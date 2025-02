Doãn Hải My - Đoàn Văn Hậu sau gần 2 năm đám cưới sở hữu nhà biệt thự, xe sang

Đoàn Văn Hậu trên trang cá nhân đã khoe nhà mới sang xịn khiến fan choáng ngợp. Anh khoe ảnh thiết kế của căn biệt thự cùng dòng viết: "Ngóng chờ từng ngày để được về tổ ấm mới". Sau gần 2 năm làm đám cưới với Doãn Hải My, Đoàn Văn Hậu có cuộc sống khiến nhiều người mơ ước.

Hình ảnh nhà mới của Đoàn Văn Hậu khiến fan trầm trồ.

Đây không phải là lần đầu tiên Đoàn Văn Hậu khoe tài sản, trước đó năm 2023, danh thủ nổi tiếng đã khoe mua xe sang trị giá gần 5 tỷ đồng. Trước khi tậu chiếc xe Porsche Macan trị giá gần 5 tỷ đồng, năm 2020, Đoàn Văn Hậu từng mua chiếc xe Mercedes-Benz GLC 300 4MATIC có giá lăn bánh lên đến 2,4 tỉ đồng.

Ngoài ra, vào cuối năm 2021, anh mua một căn hộ cao cấp có giá thành không dưới 5 tỉ đồng. Bất động sản cách đơn vị chủ quản Hà Nội FC chỉ hơn 1km, rất tiện cho việc đi lại của nam cầu thủ.

Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My được nhận xét "có lộc" làm ăn.

Để có được tài sản lớn như hiện tại, Đoàn Văn Hậu là cầu thủ tài năng, kiếm tiền giỏi trong giới quần đùi áo số. Chồng Doãn Hải My từng là cầu thủ đầu tiên của Việt Nam sang Hà Lan thi đấu cho CLB SC Heerenveen mức lương khoảng 450.000 euro/năm (11,6 tỷ đồng) trước thuế. Nếu trừ đi 50% thuế, anh sẽ nhận được 6 tỷ đồng/năm.

Bên cạnh thu nhập từ đam mê bóng đá, Đoàn Văn Hậu còn kết hợp cùng vợ thành lập thương hiệu thời trang riêng. Do đó, con số tài sản của cầu thủ CLB Hà Nội được nhân thêm nhiều phần. Ngoài ra, anh chàng quê Thái Bình còn được chọn trở thành gương mặt đại diện của nhiều nhãn hàng nhờ hình thể và chiều cao 1m86 ấn tượng.

Gia đình hạnh phúc của Doãn Hải My - Đoàn Văn Hậu.

Về Doãn Hải My, giống như một số nàng WAGs khác, nhờ có danh vợ cầu thủ mà cô nàng cũng được nhiều người biết đến hơn. Đến hiện tại cô nhận về hàng chục nghìn lượt like và yêu thích mỗi khi đăng tải ảnh. Thậm chí ảnh cưới của nàng WAG sinh năm 2001 và chàng cầu thủ còn nhận về gần 60.000 nghìn lượt like.

Được mọi người biết đến, Doãn Hải My bắt đầu nhận các công việc quảng cáo sản phẩm mỹ phẩm. Ngoài nền tảng Instagram, tài khoản Tiktok và Facebook của vợ Đoàn Văn Hậu cũng được nhiều người theo dõi. Chính lượng tương tác lớn đó đã giúp việc kinh doanh của Doãn Hải My được tốt hơn. Nhờ vậy nên số tài sản của cô và chồng ngày nhiều hơn sau gần 2 năm kết hôn.