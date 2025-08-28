Đầu bếp chinh phục cô giáo xinh đẹp bằng món “Trọn vị yêu em”

Tập 1.137 của Bạn muốn hẹn hò cùng MC Quyền Linh - Ngọc Lan mai mối cho Lê Sơn Bảo (32 tuổi, bếp trưởng tại TP.HCM) và Nguyễn Như Quỳnh (28 tuổi, giáo viên tiếng Anh).

Sơn Bảo tự tin “ghi điểm” khi tiết lộ từng đoạt giải Ba cuộc thi Vua đầu bếp 2025. Anh có điểm mạnh vui vẻ, hoạt bát, thích thể thao, ca hát; điểm yếu dễ tin người, quá đam mê công việc đôi khi chỉ ngủ được 3-4 tiếng.

Trải qua hai mối tình, lần gần nhất chia tay vì bận rộn, giờ đây anh muốn cân bằng cuộc sống để tìm người yêu phù hợp, hướng đến hôn nhân.

Như Quỳnh – cô giáo dịu dàng nhưng thẳng thắn, từng trải qua hai mối tình, trong đó có một mối tình kéo dài 3,5 năm nhưng tan vỡ vì bạn trai ngoại tình.

Đến với chương trình, Như Quỳnh mong tìm một người đàn ông chăm chỉ, không hút thuốc, yêu thương gia đình và cao hơn mình. Sơn Bảo chỉ cần người bạn gái đàng hoàng, dễ thương, còn lại sẽ tìm hiểu thêm. Anh không thích một cô gái quá ghen tuông.

Mở rào gặp gỡ, Như Quỳnh mang đến món bánh tự làm kèm lá thư tay ngọt ngào khiến cả sân khấu trầm trồ. Sơn Bảo lập tức “say nắng” trước vẻ ngoài duyên dáng, nụ cười rạng rỡ của cô giáo trẻ.

Khi được hỏi về quỹ thời gian dành cho người yêu, chàng đầu bếp khẳng định hiện tại chỉ làm 8 tiếng mỗi ngày và còn có thể đồng hành cùng bạn gái trong những sở thích chung như học ngoại ngữ, du lịch.

Cặp đôi nhanh chóng tìm thấy điểm tương đồng về quan điểm hôn nhân. Như Quỳnh mong người chồng chung thủy, còn Sơn Bảo cho rằng yêu thương gia đình là nền tảng quan trọng nhất. Cả hai đều bày tỏ mong muốn kết hôn trong năm nay hoặc năm sau nếu mọi thứ thuận lợi.

Khoảnh khắc ấn tượng nhất là khi Sơn Bảo bất ngờ mang “bếp tình yêu” lên sân khấu, chế biến món ăn mang tên “Trọn vị yêu em” để tặng Như Quỳnh. Vừa nấu, anh vừa cất giọng hát lãng mạn khiến MC Quyền Linh, Ngọc Lan cùng khán giả không ngớt cổ vũ.

Sự ngọt ngào, chân thành đã giúp hai trái tim rung động. Kết thúc chương trình, cả Sơn Bảo và Như Quỳnh cùng bấm nút hẹn hò, trao nhau nụ hôn đầu trong sự chúc mừng của mọi người.