Saavanah Bourke xuất hiện trên kênh truyền hình của Channel 7. Ảnh: IG/Nypost

Saavanah Bourke, phóng viên kênh Seven News Sunshine Coast, Chanel 7 tại Australia, trở thành tâm điểm chú ý sau khi đoạn video ghi lại phần đưa tin của cô lan truyền trên mạng xã hội.

Trong bản tin, Bourke cập nhật diễn biến một vụ việc liên quan đến gói hàng đáng ngờ tại Maroochydore, bang Queensland. Sự việc khiến lực lượng chức năng phải triển khai ứng phó khẩn cấp, thiết lập khu vực phong tỏa và sơ tán khoảng 1.000 nhân viên làm việc tại đây, theo Nypost.

Nữ phóng viên mặc áo sát nách màu xám, bình tĩnh cầm micro bằng hai tay và truyền tải thông tin mới nhất từ cảnh sát cùng lực lượng cứu hỏa.

Bourke trong một lần tác nghiệp hiện trường. Ảnh: IG/Nypost

Sau khi được tài khoản 7NEWS Sunshine Coast chia sẻ, đoạn video nhanh chóng thu hút hơn 13 triệu lượt xem. Hàng nghìn người xem thừa nhận họ gần như không chú ý đến nội dung bản tin bởi bị thu hút bởi ngoại hình xinh đẹp, phần bắp tay và bờ vai săn chắc của cô.

Nhiều lời khen dành cho ngoại hình, vóc dáng của nữ phóng viên. Một số người đề nghị Bourke chia sẻ lịch tập luyện.

Được biết, vóc dáng của Bourke là kết quả của nhiều năm rèn luyện thể thao. Sinh ra tại Gold Coast, cô từng là vận động viên thể dục dụng cụ, có thời điểm dành tới 30 giờ mỗi tuần cho việc tập luyện.

Sau khi từ giã bộ môn này, Bourke chuyển sang tập tạ và bắt đầu tham gia các cuộc thi thể hình từ năm 2017. Bên cạnh công việc phóng viên cho Channel 7, cô còn hoạt động với vai trò huấn luyện viên thể hình và điều hành nền tảng huấn luyện trực tuyến Saavfit. Nền tảng này hướng đến việc giúp mọi người xây dựng thói quen vận động và tập luyện bền vững.

Ảnh Bourke ngoài đời thường. Ảnh: IG/Nypost

Đây không phải lần đầu Bourke thu hút sự chú ý trên mạng xã hội nhờ vóc dáng cơ bắp. Hồi tháng 8, huấn luyện viên thể hình người Australia Aaron Cooper từng đăng video phản ứng trước một bản tin có sự xuất hiện của cô.

Trong video, Cooper nhận xét Bourke có giọng dẫn bản tin đặc trưng của Channel 7, nhưng hài hước cho rằng cô đang làm "nhầm ngành nghề".

Sau đó, Cooper còn gặp Bourke tại một phòng tập ở Bali để tìm hiểu phương pháp rèn luyện của nữ phóng viên. Video mang tiêu đề "Phóng viên khỏe nhất Australia" tiếp tục được chia sẻ lan truyền trên mạng xã hội.

Hiện Bourke có gần 60.000 người theo dõi trên Instagram. Trên trang cá nhân, cô thường xuyên đăng tải hình ảnh, video hướng dẫn tập luyện và chia sẻ thành quả sau quá trình rèn luyện.

Nói về bí quyết duy trì vóc dáng, Bourke nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kiên trì tập luyện mỗi ngày. Theo cô, điều cốt yếu là duy trì thói quen và đều đặn dành thời gian cho việc vận động.