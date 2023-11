Đi mua cải thảo, cô gái "nhặt" được bạn trai cực phẩm

Đi chợ mua rau cũng có thể gặp được tình yêu? Đó quả thực là câu chuyện của một cô gái trẻ người Trung Quốc. Theo thông tin đăng tải, cô gái này rất thích ăn cải thảo, thường hay đến chợ để lựa rau tươi. Vì thường hay đến chợ, cô cũng mua quen ở một hàng rau có chất lượng tốt.

Ngày hôm đó, cô đi chợ mua rau nhưng do 3 cây cải thảo cô chọn khá to và nặng, thêm đồ xách trên tay nên không thể nào tự mang về nhà. Để tiện hơn, cô gái hỏi chủ cửa hàng rằng có thể giúp giao hàng tận nhà hay không. Rất may là nhà cô gái cách đó không xa nên chủ cửa hàng rau đồng ý, nói rằng cô gái cứ về nhà, một lúc nữa sẽ có người đến giao hàng.

Yên tâm đợi ở nhà, một lúc sau cô gái thấy người gọi. Chạy ra nhận hàng, cô gái choáng váng vì người được cử đi giao cải thảo lại là một chàng trai cao khoảng 1m85, khôi ngô tuấn tú, thân hình vạm vỡ rất đẹp. Dù chỉ mặc chiếc quần xám thể thao cùng chiếc áo ba lỗ màu đen, chàng trai vẫn cực kỳ thu hút nhờ khuôn mặt sáng sủa và cơ bắp cuồn cuộn. Cô gái đặt rau cũng bị thu hút, trở nên ngượng ngùng.

Đáng nói, khi chàng trai thấy người nhận rau là một cô gái xinh xắn nhỏ nhắn và ngại ngùng, anh đã nở nụ cười rất tươi, không giấu được niềm vui khi có được số liên lạc của cô. Cứ như thế, một mối tình đã bắt đầu nhờ rau cải thảo, thực sự là điều kỳ diệu của duyên phận.

Sau khi câu chuyện này được chia sẻ công khai trên mạng xã hội, đã thu hút đông đảo sự quan tâm, chú ý. Đa số mọi người đều cho rằng đây là duyên phận. Đồng thời, họ cũng cho rằng, 3 cây cải thảo này mua quá đáng giá, không chỉ là rau còn chẳng khác nào tơ hồng se duyên cho cặp đôi này.

Nguồn: [Link nguồn]