Cựu sinh viên Bách khoa tuổi 31 giấu bố mẹ bỏ nghề lập trình, làm tài xế công nghệ

Thiều Long Trọng (sinh năm 1994, quê Ninh Bình) là cựu sinh viên ngành Công nghệ thông tin - Đại học Bách khoa Hà Nội. Trước khi thay đổi công việc, Trọng từng có 6 năm làm trong lĩnh vực lập trình với mức thu nhập ổn. Ở góc nhìn bên ngoài, đó là hình ảnh khá quen thuộc của người trẻ thành đạt: tốt nghiệp đại học danh tiếng, có việc làm đúng ngành, lương tháng tốt, lập gia đình và nuôi con.

Tuy nhiên, thực tế hiện tại của Trọng đã thay đổi. Ở tuổi 31, Trọng quyết định rẽ hướng sang công việc tài xế xe ôm công nghệ, nhận chở khách, giao hàng hoặc giao đồ ăn hàng ngày - lựa chọn khác xa với ngành nghề đã theo học và làm việc nhiều năm trước đó.

Anh Thiều Long Trọng. (Ảnh: cắt từ clip VTV7)

Thời gian đầu, Trọng thậm chí chưa sẵn sàng để bố mẹ biết về công việc mới của mình, anh phải giấu mũ, giấu áo mỗi khi bố mẹ bất chợt gọi điện hỏi thăm.

“Nếu lúc đó bố gọi điện, tôi sẽ tấp vào lề, cởi áo Grab, thậm chí là cởi mũ chỉ để nói rằng: ‘Bố ạ, con đang đi ở ngoài đường’. Tôi không muốn rằng bố mình biết”, Trọng nói.

Quyết định này của Trọng không đến dễ dàng. Bên cạnh áp lực công việc trước đó, anh cũng phải đối mặt với trách nhiệm tài chính khi đã có vợ con, những kỳ vọng từ bố mẹ sau hơn chục năm học tập và tích luỹ kinh nghiệm trong lĩnh vực lập trình nhưng lại "rẽ ngang" sang nghề khác.

Với quyết định trên, Thiều Long Trọng nhận được nhiều phản ứng khác nhau từ cộng đồng, bên cạnh sự ủng hộ, cũng có không ít chỉ trích về quyết định của mình. “Tôi nhận về các lời chỉ trích từ cộng đồng mạng như bất tài, vô dụng, không có năng lực. Tuy nhiên cũng nhiều người ủng hộ”, Trọng chia sẻ.

Hơn một năm chuyển sang công việc mới, Trọng nói "hài lòng với quyết định của bản thân". Không còn bị bó buộc thời gian làm việc như trước, anh cho biết có thể chủ động quyết định thời điểm dừng làm trong ngày.

“Đủ 600 nghìn một ngày là tôi dừng lại, không làm thêm nữa”, Trọng nói. "Không chỉ là người chạy xe ôm công nghệ thông thường, tôi còn có thời gian làm các công việc khác như sáng tạo nội dung”.

Trọng cho rằng việc thay đổi nghề nghiệp cần được cân nhắc kỹ lưỡng và chuẩn bị trước, đặc biệt là về tài chính. Trước khi chuyển hướng công việc khác, Trọng đã chuẩn bị sẵn tài chính, đủ lo cho gia đình và bản thân khoảng 6 tháng đến 1 năm.

Công việc mới luôn tiềm ẩn nhiều khó khăn và không chắc sẽ đem lại kết quả. Cá nhân Trong mang tinh thần "cứ làm đi, không làm sao biết được mình làm đúng hay sai, có thành công hay không". Trọng cũng cho rằng nếu thất bại, bản thân vẫn có thể quay lại công việc cũ hoặc tìm một hướng đi khác.

Câu chuyện của Trọng vì vậy cũng gợi ra nhiều suy nghĩ rộng hơn, đặc biệt trong bối cảnh thị trường lao động liên tục biến động hiện nay. Không ít người trẻ có thể tạm dừng, rẽ hướng hoặc thay đổi công việc để tìm kiếm con đường phù hợp hơn với hoàn cảnh của mình. Điều đó không đồng nghĩa với thất bại, mà có thể là giai đoạn điều chỉnh trong hành trình nghề nghiệp.

Nhiều ý kiến cho rằng xã hội đôi khi chỉ nhìn thấy một phần câu chuyện và dễ đưa ra phán xét khi một người không đi theo con đường đã học. Tuy nhiên, thực tế cuộc sống không phải lúc nào cũng giống một bài thi có sẵn đáp án.