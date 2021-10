Đồ án của nữ sinh trường Mỹ thuật khiến cư dân mạng mãn nhãn vì quá đáng yêu

Thứ Hai, ngày 25/10/2021 14:34 PM (GMT+7)

Mới đây, đồ án tốt nghiệp của Trần Hà Trang, sinh viên trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp đã nhận được cơn mưa lời khen của cư dân mạng.

Hà Trang cùng đồ án tốt nghiệp của mình

Đồ án tốt nghiệp của Hà Trang minh họa truyện Hoàng Tử Bé theo phong cách Việt Nam. Qua sự gợi ý của giảng viên hướng dẫn, Hà Trang đã lên ý tưởng và vẽ minh họa Hoàng Tử Bé theo phiên bản Thuần Việt.

Hoàng Tử Bé là cuốn tiểu thuyết nổi tiếng nhà văn người Pháp Antoine de Saint-Exupéry. Hoàng Tử Bé thực sự đã hàng triệu độc giả trên thế giới phải say mê tìm đọc, cuốn sách chứa đựng nhiều bài học và triết lý về nghệ thuật sống, tình yêu, bản chất của con người, các tính xấu, những suy ngẫm về thế giới xung quanh ta, có người còn nghiệm ra được cả những bài học cho công việc kinh doanh của mình...

Cô chia sẻ: "Hoàng Tử Bé từ lâu đã là 1 tác phẩm mình yêu thích nhất. Mình luôn có ước mơ sẽ vẽ minh hoạ truyện đó, rồi mình cũng vẽ khá nhiều các phiên bản hoàng tử bé (tất cả là dự án cá nhân). Tuy nhiên, mình thấy nó vẫn không có gì đặc biệt hơn các phiên bản khác. Xong giảng viên hướng dẫn tốt nghiệp của mình là thầy Đặng Minh Vũ gợi ý mình làm thử phiên bản Việt Nam.

Rồi mình nghiên cứu cũng thấy, dù tác phẩm có nhiều phiên bản minh hoạ nhưng vẫn chưa có phiên bản mang phong cách Việt Nam, nên mình quyết định thử sức với đồ án tốt nghiệp này. Mình muốn đem đến hình ảnh Hoàng Tử Bé hoàn toàn mới, mang trang phục truyền thống Việt Nam. Thêm vào đó là các hoa văn, hình ảnh quen thuộc, danh lam thắng cảnh của Việt Nam cũng được cho vào trong tranh minh hoạ".

Trong quá trình làm đồ án, Hà Trang cho biết, cô đã trải nghiệm được rất nhiều điều, từ vui, buồn và khó khăn cũng không ít.

Trang tâm sự: "Từ những bước đầu tiên của dự án mình đã vẽ rất nhiều, nhân vật, bối cảnh để tìm phong cách phù hợp nhất với mình và câu truyện. Dù số lượng nhiều nhưng mình tự đánh giá chất lượng nó không ổn, nó không có điểm gì khác biệt với những phiên bản khác. Hồi đó vẽ mãi, mình cũng đã rất chán nản. Rồi sau một thời gian, cái ý tưởng đưa yếu tố truyền thống Việt Nam vào trong tranh minh hoạ đến với mình.

Mình thấy như được giải thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn kia và mình lại đâm đầu vào vẽ, những nhân vật, bức tranh minh hoạ không còn mông lung như trước nữa, nó thể hiện được rõ ý tưởng mà mình muốn đưa vào tác phẩm. Đặc biệt nhân vật Hoàng Tử Bé, mình đã vẽ một bức tranh về cậu bằng màu nước và màu nhũ, mình đăng lên và được khá nhiều bạn thích, có một bạn còn xăm hình đó lên người. Điều đó càng tạo động lực thêm cho mình".

Để hoàn thiện một sản phẩm đồ án hoàn chỉnh, Hà Trang cũng gặp rất nhiều khó khăn. Những lúc bí ý tưởng và không thể vẽ được, cô cảm thấy may mắn vì lúc đó có giảng viên hướng dẫn, gia đình và bạn bè động viên, giúp đỡ.

Hà Trang bật mí, có một điều khó khăn dường như là "ác mộng" với sinh viên Mỹ thuật công nghiệp đó chính là in ấn và gia công.

"Mấy hôm ở nhà in là mấy hôm mệt lả, đi mua giấy, đi ra nhà in, chờ xem test sản phẩm, chờ in để mà về nhà tự gia công. Xong về nhà có khi phát hiện ra lỗi lại chạy ra nhà in in lại. Mình còn đỡ, in lại 2-3 lần, có bạn còn in lại không dưới chục lần. Mà mỗi lần in thì tiền lại bay đi, mình không dám nói con số, mình sợ mình khóc mất.

Có những hôm đi in về muộn, về đến nhà không kịp nghỉ mà phải lao đầu vào làm sản phẩm luôn để mai bày bài cho kịp, đến lúc làm xong thì ngẩng lên trời sáng rồi. Mình không hiểu tại sao bọn mình luôn chạy deadline như vậy dù là đứa đến hạn chót mới bắt đầu làm hay đứa làm từ đầu như mình. Nhưng mình là một đứa may mắn nhất trần đời vì mình có một người bạn đặc biệt luôn sẵn sàng giúp đỡ mình, đưa mình đi khắp nơi để mua giấy, mua màu, đi in,... cho mình rất nhiều lời khuyên hữu ích và ý tưởng mỗi khi mình cạn khô", Hà Trang tâm sự.

Đồ án của minh hoạ truyện Hoàng Tử Bé của Hà Trang bao gồm nhiều sản phẩm được cô nàng hoàn thiện rất tỉ mì. Bao gồm: Special box có một sách phiên bản đặc biệt (bìa cứng); một đĩa audio kể chuyện tiếng Anh; một phong bì cảm ơn; một bookmark; một postcard và một pop-up card. Trong đó, cuốn sách phiên bản đặc biệt được Trang làm thủ công hoàn toàn, từ khâu từng trang sách đến bồi bìa cứng và đóng quyển. Sách phiên bản bìa mềm gáy keo; Poster ra mắt sách; một cuốn The little prince artwork nói về quá trình vẽ, các tranh minh hoạ và ý nghĩa từng tranh. Ngoài ra, cô còn làm thêm những sản phẩm đi kèm như: quyển lịch hoàng tử bé, móc khoá, mô hình nhân vật,...

Chia sẻ về chi phí để hoàn thiện tác phẩm, Hà Trang không nói con số cụ thể, nhưng cô cũng bật mí rằng đối với một sinh viên thì đó là một con số khá lớn.

Đồ án "Minh họa truyện Hoàng Tử Bé theo phong cách Việt Nam" hoàn thiện và nhận được sự yêu thích của đông đảo cư dân mạng, Hà Trang khiêm tốn chỉ nhận một phần công lao, cô gửi lời cảm ơn tới giáo viên hướng dẫn, gia đình và bạn bè đã giúp Trang hoàn thiện đồ án cuối cùng của thời sinh viên.

Ngoài tác phẩm đồ án tốt nghiệp được mọi người yêu thích, Hà Trang cũng có một số tác phẩm ấn tượng cô nàng từng chia sẻ lên behance cá nhân như: Lịch phố cổ Hà Nội, tranh Hoàng Hậu Nam Phương, tem món ăn truyền thống Việt Nam,...

Ngoài sở thích đặc biệt là vẽ, Hà Trang còn đam mê trượt ván, xem phim, thêu và làm đồ handmade. Cô chia sẻ một sở trường khá thú vị đó là "Có thể tỉnh dậy kể cả khi báo thức ở chế độ rung".

Sau khi tốt nghiệp, Hà Trang mong muốn được đi du lịch. Thật không may vì kế hoạch đó bị hoãn vì dịch bệnh COVID-19. Bù lại, Hà Trang đã có một công việc yêu thích, đó là làm thiết kế và vẽ minh hoạ cho một công ty về sách.

Cuộc sống hiện tại của nữ họa sĩ 9X khá ổn và tốt đẹp. Ước mơ của cô đó là được đi du lịch khắp nơi và sống ở khắp nơi trên thế giới.

