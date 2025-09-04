Đi mua bữa sáng, cô gái bất ngờ gặp lại mối tình đầu sau 16 năm

Truyền thông Trung Quốc đưa tin, tại Huệ Châu, tỉnh Quảng Đông, một người phụ nữ khi đi mua đồ ăn sáng bất ngờ phát hiện chủ quán chính là mối tình đầu của mình. Điều trùng hợp là cả hai hiện đều độc thân. Sau khi nhận ra nhau, họ nhanh chóng nối lại liên lạc, phía đằng trai còn tiết lộ cả hai quyết định tổ chức đám cưới vào cuối năm nay.

Cả hai từng là mối tình đầu của nhau.

Theo đó, cả hai từng là mối tình đầu của nhau trong những năm trung học. Khi ấy, tình cảm rất đơn thuần, thậm chí chưa từng nắm tay. Tuy nhiên, vì học ở 2 trường đại học khác nhau, họ phải yêu xa nên thường xuyên cãi vã rồi chia tay và mất liên lạc.

Đoạn video từ camera cửa hàng ăn sáng cho thấy, khoảnh khắc nhận ra nhau, cả hai đều bật cười. Người phụ nữ tỏ rõ sự ngại ngùng, trong khi người đàn ông thì bối rối, luống cuống.

Người đàn ông chia sẻ với truyền thông rằng, sau khi tái ngộ, mối quan hệ của họ tiến triển cực nhanh, chẳng bao lâu đã chính thức hẹn hò trở lại. Họ còn sắp xếp để hai bên cha mẹ gặp gỡ, dự định sẽ kết hôn vào cuối năm nay. Anh xúc động nói: “Gặp lại nhau là cái duyên, chẳng còn gì phải tiếc nuối nữa”.