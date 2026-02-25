8 bí quyết chống nồm tại nhà không tốn tiền, ai cũng có thể làm được

Nguyên nhân gây ra nồm ẩm ở miền Bắc?

Hiện tượng nồm ẩm ở miền Bắc thường xuất hiện vào giai đoạn giao mùa, đặc biệt là vào tháng 2 đến tháng 4 dương lịch. Nguyên nhân gây ra nồm chủ yếu khi có sự chênh lệch rõ rệt giữa nhiệt độ nền nhà và nhiệt độ không khí bên ngoài.

Sau một thời gian dài chịu ảnh hưởng của thời tiết lạnh, khô, nền nhà và tường thường bị hạ nhiệt sâu. Khi khối không khí ấm, ẩm tràn vào, đặc biệt dưới tác động của gió nồm mang hơi ẩm từ biển thổi vào đất liền, độ ẩm trong không khí tăng cao đột ngột.

Nồm ẩm khiến nước đọng trong nhà, nhiều ẩm mốc và vi khuẩn. Ảnh AI

Do nhiệt độ sàn nhà vẫn thấp hơn nhiệt độ không khí, hơi nước trong không khí gặp bề mặt lạnh sẽ ngưng tụ, tạo thành lớp nước đọng trên nền nhà, tường và đồ vật. Sự kết hợp giữa độ ẩm cao và nền nhiệt thấp chưa kịp thích nghi chính là nguyên nhân trực tiếp gây ra tình trạng nồm ẩm kéo dài trong nhiều ngày.

Thời tiết nồm ẩm kéo dài không chỉ gây bất tiện trong sinh hoạt mà còn tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với sức khỏe. Khi độ ẩm không khí tăng cao, sàn nhà và các bề mặt thường xuyên đọng nước, trơn trượt, làm gia tăng nguy cơ té ngã, đặc biệt ở người cao tuổi và trẻ nhỏ.

Các tác động của nồm ẩm.

Độ ẩm cao cũng khiến lỗ chân lông bị bít, làm quá trình bài tiết qua da kém hiệu quả, gây cảm giác bức bối, mệt mỏi, đau nhức cơ thể. Bên cạnh đó, môi trường ẩm ướt tác động trực tiếp đến niêm mạc đường hô hấp, làm tăng nguy cơ tái phát hoặc bùng phát các bệnh mãn tính như viêm phế quản, viêm phổi, hen suyễn.

Ngoài ra, điều kiện ẩm thấp tạo môi trường thuận lợi cho vi khuẩn và nấm mốc phát triển mạnh, từ đó làm gia tăng các bệnh về da và truyền nhiễm, ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe cộng đồng trong những ngày nồm ẩm kéo dài.

Không những thế, nồm ẩm cũng khiến cho đồ nội thất, đồ dùng điện tử dễ hỏng hóc.

Cách chống nồm không tốn tiền tại nhà, đơn giản hiệu quả

1. Lau nhà bằng khăn khô

Đây là cách đơn giản nhất, khăn khô sẽ thấm nước đọng trên nền nhà, tường gạch và các đồ nội thất. Trong mùa nồm, không nên lau nhà bằng khăn ướt vì càng làm tăng độ ẩm trong nhà, hơi nước không thể thoát được khiến bạn càng cảm thấy khó chịu.

2. Đóng kín cửa nhà

Nhiều người có thói quen mở cửa để “lấy gió”, tuy nhiên trong những ngày nồm, không khí bên ngoài thường ẩm hơn trong nhà. Vì vậy, nên đóng kín cửa sổ, cửa ra vào, đặc biệt vào sáng sớm và tối muộn để tránh hơi ẩm tràn vào.

Khi độ ẩm ngoài trời giảm (thường vào giữa trưa), có thể mở cửa để lưu thông không khí. Tuy nhiên, cần theo dõi độ ẩm thực tế để điều chỉnh linh hoạt.

3. Chống nồm bằng điều hoà hoặc máy hút ẩm

Bật điều hòa ở chế độ “Dry” (hút ẩm) hoặc dùng máy hút ẩm là giải pháp hiệu quả giúp giảm độ ẩm trong không khí, hạn chế tình trạng sàn nhà đổ mồ hôi. Đây là biện pháp nhanh và ổn định nhất khi độ ẩm vượt ngưỡng 80–90%.

4. Sử dụng vôi sống

Một trong những cách chống ẩm dân gian được nhiều gia đình áp dụng trong mùa nồm là sử dụng vôi sống để hút ẩm. Bạn có thể mua khoảng 10–15 kg vôi sống, cho vào thùng giấy hoặc thùng gỗ khô, sau đó đặt tại các vị trí dễ tích tụ độ ẩm như góc phòng, cạnh giường, tủ quần áo, chân bàn ghế hoặc sát tường.

Khi thời tiết ẩm ướt xuất hiện, chỉ cần mở nắp thùng để vôi tiếp xúc với không khí, vôi sống sẽ phát huy tác dụng hút ẩm tự nhiên, giúp không gian khô ráo hơn. Tuy nhiên, do vôi sống có tính ăn mòn và có thể gây kích ứng da, cần đặt thùng ở nơi an toàn, tránh xa tầm tay trẻ nhỏ và vật nuôi.

5. Chống nồm bằng than hoa

Cách chống nồm bằng than hoa. Ảnh AI

Than hoa (than củi, than hoạt tính) hoàn toàn có khả năng hút ẩm hiệu quả và khử mùi hôi nhờ cấu trúc mao mạch rỗng như bọt biển. Đây là giải pháp tự nhiên, rẻ tiền, thường được dùng đặt ở góc phòng, tủ quần áo, hoặc nơi ẩm mốc để chống nồm, ngăn nấm mốc phát triển. Có thể phơi khô than dưới nắng để tái sử dụng nhiều lần.

Lưu ý không nên đốt than vì khi đốt than, khí CO2 sẽ gây hại cho sức khỏe của các thành viên trong gia đình, và lửa sẽ nguy hiểm cho trẻ em nữa.

6. Trồng các loại cây hút ẩm trong nhà

Các loại cây hút ẩm trong nhà tốt nhất bao gồm cây thường xuân, lưỡi hổ, lan ý, dương xỉ, trầu bà, và cọ cảnh. Những loại cây này có khả năng hấp thụ hơi ẩm qua lá và rễ, giúp giảm nấm mốc, thanh lọc không khí, rất thích hợp cho không gian ẩm ướt như nhà tắm, phòng bếp, đặc biệt trong mùa nồm.

7. Đốt nến thơm

Chống nồm bằng nến thơm.

Đốt nến thơm là một phương pháp hiệu quả để hút ẩm, khử mùi ẩm mốc và làm khô thoáng không gian trong những ngày trời nồm. Sức nóng từ nến giúp làm tăng nhiệt độ, giảm độ ẩm, đồng thời hương thơm tinh dầu giúp đánh bay mùi khó chịu. Nên chọn nến có mùi tự nhiên như chanh, sả, quế, lavender và đặt ở nơi ẩm cao.

Dù hỗ trợ giảm ẩm nhất định, song nến thơm không phải là "cứu cánh" duy nhất. Để kiểm soát tình trạng nồm ẩm triệt để, người dân nên kết hợp linh hoạt việc đốt nến với các thiết bị chuyên dụng như máy hút ẩm, máy lọc không khí, đồng thời đảm bảo hệ thống thông gió trong nhà luôn vận hành khoa học.

8. Sử dụng nước nóng

Những đồ dùng gia đình như đũa, muôi bằng tre, gỗ rất dễ bị mốc trong nhưng ngày ẩm. Bởi vậy sau khi rửa bát đĩa mỗi ngày, bạn hãy dùng nước nóng tráng lại lần cuối, phơi ráo hoặc xếp có khoảng cách để đồ dùng được khô, ráo đảm bảo vệ sinh. Nếu nhà có mấy sấy bát đĩa, đừng quên sử dụng chúng.