Đám cưới vắng cô dâu, chú rể ở Quảng Ninh, hai họ tự 'trao dâu, nhận rể'

Mới đây, loạt ảnh ghi lại khoảnh khắc hai bên gia đình đứng ra trao và nhận tráp lễ trong đám hỏi ở Quảng Ninh thu hút sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng.

Vợ chồng bà Tình (bên phải) cùng thông gia đứng ra tổ chức đám hỏi, đám cưới cho các con

Trao đổi với PV VietNamNet, bà Vương Tình (53 tuổi, Hạ Long, Quảng Ninh) xác nhận, loạt ảnh trên được chụp trong đám hỏi và đám cưới của con gái bà – Như Quỳnh (30 tuổi).

Chú rể của Như Quỳnh là Phạm Long (29 tuổi, quê tỉnh Hải Dương cũ, nay là TP Hải Phòng). Đám hỏi và đám cưới của cặp đôi được tổ chức cùng ngày 28/3 vừa qua.

Mẹ cô dâu cho biết thêm, cô dâu, chú rể hiện sống và làm việc tại Anh. Vì nhiều lý do như khoảng cách địa lý xa xôi, công việc bận rộn, cặp đôi không thể về tham dự đám cưới của chính mình.

“Chúng tôi tìm hiểu thì được biết, ngày này, tháng này các con được tuổi cưới hỏi, có ‘lộc sinh, lộc đẻ’, mọi thứ thuận lợi.

Bởi vậy, hai bên gia đình quyết định đứng ra tổ chức đám hỏi, đám cưới cho các con. Hai con ở bên ấy theo dõi ngày vui của mình qua cuộc gọi video”, bà Tình chia sẻ.

Đám hỏi, đám cưới được tổ chức chỉn chu dù vắng mặt cô dâu, chú rể

Ngoại trừ sự vắng mặt của cô dâu - chú rể, đám hỏi và đám cưới được tổ chức theo đúng các phong tục, lễ nghi truyền thống.

Sáng 28/3, bố mẹ chú rể cùng khoảng 50 người thuộc đoàn nhà trai mang theo 9 tráp lễ đến nhà gái xin dâu. Bố mẹ cô dâu đứng ra nhận lễ, tác thành cho đôi trẻ.

Lễ thành hôn được tổ chức ngay sau đó. Hai bên gia đình đứng ra “trao dâu, nhận rể”, thắp hương kính báo gia tiên và gửi lời cảm ơn đến quan viên hai họ đã đến chúc phúc cho đôi trẻ.

“Họ nhà trai và họ nhà gái cùng phát biểu đôi lời, chính thức đón nhận các con là dâu, rể trong gia đình. Các con ở nơi xa xem hôn lễ qua video cũng rất xúc động”, bà Tình chia sẻ.

Thủ tục cưới hỏi xong xuôi, gia đình nhà gái mời đoàn nhà trai và họ hàng, bạn bè đến khách sạn dùng bữa cơm thân mật. Nhà gái đã làm hơn 20 mâm cỗ, thay cho lời cảm ơn quan khách đến chung vui cùng gia đình.

“Bà con làng xóm có chút thắc mắc. Nhiều người hỏi ‘hai cháu đâu rồi? Các cháu không về được à?’. Gia đình chúng tôi giải thích, các cháu vì lý do công việc mà vắng mặt, mong mọi người thông cảm, chúc phúc cho các cháu. Mọi người cũng vui vẻ, hoan hỉ với việc này”, bà Tình nói.

Quan viên hai họ chung vui trong hôn lễ của cặp đôi

Sau tất cả, bà Tình thấy vui khi hai bên gia đình đồng lòng tổ chức cho các con một hôn lễ chỉn chu. Hôn lễ không vì sự vắng mặt của cô dâu, chú rể mà bớt đi sự trang trọng.

Vợ chồng Như Quỳnh và Phạm Long nên duyên khi đang làm việc tại Anh. Cho đến giờ, cặp đôi vẫn chưa có cơ hội trực tiếp gặp mặt hai bên gia đình.

Tuy nhiên, bà Tình cho hay, gia đình thường xuyên trò chuyện video với các con nên mọi thứ thân thuộc và tin tưởng. Bố mẹ đôi bên cũng tìm hiểu kỹ càng, về thăm nhà nhau nhiều lần trước khi quyết định tác thành cho cặp đôi.

“Các con tôi dự định sang năm sẽ về Việt Nam rồi tổ chức lễ báo hỷ ở quê nhà chú rể”, bà Tình cho biết thêm.

Ảnh: Cưới hỏi Phúc Nguyên - Hạ Long