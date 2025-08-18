DJ xinh đẹp mang áo dài Việt Nam khắp thế giới

DJ T-Tina đã ghi dấu ấn mạnh mẽ trên mạng xã hội nhờ vào nhiều dự án quảng bá văn hóa Việt Nam tại các quốc gia như Anh, Canada, Hàn Quốc, Malaysia và Lào.

Nữ DJ xinh đẹp trong tà áo dài truyền thống

DJ T-Tina, tên thật là Ngô Ngọc Thảo, là DJ tiên phong tại Việt Nam trong việc diện trang phục truyền thống như áo dài, áo bà ba, áo tứ thân và cổ phục Việt khi biểu diễn.

Cô đã thực hiện nhiều bộ ảnh cổ phục tại các địa điểm nổi tiếng như Phố đi bộ Bùi Viện (TP.HCM) và Phố đi bộ Hồ Gươm (Hà Nội), thu hút sự chú ý và khen ngợi từ cộng đồng mạng.

Hình ảnh có chút mới mẻ trong một môi trường sôi động và náo nhiệt

Không chỉ dừng lại ở việc chụp ảnh, DJ T-Tina còn mang trang phục truyền thống lên sân khấu quốc tế. Cô đã diện áo dài biểu diễn tại một sự kiện lớn ở Viêng Chăn, Lào, trước hơn 10.000 khán giả, nhận được sự tán thưởng nồng nhiệt từ người hâm mộ nước bạn.

Ngoài ra, cô cũng từng diện áo dài khi lưu diễn tại Singapore và Canada, tặng nón lá và quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam

Về lý do chọn Việt phục khi biểu diễn, nữ DJ chia sẻ: "Tôi bắt đầu diện Việt phục từ nhiều năm trước, không chỉ trong các lễ hội âm nhạc quốc tế mà còn khi đi du lịch nước ngoài hay tham quan các địa danh nổi tiếng trong nước. Tôi muốn bất cứ nơi nào mình xuất hiện, khán giả đều cảm nhận được hình ảnh một Việt Nam vừa hiện đại, vừa gìn giữ những giá trị truyền thống".

Nữ DJ có niềm đam mê đặc biệt với tà áo dài truyền thống

Nữ DJ còn cho biết thêm, sắp tới, cô sẽ thực hiện hành trình xuyên Việt, mang Việt phục đến khắp các tỉnh thành, ghi hình lại và lan tỏa trên mạng xã hội, nhằm quảng bá văn hóa Việt Nam đến khán giả trong nước và quốc tế.

Cô nàng tự tin diện áo dài khi đến bất cứ đâu

Khoảnh khắc khiến nữ DJ tự hào

Nữ DJ ấp ủ kế hoạch sắp tới thực hiện hành trình xuyên Việt, mang Việt phục đến khắp các tỉnh thành.