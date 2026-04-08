Chui vào tủ đông chơi trốn tìm, hai chị em thiệt mạng

Sauri Tiller, 8 tuổi, và em trai Darien, 5 tuổi, được đưa tới bệnh viện ở Vista Hermosa, một thị trấn thuộc bang Meta (Colombia), tối 4/4 sau khi bố mẹ phát hiện các con mắc kẹt trong tủ đông gia đình. Dù các bác sĩ đã nỗ lực cứu chữa, hai đứa trẻ vẫn không qua khỏi.

Brayan Guevara Trivino, bố của hai em, cho biết chiếc tủ đông đã được rút điện khi vợ chồng anh rời khỏi nhà vào khoảng 19h cùng ngày. Chia sẻ với El Tiempo, Brayan nói: "Chúng tôi ra ngoài mua sắm và tìm một chiếc áo cho con chuẩn bị cho buổi diễu hành đầu năm học. Vợ chồng tôi chỉ rời nhà khoảng 20 phút, lúc đó tủ đông đã được rút điện. Hai đứa nhỏ chui vào trong chơi, nắp tủ bất ngờ sập xuống, đóng kín lại và khiến các con bị ngạt".

Bé Sauri và em trai Darien. Ảnh: Metro

Người cha cho biết hai con có thói quen chơi trốn tìm, thường đứa này đi tìm đứa kia.

Đăng ảnh các con lên tài khoản mạng xã hội, người mẹ, Karen Tiller Pana, viết: "Cảm ơn các con vì đã mang đến cho mẹ niềm hạnh phúc lớn nhất trong 8 năm qua. Cảm ơn vì đã chọn làm con của mẹ. Đó là điều đẹp đẽ nhất mẹ từng có, cảm ơn vì tất cả những gì chúng ta đã cùng trải qua. Rồi chúng ta sẽ lại ở bên nhau; thời gian ngắn ngủi nhưng ký ức thì còn mãi. Cảm ơn vì mọi điều chúng ta đã cùng nhau chia sẻ. Các con sẽ luôn ở trong tim mẹ, chừng nào trái tim này còn đập".

Trong thông cáo chung với chính quyền thị trấn Vista Hermosa, thị trưởng Juan Andres Gomez, cho biết: "Chúng tôi vô cùng đau buồn trước cái chết của hai trẻ nhỏ xảy ra trên địa bàn, một sự việc khiến cả cộng đồng bàng hoàng và tiếc thương. Theo thông tin ban đầu, cha mẹ các em đã rời nhà vào buổi tối, để hai con ở lại một mình. Khi quay về không thấy các em, họ lập tức đi tìm và phát hiện hai con bên trong một chiếc tủ đông, không còn dấu hiệu sự sống".

Theo thị trưởng Juan Andres Gomez, sự việc trên buộc chúng ta phải nhìn nhận lại với tư cách một xã hội: việc bảo vệ trẻ em không phải là lựa chọn, mà là trách nhiệm. Trẻ nhỏ không nhận thức được rủi ro và hoàn toàn phụ thuộc vào sự chăm sóc của người lớn.

"Chỉ một phút lơ là cũng có thể dẫn đến thảm kịch không thể cứu vãn, vì vậy chúng tôi kêu gọi các bậc phụ huynh và người chăm sóc tăng cường giám sát và các biện pháp bảo vệ. Hôm nay, không chỉ dừng lại ở sự tiếc thương, chúng ta cần hành động để ngăn những bi kịch tương tự tái diễn", ông nói.