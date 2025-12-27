Bỏ học tiến sĩ Stanford, thiên tài toán học Carina Hong gây chấn động giới AI

Carina Hong, nhà sáng lập của Axiom Math. Ảnh: Viện Công nghệ Massachusetts

Tháng 3, Carina Hong - nữ thiên tài toán học sinh năm 2001 - bất ngờ rời bỏ chương trình tiến sĩ Toán tại Đại học Stanford để thành lập Axiom Math, một startup AI theo đuổi mục tiêu táo bạo: xây dựng hệ thống có khả năng chứng minh toán học một cách chặt chẽ, thay vì chỉ tạo ra lời giải mang tính xác suất như phần lớn mô hình AI hiện nay.

Quyết định này nhanh chóng thu hút sự chú ý của giới nghiên cứu, đặc biệt khi Axiom công bố đã giải được hai bài toán do nhà toán học huyền thoại Paul Erdős đặt ra - những bài toán tồn tại suốt nhiều thập kỷ mà chưa có lời giải trọn vẹn.

Rẽ hướng khỏi Stanford để đi con đường khó của AI

Theo Carina Hong, phần lớn các hệ thống AI hiện nay vẫn chủ yếu dựa trên nhận dạng mẫu, chưa thực sự hiểu logic và cấu trúc nội tại của toán học. Axiom Math được xây dựng để giải quyết đúng điểm yếu đó: tạo ra các hệ thống suy luận chính xác, có thể kiểm chứng, thay vì "đoán lời giải hợp lý".

Chỉ trong năm đầu hoạt động, Axiom đã quy tụ khoảng 17 nhân sự, phần lớn từng làm việc tại các trung tâm nghiên cứu AI hàng đầu như Meta (FAIR), Google Brain (nay sáp nhập vào DeepMind) và các phòng thí nghiệm AI lớn khác. CTO của công ty là Shubho Sengupta - người mà Hong tình cờ gặp tại một quán cà phê và nhanh chóng thuyết phục gia nhập dự án.

Carina Hong bên các đồng nghiệp mà cô đã chiêu mộ. Ảnh: Forbes

Không ít tập đoàn công nghệ lớn từng đưa ra các gói đãi ngộ hấp dẫn để giữ chân nhân sự trong giai đoạn Axiom xây dựng đội ngũ. Tuy nhiên, theo Hong, chính tầm nhìn dài hạn mới là yếu tố thực sự thu hút các nhà nghiên cứu. "Ngay từ những ngày đầu, khi văn phòng chỉ có một chiếc bàn gấp nhựa và một chiếc ghế sofa mượn tạm, mọi người đã bị cuốn hút bởi sứ mệnh của công ty", cô kể.

Axiom cũng thu hút nhiều học giả hàng đầu, trong đó có giáo sư cũ của Hong - nhà toán học danh tiếng Ken Ono. Nữ sáng lập cho biết cô không đặt nặng tuổi tác hay thâm niên, mà hướng tới một môi trường làm việc "phi thứ bậc", nơi các ý tưởng được tranh luận ngang hàng.

Nền tảng học thuật phía sau quyết định táo bạo

Đằng sau cú rẽ gây chú ý ấy là một nền tảng học thuật hiếm có. Carina Hong sinh năm 2001 tại Quảng Châu, Trung Quốc, trong một gia đình không có truyền thống học thuật. Cha mẹ cô không học đại học, nhưng từ nhỏ Hong đã sớm bộc lộ niềm đam mê đặc biệt với toán học.

Khi còn là học sinh, Hong tham gia một chương trình toán học miễn phí dành cho học sinh năng khiếu - nơi cô lần đầu tiếp xúc với các bài toán Olympic và tư duy toán học chuyên sâu. "Tôi thấy như mình được đi du lịch khắp thế giới chỉ bằng tư duy", cô từng nói. Từ khoảng 1.000 học sinh ban đầu, chỉ chưa đến 25 em trụ lại, và Hong là một trong số ít nữ sinh đó.

Từ năm 14-15 tuổi, Hong đã đặt mục tiêu vào Viện Công nghệ Massachusetts (MIT). "Tôi thường viết chữ 'MIT' ra giấy như một cách tự nhắc mình phải cố gắng", cô nhớ lại. Khi chính thức trở thành sinh viên MIT, Hong thừa nhận giai đoạn đầu không hề dễ dàng, đặc biệt khi nhiều bạn học đã quen biết nhau từ các kỳ thi Olympic quốc tế.

Dù vậy, chỉ trong ba năm, Hong hoàn thành chương trình cử nhân kép Toán - Vật lý tại MIT. Năm 2022, cô giành giải Alice T. Schafer của Hiệp hội Toán học Mỹ dành cho nữ sinh viên xuất sắc; năm 2023 tiếp tục nhận Giải Frank and Brennie Morgan cho thành tích nghiên cứu toán học nổi bật. Sau khi tốt nghiệp MIT, Hong trúng tuyển chương trình tiến sĩ Toán tại Stanford, đồng thời giành học bổng Rhodes để theo học ngành thần kinh học tại Đại học Oxford.

Tham vọng vượt ra ngoài toán học

Theo Carina Hong, toán học chỉ là điểm khởi đầu cho tham vọng lớn hơn của Axiom Math. Mục tiêu dài hạn của startup này là phát triển các hệ thống suy luận chính xác, phục vụ những lĩnh vực đòi hỏi độ tin cậy tuyệt đối như tài chính định lượng, xác minh phần mềm - phần cứng và mật mã học.

Trong bối cảnh các tập đoàn công nghệ lớn đang chạy đua phát triển AI tổng quát, Axiom lựa chọn một con đường hẹp nhưng sâu: xây dựng nền tảng trí tuệ nhân tạo có khả năng suy luận đúng. Theo Hong, đây mới là yếu tố quyết định giới hạn thực sự của AI trong tương lai.