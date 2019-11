Đã qua mặt chồng cặp với tình cũ, vợ trẻ còn "to gan" làm điều này

Thứ Bảy, ngày 09/11/2019 09:15 AM (GMT+7)

Tôi hiểu điều này bởi không phải riêng anh mà là tôi tin rằng tất cả những người đàn ông khi lấy vợ đều không muốn mình chỉ là vai đóng thế ngay trong ngôi nhà hạnh phúc của mình, ngay với người vợ yêu thương, đầu gối, tay ấp, có cưới, hỏi của mình đúng không anh?

Ảnh minh họa: Internet

Sau những gì đã xảy ra trong câu chuyện Chồng chết điếng phát hiện mình 'đổ vỏ' cho tình cũ của vợ, tôi xin được chia sẻ cùng anh nỗi bất hạnh đang khiến anh đau lòng, khiến anh tan nát cả con tim khi biết mình vợ lừa dối, phản bội trắng trợn như thế.

Nhưng thôi anh ạ, dù sao thì chuyện cũng đã có hồi kết, và tôi cũng mừng cho anh đã sớm phát hiện ra vụ việc, chứ để vợ, chồng gắn bó lâu dài vừa tốn công nuôi con tu hú, lại vừa tốn công chung thủy mặn nồng với người đàn bà nhẫn tâm lừa chồng như thế.

Sai lầm là do vợ anh gây ra, do đó quyết định tha thứ hay không là quyền của anh. Tôi chỉ khuyên anh suy nghĩ, cân nhắc cho thật kĩ, bởi nếu chấp nhận cho vợ cơ hội yên ấm cùng mình nghĩa là phải chấp nhận cả cậu con trai vợ mới sinh nhưng chẳng máu rủ, ruột già gì với mình đó. Chuyện riêng tư của gia đình anh thật khó để đưa ra ý kiến thỏa đáng khi tôi chỉ là người ngoài cuộc, mong anh bình tĩnh, sáng suốt để có giải pháp hợp tình, hợp lí cho cuộc sống của mình, chúc anh may mắn.