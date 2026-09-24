Đang ổn định ở châu Âu, chồng nhất định đòi về Việt Nam

Vợ chồng tôi sang châu Âu theo diện lao động hơn hai năm trước. Để trang trải những khoản ban đầu như chi phí sang đây, tiền thuê nhà và mua một chiếc xe cũ phục vụ đi lại, chúng tôi phải vay người thân một khoản khá lớn. Cả hai đều có việc làm từ khi sang, nhưng thời gian đầu thu nhập chủ yếu dành cho sinh hoạt và trả các chi phí phát sinh nên gần như chưa tích lũy được. Khoảng nửa năm trở lại đây, khi công việc làm bếp của hai vợ chồng ổn định hơn, cuộc sống mới bắt đầu dễ thở và chúng tôi có thể dành một khoản đều đặn mỗi tháng để trả nợ.

Ban đầu chúng tôi dự định ở lại đây xin định cư và sinh con nhưng sau hai năm đi làm vất vả, dậy từ 3 giờ sáng và luôn về nhà vào lúc 11h khuya, chồng bỗng thay đổi ý định. Anh nói đã chán cuộc sống bên này, công việc hiện tại chỉ đủ kiếm tiền chứ không nhìn thấy cơ hội phát triển lâu dài.

Gần đây một người quen rủ anh về Việt Nam làm chung, thu nhập ban đầu chưa chắc cao nhưng anh tin có thể tự kinh doanh sau này. Anh muốn về càng sớm càng tốt và yêu cầu tôi đi cùng. Tôi không phản đối chuyện trở về, chỉ thấy thời điểm này quá mạo hiểm. Công việc của tôi đang ổn, thu nhập đủ tốt để trả nợ, trong khi về nước tôi gần như phải làm lại từ đầu. Tôi đề nghị ở thêm hai năm, trả gần hết nợ rồi mới tính nhưng chồng cho rằng cứ chần chừ thì sẽ không bao giờ dám về.

Lần đầu tiên sau gần ba năm kết hôn, hai vợ chồng có hai kế hoạch tương lai hoàn toàn trái ngược. Tôi sợ nếu miễn cưỡng theo chồng rồi công việc thất bại, tiền bạc khó khăn, tôi sẽ trách anh. Nhưng nếu kiên quyết ở lại, tôi cũng lo hôn nhân rạn nứt vì anh cho rằng tôi chỉ nghĩ đến sự ổn định của bản thân.

Tôi nên theo chồng về Việt Nam để cùng anh thử một cơ hội mới, hay kiên quyết ở lại thêm vài năm đến khi trả hết nợ và có nền tảng tài chính an toàn hơn?