Cuộc sống hai mặt của bà nội trợ Mỹ bị phanh phui sau án mạng

Ngày 7/5, Michaela, 32 tuổi, nhận tội ngộ sát. Theo hồ sơ tòa án, cô dự kiến bị tuyên án 4 năm tù vào tháng tới. Trong khi đó, nạn nhân là Michael Dale, 55 tuổi, tử vong tại nhà riêng ở thành phố Escondido, hạt San Diego. Công tố viên cho biết nguyên nhân cái chết là ngạt thở trong lúc hai người thực hiện hành vi tình dục theo yêu cầu của khách hàng.

Michaela Rylaarsdam trong phiên tòa hôm 7/5. Ảnh: DM

Theo cáo trạng, người phụ nữ đã dùng băng keo dán miệng nạn nhân, đồng thời phủ túi nhựa và màng bọc thực phẩm lên đầu ông trong một buổi quay video riêng tư. Vì tay chân bị trói, người đàn ông không thể tự tháo các vật che chắn.

Nạn nhân ở trong tình trạng thiếu oxy khoảng 8 phút trước khi được đưa đi cấp cứu. Ông được xác nhận chết não vào ngày hôm sau. Michaela khai đã gọi cấp cứu ngay sau khi nhận ra sự việc nghiêm trọng. Luật sư của cô cho biết thân chủ không có ý định giết người và không tìm cách che giấu vụ việc.

Michaela Rylaarsdam làm mẫu trên OnlyFans.

Theo NY Post, người phụ nữ hoạt động khoảng 10 năm trong lĩnh vực nội dung người lớn và dịch vụ hẹn hò cao cấp. Cô sử dụng nghệ danh Ashley SinCal trên nền tảng cá nhân, nơi tự giới thiệu mình là "quý cô sang trọng" với nhiều năm kinh nghiệm.

Trang cá nhân của cô quảng cáo nhiều gói dịch vụ với mức giá khác nhau, trong đó có các cuộc gặp riêng trực tiếp, biểu diễn trực tuyến qua FaceTime hoặc Zoom và các nội dung mang tính khiêu dâm. Báo chí địa phương cho biết chồng Michaela, Brandon Rylaarsdam, biết về công việc của vợ và hỗ trợ cô quản lý hoạt động trực tuyến. Hai người có ba con trai.

Michaela và chồng, Brandon Rylaarsdam. Ảnh: FB

Luật sư Dan Cohen nhấn mạnh vụ việc có yếu tố đồng thuận từ phía nạn nhân. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận điều này không phải là căn cứ miễn trừ trách nhiệm hình sự theo luật Mỹ.