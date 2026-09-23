Tiến sĩ 31 tuổi bỏ nghề bác sĩ để đi giao đồ ăn, hát ở quán bar

Cách đây vài tháng, người phụ nữ 31 tuổi vẫn mặc áo blouse, làm bác sĩ tâm thần tại một bệnh viện lớn ở Chu Hải và thực hiện nghiên cứu sau tiến sĩ. Tháng 2, cô nghỉ việc, rời chương trình nghiên cứu để thử một cuộc sống không có lịch trình cố định.

Tử Hán lần lượt bán đồ ăn sáng, hát tại quán bar rồi làm giao hàng. Trên mạng xã hội, cô viết: "Trước đây tôi là bác sĩ tâm thần, bây giờ là nữ giao hàng, nhưng đều là tôi".

Trước những ý kiến cho rằng một tiến sĩ y khoa đi giao đồ ăn là "lãng phí", Tử Hán nói đây không phải những công việc cô xác định gắn bó lâu dài. Sau khi rời quỹ đạo quen thuộc, cô muốn thử xem cuộc sống còn bao nhiêu khả năng khác.

Lưu Tử Hán khi còn là bác sĩ. Ảnh: The Paper

Tử Hán tốt nghiệp Học viện Y khoa Lâm sàng Hoa Tây thuộc Đại học Tứ Xuyên, sau đó học tiến sĩ tại Đại học Macau và nhận bằng năm 2022. Cô làm việc tại một bệnh viện tuyến đầu ở Chu Hải, vừa được đào tạo bác sĩ nội trú chuyên khoa tâm thần, vừa thực hiện nghiên cứu sau tiến sĩ.

Trong thời gian làm bác sĩ, Tử Hán trực tiếp khám và điều trị cho bệnh nhân, từng nhận được cờ thi đua và thư cảm ơn. Cô đặc biệt yêu thích những cuộc trò chuyện với bệnh nhân, khi cả hai có thể tạm gác chức danh và bằng cấp để nói về những điều bên trong mỗi người.

Sau một đến hai năm cân nhắc, Tử Hán quyết định nghỉ việc vì không còn muốn sống theo lịch trình cố định của bệnh viện.

"Tiến sĩ có thể mang lại thu nhập và sự công nhận trong nghề nghiệp, nhưng không đồng nghĩa một người đã tìm được cách sống phù hợp với mình", cô nói.

Sau khi nghỉ việc, Tử Hán đi du lịch, bán đồ ăn sáng, hát tại quán bar rồi biết đến công việc giao đồ ăn. Cô mua một chiếc xe điện và bắt đầu chạy đơn tại Chu Hải.

"Tôi rất thích cảm giác chạy xe điện trên đường, nhận đồ ăn rồi giao đến tận nhà cho khách. Công việc có mục tiêu rõ ràng và mang lại cảm giác hoàn thành ngay lập tức", cô nói.

Tử Hán thường chỉ chạy vài đơn vào buổi tối và không coi đây là nguồn thu nhập chính. Có hôm kiếm được hơn chục nhân dân tệ, cô vẫn thấy vui vì số tiền đủ cho một bữa ăn. Một buổi hát tại quán bar có thể mang lại khoảng 100-200 nhân dân tệ.

Lưu Tử Hán cho biết thích cảm giác chạy xe điện trên đường, nhận đồ ăn rồi giao đến tận nhà cho khách. Ảnh: Global People

Rời bệnh viện, cô cũng có thêm nhóm bạn mới ở khu phố cổ Đường Gia, gồm người bán hàng, chủ quán ăn, tài xế giao đồ ăn, người bán mì xào và người lái thuyền. Những công việc này có thể không được xem là "hào nhoáng", nhưng Tử Hán nói cô nhận ra nhiều người vẫn sống vui vẻ và vững vàng bằng chính sức lao động của mình.

"Mọi người đều làm những công việc rất bình thường, dùng đôi tay để kiếm tiền và sống một cách vững vàng", cô nói.

Những mối quan hệ mới khiến Tử Hán nhìn cuộc sống khác đi. Những người giao hàng nhắc nhau về tình hình đường sá, người bán hàng rong và những người hát cũng hỗ trợ nhau khi cần. Cô cảm nhận rõ hơn sự gắn kết giữa người với người, thay vì chỉ nhìn nhau qua thành tích, bằng cấp hay sự cạnh tranh.

Tử Hán gọi quãng đường học tập và làm việc trước đây là "chủ nghĩa thành tích". Cô luôn cố gắng học tốt hơn, lấy bằng cấp cao hơn, có công việc tốt hơn và trở thành hình mẫu mà bản thân cũng như những người xung quanh kỳ vọng.

Sau một thời gian dài cảm thấy buồn bã và lo âu, cô bắt đầu đặt câu hỏi về cách sống đó. Thay vì tiếp tục tìm kiếm thêm những danh hiệu, cô muốn có sự bình yên trong tâm trí, những mối quan hệ ấm áp và quyền tự lựa chọn cách sống.

"Nếu không rời bệnh viện, có lẽ tôi không có thời gian và sức lực để khám phá những điều này", Tử Hán nói.

Thỉnh thoảng cô đi hát ở quán bar để có thêm thu nhập. Ảnh: Global People

Quyết định nghỉ việc ban đầu khiến gia đình Tử Hán khó chấp nhận. Bố mẹ từng tự hào vì con gái có bằng tiến sĩ, làm bác sĩ và tiếp tục nghiên cứu sau tiến sĩ, nên lo cô không có thu nhập ổn định. Họ nhiều lần giục con tìm việc mới.

Tử Hán giải thích rằng dù không còn công việc cố định, mỗi ngày cô vẫn có nhiều việc muốn làm. Dần dần, bố mẹ không còn thúc giục cô như trước.

Cô chưa xác định công việc tiếp theo sẽ là gì. Trước mắt, người phụ nữ 31 tuổi muốn tận hưởng cuộc sống hiện tại, dự định thi lấy chứng chỉ thuyền viên, tổ chức một buổi biểu diễn riêng và một ngày nào đó kể câu chuyện của mình qua một bộ phim.