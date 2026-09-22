Đám cưới 'ba không' thành mốt của giới trẻ Trung Quốc

Ngày 16/9, đám cưới tối giản của một cặp ở Tấn Thành, tỉnh Sơn Tây, thu hút sự chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc khi chú rể mặc bộ lễ phục mua online giá 29,9 NDT, khoảng 116.000 đồng, dùng ôtô nhà làm xe đón dâu và nhờ bạn chụp hình. Toàn bộ lễ cưới, gồm 20 bàn tiệc, tốn hơn 16.000 NDT, khoảng 62 triệu đồng.

Theo HK01, chú rể họ Trương, 25 tuổi, cho biết ý tưởng tổ chức đơn giản do vợ đề xuất. Hai người đã yêu nhau 4 năm. Cô dâu từng mong được mặc váy cưới như nhiều cô gái khác nhưng sau khi dự một số hôn lễ của bạn bè, cả hai cho rằng không cần chi quá nhiều cho những nghi thức chỉ diễn ra trong vài giờ.

Trương làm nghề giao đồ ăn, vợ làm tại một cửa hàng trà sữa. Tổng thu nhập của hai người hơn 9.000 NDT mỗi tháng, tương đương khoảng 35 triệu đồng. Theo anh, riêng thuê MC cho khoảng hai giờ có thể tốn 1.200 NDT, khoảng 4,7 triệu đồng, quay phim hơn 1.000 NDT, gần 3,9 triệu đồng, trong khi váy cưới thường có giá từ vài nghìn NDT, chưa kể xe đưa đón và các dịch vụ khác.

Vợ chồng Trương không thuê xe đón dâu và dùng xe gia đình để tiết kiệm chi phí. Ảnh: Yangcheng Evening News

Ban đầu, bố mẹ cô dâu không tán thành vì lo phía nhà trai muốn tiết kiệm chi phí. Trương sau đó giải thích ngân sách dành cho đám cưới vẫn giữ nguyên, phần tiền không sử dụng sẽ đưa cho vợ. Gia đình cô dâu vì thế đồng ý.

Hai người mất khoảng hai tháng chuẩn bị. Trương mua bộ lễ phục giá rẻ trên mạng với giá 29,9 NDT. Cô dâu mặc váy truyền thống Trung Quốc, giá 298 NDT, khoảng 1,16 triệu đồng.

Bạn của chú rể phụ trách quay phim và dùng thiết bị cá nhân. Xe đầu đoàn rước dâu là ôtô của Trương. Anh tìm thêm bốn chủ xe qua mạng, trả mỗi người 100 NDT, khoảng 389.000 đồng, còn những xe phía sau do bạn bè hỗ trợ. Cổng hoa trước nhà là một trong những khoản tốn kém hơn, giá 888 NDT, khoảng 3,45 triệu đồng.

Đám cưới cũng không thuê MC chuyên nghiệp. Một người lớn tuổi trong làng đứng ra dẫn các nghi thức cơ bản. Sau khi cô dâu chú rể kính trà và đổi cách xưng hô với cha mẹ hai bên, phần lễ kết thúc để khách vào tiệc.

Khoản lớn nhất là 20 bàn cỗ dành cho họ hàng, bạn bè, mỗi bàn 500 NDT, gần 1,95 triệu đồng. Trương cho biết nhờ cách tổ chức này, họ tiết kiệm được khoảng 20.000 đến 30.000 NDT, tương đương 78 đến 117 triệu đồng. Anh đưa toàn bộ khoản này cho vợ, trong đó một phần dùng mua điện thoại mới, số còn lại dự kiến dành cho chuyến du lịch của hai người.

Không chỉ cặp vợ chồng ở Sơn Tây, nhiều đám cưới tối giản khác cũng gây chú ý tại Trung Quốc trong năm nay.

Tháng 7, một người đàn ông họ Mã ở Hà Nam chia sẻ về hôn lễ tổ chức tại nhà với vài nghi thức đơn giản và một bữa nướng ngoài trời. Vợ chồng anh không tổ chức tiệc cưới quy mô lớn, không thuê dịch vụ cưới, gia đình nhà gái cũng không yêu cầu tiền thách cưới.

Hai người chỉ chi hơn 200 NDT, khoảng 780.000 đồng, để mua nến, chữ Song Hỷ và bánh kẹo. Bộ ảnh cưới cũng chỉ tốn vài trăm NDT. Mã còn bí mật mua cho vợ một bộ trang phục cưới truyền thống. Anh kể vợ trách chồng lãng phí tiền nhưng thực tế rất vui khi nhận món quà.

Mã đã tổ chức lễ cưới giản dị tại nhà. Ảnh: Yangcheng Evening News

"Đêm tân hôn tôi đã khóc vì cảm thấy vợ chịu thiệt khi không có một lễ cưới đủ đầy như người khác, nhưng đến giờ nghĩ lại chúng tôi cho rằng đó là lựa chọn đúng đắn", Mã nói.

Hiện, hai người đã có con, cuộc sống gia đình cũng khá hơn. Anh cho biết vẫn giữ lại một số kẹo cưới, mỗi khi hai vợ chồng bất đồng sẽ lấy một viên ra ăn như cách nhắc về ngày đầu sống chung.

Một trường hợp khác tại Nhạc Dương, tỉnh Hồ Nam, được truyền thông Trung Quốc gọi là "đám cưới ba không", gồm không tiền thách cưới, không MC và không phù rể, phù dâu.

Ngày 5/5, chú rể họ Hoàng và vợ họ Lý chỉ nhờ người thân, bạn bè lái xe đi đón dâu rồi bày 10 bàn tiệc trước nhà. Hai người yêu nhau hơn hai năm và đăng ký kết hôn cuối năm 2025. Theo Hoàng, vợ chỉ đề nghị chụp một bộ ảnh cưới, còn nhẫn cưới là món anh chủ động muốn mua.

Hai gia đình thống nhất từ đầu không tổ chức cầu kỳ. Mẹ cô dâu cũng không yêu cầu tiền thách cưới, cho rằng khoản tiền cuối cùng vẫn dành cho gia đình nhỏ của các con.

Hoàng cho biết quyết định tổ chức tối giản xuất phát từ chi phí kết hôn cao. Theo anh, tại một số nơi, riêng tiền thách cưới có thể lên tới hơn 100.000 đến 200.000 NDT, khoảng 389 đến 777 triệu đồng, chưa kể tiệc, dịch vụ tổ chức và xe cưới. Anh cho rằng khoản tiết kiệm có thể dùng để cải thiện cuộc sống hoặc làm vốn ban đầu cho gia đình.

"Đám cưới không phải nơi để phô diễn, cuộc sống sau đó mới là điều quan trọng", Hoàng nói.

Theo Báo cáo ngành công nghiệp cưới Trung Quốc 2026, công bố vào tháng 4, trong năm 2024, 68% cặp được khảo sát tại Trường Sa lựa chọn hình thức cưới đơn giản, trong đó 23% chỉ tổ chức tiệc cảm ơn quy mô nhỏ thay vì một hôn lễ lớn. Báo cáo cho biết những người sinh sau năm 1995 và 2000 có xu hướng giảm các thủ tục truyền thống phức tạp, ưu tiên trải nghiệm và ý nghĩa kỷ niệm của ngày cưới.

Chi phí là một trong những yếu tố thúc đẩy sự thay đổi này. Theo một báo cáo về thị trường hôn nhân được Nhân Dân Nhật Báo hải ngoại dẫn lại hồi tháng 7, người trẻ Trung Quốc chi trung bình 174.000 NDT, khoảng 676 triệu đồng, cho một đám cưới, tương đương 8,8 lần tổng thu nhập một tháng của cô dâu chú rể. Khoảng 42% các cặp chi vượt ngân sách dự kiến.

Nhà nghiên cứu Dương Qua, thuộc Viện Xã hội học, Viện Khoa học Xã hội tỉnh Giang Tây, nhận định xu hướng hôn lễ giản lược phản ánh thay đổi trong quan niệm cưới của người trẻ. Theo bà, thế hệ trẻ chú trọng trải nghiệm cá nhân và tình cảm hơn việc phô trương hay giữ thể diện. Đám cưới vì thế dần không còn được coi là một "nhiệm vụ" để báo cáo với gia đình và xã hội, mà trở thành cách các cặp thể hiện bản thân và xác nhận tình cảm.