bộ công an xã rà soát tại 11 khu dân cư với hơn 1.000 hộ trên địa bàn. Sau 5 ngày tìm kiếm, công an xã xác định nhiều khả năng gia đình cụ Đặng Thị Hiền có mối quan hệ với bà Nguyễn Thị Dung".

Thông qua sự giúp đỡ và cung cấp thông tin của Công an xã Đồng Lương, ngày 7/7, bà Nguyễn Thị Dung cùng các con, cháu đã về nhà cụ Đặng Thị Hiền để gặp gỡ và xác nhận là người thân.

Xúc động ngày đoàn tụ

Cho đến hôm nay, gần 1 tháng sau ngày đoàn tụ, cụ Hiền vẫn lâng lâng cảm xúc khi nhớ về giây phút ôm chầm lấy con gái sau gần 3 thập kỷ xa cách. “Nó về giữa sân nhà, tôi ôm chầm lấy nó và 2 mẹ con cùng khóc. Tôi thương cô con gái nhỏ tưởng như đã không còn nữa", cụ bà xúc động.

Nhờ sự giúp đỡ của Công an xã Đồng Lương, gia đình cụ Hiền đã được đoàn tụ. Ảnh: Công an xã Đồng Lương

Ông Bùi Ngọc Huấn (con trai bà Hiền) xúc động chia sẻ: “Chị gái về thăm lại nhà sau gần 30 năm, chị đã gầy đi nhiều. Tôi hạnh phúc vì gặp lại chị. Tôi thương chị rất nhiều. Dù hai chị em được gần gũi chỉ hơn 10 ngày, nhưng tôi cảm nhận được rất rõ niềm hạnh phúc và mãn nguyện của mẹ tôi.

Ngày chia tay, cả gia đình bịn rịn, ánh mắt của mẹ tôi như muốn níu kéo thêm thời gian để được chăm sóc chị gái, bù đắp cho những tháng năm xa cách".

Vì đang mang trọng bệnh, nên cuối tháng 7 vừa qua, bà Dung phải nói lời tạm biệt để trở về quê tiếp tục điều trị bệnh.

Cụ Hiền và con gái gặp nhau sau gần 30 năm

Chị Hoàng Thị Bích cho biết, nhiều năm qua gia đình chị đã giúp mẹ tìm người thân nhưng không có kết quả. Hiện nay, theo chị Bích, sức khỏe của mẹ chị đang rất yếu nên việc đoàn tụ giúp mẹ thoải mái về tâm lý.

“Ngày nhận tin từ Công an xã Đồng Lương, tôi và mẹ rất vui sướng, hạnh phúc, hồi hộp chờ ngày đoàn tụ sau nhiều năm xa cách. Tôi mới chỉ biết đến bà ngoại, quê ngoại qua lời kể của mẹ khi còn khỏe. Giờ tôi mới được gặp bà, về quê, cảm giác thật yên bình, xúc động”, chị Bích chia sẻ thêm.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]