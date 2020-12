Cuộc tình sắp về đích "vỡ tan tành" vì thử thách rửa bát đũa kiểm tra dâu đảm

Thứ Ba, ngày 15/12/2020 00:01 AM (GMT+7)

Không phải ai cũng hiểu cảm giác lần đầu về ra mắt phải rửa 8 mâm bát đũa bẩn, nhân tiện rửa luôn cả đống cốc chén mốc của nhà bạn trai.

Bạn đã bao giờ trải qua hay chứng kiến cảnh gái trẻ về nhà ra mắt bạn trai phải rửa một "núi bát đĩa" để thử thách dâu đảm? Hay cô dâu trẻ vừa mới làm lễ thành hôn, nhạc đám cưới chưa tắt đã vội vàng thay bộ váy trắng lộng lẫy để rửa đống bát đũa ngổn ngang trong ngày đầu về nhà chồng? Tại sao cứ phải thử thách sự đảm đang của người con gái trong ngày quan trọng đó, mà lẽ ra họ phải được trải nghiệm những khoảnh khắc hạnh phúc, ấm cúng nhất trong cuộc đời? Chẳng nhẽ, chúng ta cứ mãi đi cổ vũ cho những điều xấu xí mà quên mất rằng, mình là khách, là người cần được trân trọng, đối đãi tử tế nhất trong những ngày đầu tiên này! Còn bạn, nếu đã trải qua những cuộc "thử thách" này, hãy chia sẻ với chúng tôi qua hòm mail Bantrecuocsong@24h.com.vn.

Nhiều cô gái phải rửa cả "núi" bát đĩa bẩn trong lần đầu tiên về nhà bạn trai ra mắt (ảnh minh hoạ)

Về ra mắt gia đình hai bên là bước tiến quan trọng của một cuộc tình. Tuy nhiên, “vạn sự khởi đầu nan”, không ít tình huống trớ trêu đã xảy ra với các nam thanh nữ tú trong lần đầu về ra mắt nhà người yêu.

Tình huống khó xử các cô gái thường gặp phải là bị gia đình bạn trai thử tài “nữ công gia chánh” mà cụ thể là nấu nướng và rửa bát. Không ít cuộc tình dù sắp về đích vẫn “vỡ tan tành” chỉ vì các cô gái bị dồn vào những tình huống éo le này.

Lần đầu về ra mắt phải rửa 8 mâm bát đĩa

Kiều My (28 tuổi, nhân viên văn phòng) có trải nghiệm nhớ đời trong lần về ra mắt nhà bạn trai cũ. Chuyện tình của cô cũng chấm dứt từ đó bởi cô nhận thấy, mình không thể hoà nhập được với lối sống của gia đình này.

Sau 3 năm yêu nhau và cũng đã tính đến chuyện kết hôn, Kiều My theo người yêu về nhà ra mắt. Cô quê Vĩnh Phúc, bạn trai quê Nghệ An, cả hai ngồi xe khách cả đêm, đến 5 giờ sáng mới về đến nhà. Vốn biết hôm đó nhà người yêu mở cỗ ăn mừng cậu con trai út đỗ đại học, phải vào bếp phụ mọi người từ nấu nướng đến rửa bát nhưng Kiều My không ngờ bản thân lại bị cái danh “nàng dâu tương lai” hành xác đến vậy.

Đặt vội chiếc ba lô nặng trĩu xuống đầu giường, chưa kịp uống nước, chào hỏi, Kiều My đã bị mẹ bạn trai kéo tay đi: “Về rồi đấy à? May quá, bác đang bận làm mấy con gà, cháu ra vo cho bác rổ gạo chuẩn bị đồ xôi”. Cô nhìn bạn trai với anh mắt cầu cứu nhưng anh ta chẳng buồn để ý, chỉ mải mê tiếp chuyện bố.

“Từ 5 giờ sáng cho đến 10 giờ trưa, mình quay cuồng với mấy mâm cỗ: nhặt rau, xếp bát, bê mâm... Mọi người như thể muốn thử thách mình nên ai ai cũng “My ơi” làm giúp anh cái này, “My ơi lấy giúp chị cái nọ”. Có người không biết tên mình còn gọi “Cháu gì ơi mâm này thiếu nước chấm, mâm kia thiếu tô cơm”... Bạn trai thì tuyệt nhiên chẳng có câu nào giới thiệu mình là người yêu hôm nay về ra mắt. Giữa cả đám người xa lạ, mình không có được một lời hỏi thăm gần gũi. Khi ấy mình đã nghĩ “Mình đang làm gì ở đây vậy nhỉ? Hôm nay mình là khách cơ mà, tại sao lại bị sai bảo như ô sin vậy?”, Kiều My tâm sự.

Vừa về đến nhà bạn trai, cô đã quay cuồng với công việc bếp núc (ảnh minh hoạ)

Dù rất mệt vì ngồi xe khách cả đêm, lại thêm cả đống công việc buổi sáng, My vẫn chủ động giúp mọi người dọn dẹp mâm bát sau khi tan cỗ. Cô định giành phần pha trà, gọt hoa quả để được nghỉ ngơi thì bạn trai đến ghé tai: “Lát giúp anh rửa bát đũa nhé”. “Nhà anh không có người rửa à?”, cô gắt gỏng nhưng rút cục vẫn làm.

8 mâm bát đũa bẩn, 2 người rửa, 1 người tráng, mất gần 1 tiếng đồng hồ, Kiều My mệt rã rời. Tưởng như đã xong việc thì mẹ bạn trai mang xuống một rổ to bát, đũa, cốc, chén ố vàng bảo: “Nhân tiện, còn rổ bát bẩn, 3 chị em rửa nốt nhé”. Kiều My phải kìm nén tột độ mới không oà khóc trong hoàn cảnh này.

“Mình đặt xe trở về Hà Nội ngay 10 giờ đêm hôm đó sau một trận tranh cãi kịch liệt. Mình thấy bản thân bị bạn trai và gia đình anh ta coi thường, trong khi đó, anh ta lại nói, vì mọi người quý mến, coi mình như dâu con trong nhà nên mới vô tư sai bảo như vậy. Nếu thật sự quý mến thì họ phải hiểu mình là khách, vừa ngồi xe cả đêm về mà tạo điều kiện cho nghỉ ngơi chứ? Mình thấy may mắn vì đã kịp rút chân khỏi mối quan hệ này”, Kiều My chia sẻ.

Quay cuồng nấu nướng vẫn bị nói kháy, chê bai

Huyền Trang (27 tuổi, nhân viên ngân hàng) cũng vừa trải qua tình huống tương tự và cô đang lưỡng lự không biết có nên vì chuyện này mà chấm dứt mối tình 6 năm.

Yêu nhau lâu dài, đã biết rõ về hoàn cảnh gia đình đối phương qua lời kể của nhau nhưng phải đến gần đây, cô mới theo bạn trai về ra mắt. Người yêu từng nói với cô, mẹ anh là người phụ nữ đảm đang, giỏi “nữ công gia chánh”, kỹ tính chứ không khó tính, hết mực quan tâm, chiều chuộng chồng con. Bà cũng rất háo hức được gặp nàng dâu tương lai là cô.

Dù rất cố gắng, cô vẫn bị gia đình bạn trai chê bai không ngớt lời (ảnh minh hoạ)

Thế nhưng, những gì mà Huyền Trang tận mắt chứng kiến lại khác biệt hoàn toàn. Trang nhớ như in, vừa đến nhà, bạn trai đã dẫn cô vào bếp thay vì phòng khách. Mẹ bạn trai nhanh nhảu bảo cô nếm nồi nước lẩu xem vừa vặn chưa, rồi kiểm tra rau, củ, quả, thiếu gì thì ra chợ mua. Cô chẳng nề hà, xắn tay áo vào giúp đỡ bà, trong khi trên phòng khách, hai chị gái chồng đang ngồi rung đùi buôn chuyện, ăn hoa quả.

“Nồi nước lẩu nhạt toẹt, rau củ thì chưa có một thứ gì. Tôi nghĩ thầm: “Chắc họ đang thử lòng mình đây mà” nên vui vẻ bảo bạn trai chở ra chợ mua đồ. Tôi vốn là đứa biết nấu ăn, một bữa lẩu chẳng nhằm nhò gì nhưng từ đầu đến cuối chỉ một mình tất bật nấu nướng thì cũng khá khó chịu. Chưa kể, hai bà chị gái thi thoảng nói vào: “Ngày chị về ra mắt cũng thế đấy em ạ. Một mình đạo diễn, mọi người chỉ là giám khảo thôi”. Họ còn bảo, họ gả đi rồi về đây thì là khách, tôi là con dâu tương lai thì phải nấu nướng, dọn dẹp.

Thế mà họ làm giám khảo thật. Từ mẹ đến chị chồng tương lai, ai cũng “vạch lá tìm sâu”, bảo tôi làm cái này chưa được, cái kia chưa ổn. Mẹ bạn trai luôn miệng nói: “Còn phải dạy dỗ nhiều”. Thi thoảng tôi cũng cãi: “Ở nhà cháu vẫn hay làm thế”, thì bạn trai gắt lên: “Mẹ với chị nói thì em phải tiếp thu. Nhập gia tuỳ tục”. Tôi nín bặt”, Huyền Trang kể lại.

Huyền Trang lẳng lặng nấu nướng, dọn dẹp cho nhà bạn trai trọn vẹn 2 ngày cuối tuần. Cô không biết, liệu mình có thể “nhập gia tuỳ tục” với một gia đình thế này.

Vũ Hương Giang (27 tuổi, kinh doanh online) về nhà bạn trai ra mắt, không chỉ phải nấu nướng, dọn dẹp toát mồ hôi mà còn bị họ hàng nhà bạn trai nói kháy: “Người yêu thằng B. trong xóm mới về ra mắt hôm qua mà nó lau nhà từ tầng 3 xuống tầng 1, cơm nấu đủ ngày 3 bữa mâm 6 món như mâm cỗ cưới. Phúc đức lắm mới lấy được cô con dâu đảm đang thế”.Trong khi đó, cô và bạn trai lỡ xe, về đến nhà đúng lúc mọi người đã ngồi vào mâm cỗ. Vừa bưng bát cơm lên cô đã muốn đặt xuống vì ái ngại mình không giúp đỡ được gì.

“Làm dâu trăm họ là có thật, mình mới về ra mắt thôi đã thấu điều này. Mình trang điểm đậm chút thì bị nói là ăn chơi, mặc áo thun quần jeans mài gối một tí thì bị bảo là đua đòi. Ăn xong, 5 mâm bát đũa bẩn, ai cũng sợ lạnh nên xếp ra đó rồi xoa tay đi vào, chỉ có mình và một nàng dâu mới ngồi rửa. Mình rửa sạch sẽ, tráng nước nóng cẩn thận mà còn bị họ chê bẩn, không lẽ lại bảo: “Thích sạch thì ngồi vào mà rửa”. Một lần và mãi mãi, mình không bao giờ quay lại đó nữa, bạn trai cũng chia tay luôn”, Hương Giang tâm sự.

